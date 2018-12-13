Віддаємо належне ювіляру

15 грудня 2018 року нашому товаришу і другу, академіку, лауреату премії імені Л. Симиренка Національної академії наук України, письменнику, члену Національної спілки письменників України, заслуженому діячу науки і техніки Автономної республіки Крим, уродженцю села Вольвачівка (нині — Новопрокопівка) Токмацького району Запорізької області Петру Васильовичу ВОЛЬВАЧУ виповнюється вісімдесят років!

Трудова діяльність його розпочалася після закінчення школи та училища механізації трактористом і комбайнером у рідному селі.

Маючи необхідний трудовий стаж, він 1958 року вступив на факультет плодоовочівництва і виноградарства Кримського сільськогосподарського інституту у м. Сімферополь. Після його закінчення з відзнакою 1963 року Петра Васильовича за рекомендацією вченої ради розподілили на роботу до Кримської помологічної станції Всесоюзного інституту рослинництва (м. Бахчисарай, Севастополь).

Працював він також в Українському інституті зрошуваного садів­ництва (м. Мелітополь), Таврійському національному університеті імені В. Вернадського, Південному науковому центрі агроекології (м. Саки, Крим).

Особливу і щиру подяку ми висловлюємо нашому колезі та другові за те, що він повернув із забуття і підняв на неосяжну висоту імена й праці двох садівничих геніїв України — Левка Платоновича і Володимира Левковича Симиренків.

Продовжуючи наукові дослідження з імунітету культурних рослин академіка Миколи Івановича Вавілова, навчаючись і працюючи у стінах його інституту, Петру Васильовичу вдалося здійснити імунологічну оцінку світового генофонду плодових культур, чим він зробив значний внесок у науку.

Працюючи в Українському інституті зрошуваного садівництва (м. Мелітополь), Петро Васильович розпочав вивчення справжньої, несфальсифікованої історії Таврійського садівництва, повернув у вітчизняну науку ім’я піонера промислового садівництва на сипких пісках Мелітопольщини славетної мелітопольської черешні, лікаря-народника Андрія Корвацького — його ім’я нині вшановано на Мелітопольщині.

Науковець брав активну участь у створенні в Криму першого в країні промислового саду на крапельному зрошенні площею понад 400 гектарів. Багато й інших славних справ здійснив наш друг і колега.

У чому ж секрет успіху творчої діяльності Петра Васильовича?

Передусім — це його великий аналітичний розум, здатність до глибокого аналізу подій та матеріалів, уміння узагальнювати і робити висновки.

А ще — чудова природна пам’ять, виняткова працездатність, любов до праці, до книги, до людей, до історії та неньки-України. Ми захоплюємося його творчою наполегливістю, хистом і цілеспрямованістю.

Навчаючись в інституті, не лягав спати раніше першої години ночі, весь час працював, поглиблюючи знання.

Петро Васильович — дуже чесна, порядна і чуйна людина, завжди готовий допомогти тому, хто цього потребує. Всюди, хоч би де працював, завжди користувався високою довірою і авторитетом у співробітників, земляків, простих людей, відповідально ставлячись до своєї роботи.

І насамкінець, друже, таке побажання:

Дорогому ювіляру Петру Васильовичу ВОЛЬВАЧУ! Вельмишановний друже!

Жалкуємо, що ти залишив благодатний Крим та не присвятив своє життя виробництву, до якого мав надзвичайний хист!

Пишаємося тим, що ти й у науці за шість десятків років самовідданої та наполегливої праці досяг такої висоти і успіхів, про які міг би мріяти кожен!

Бажаємо тобі, друже, міцного козацького здоров’я, довголіття, нових значних творчих успіхів, родинного щастя, сотню онуків і правнуків та відзначити діамантове весілля з твоєю чарівною дружиною Ганною Федорівною!

Впевнені, що до вітання ювіляра долучаться не тільки всі однокурсники, а й видатні вчені, наукові співробітники, відомі керівники і спеціалісти господарств, з якими ти вирішував складні й важливі питання (сьогодення і перспективи) сільськогосподарського виробництва.

З повагою і любов’ю твої друзі-однокурсники, агрономи-пенсіонери, ветерани праці:

Віктор КОВАЛЕНКО, у минулому заступник директора Кам’янсько- Дніпровського тресту радгоспів зрошуваного землеробства (м. Кам’янка-Дніпровська, Запорізька область);

Валентин НЕГОДА, доцент, письменник, член НСПУ (м. Сімферополь);

Анатолій ТОЛСТІК, у минулому заступник директора Херсонського тресту радгоспів виноробної промисловості (селище Антонівка Дніпровського району Херсонської області)