15 грудня 2018 року на Об’єднавчому Соборі обраний Предстоятель Православної Церкви України з титулом — Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України ЕПІФАНІЙ (в миру Думенко Сергій Петрович) народився 3 лютого 1979 року в селі Волково Іванівського району Одеської області в сім’ї робітників.
Дитинство та шкільні роки минули в селі Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької області. 1996 року закінчив Старожадівську середню школу І—ІІІ ступенів. 1996 року поступив на навчання в Київську Духовну Семінарію, яку закінчив 1999 року за першим розрядом.
Того ж 1999 року вступив до Київської Духовної Академії, яку закінчив 2003 року. Після успішного захисту кандидатської дисертації на кафедрі церковного права за темою “Формування церковноканонічних збірників у Донікейський період та їх характеристика” Вченою радою КДА присвоєно вчений ступінь кандидата богословських наук.
З 1 липня 2003 року до 31 грудня 2005 року обіймав посаду секретаряреферента Рівненського єпархіального управління та особистого секретаря митрополита Рівненського і Острозького Даниїла (†2005). Також був викладачем Рівненської духовної семінарії, старшим помічником інспектора, прессекретарем Рівненського єпархіального управління. У 2006—2007 роках навчався в Афінському Національному Університеті (Греція) на філософському факультеті. З нового навчального 2007 року прийнятий на посаду викладача Київської Православної Богословської Академії, а також призначений завідувачем кафедри філології цього навчального закладу.
Член Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів.
З благословення Святійшого Патріарха Філарета 21 грудня 2007 року архієпископом ПереяславХмельницьким Димитрієм у Михайлівському Золотоверхому монастирі пострижений у чернецтво з іменем Епіфаній (на честь святителя Епіфанія Кіпрського).
6 січня 2008 року в СвятоВолодимирському патріаршому кафедральному соборі міста Києва Святійшим Патріархом Філаретом рукоположений у сан ієродиякона, а 20 січня 2008 року в сан ієромонаха. 25 січня 2008 року, згідно з указом, призначений секретарем Патріарха Київського і всієї РусиУкраїни Філарета.
16 березня 2008 року, в Неділю Православ’я, за Божественною Літургією у Володимирському кафедральному патріаршому соборі Святійшим Патріархом возведений у сан архімандрита.
20 березня 2008 року призначений намісником СвятоМихайлівського Видубицького чоловічого монастиря міста Києва.
30 травня 2008 року призначений керуючим справами Київської Патріархії.
7 жовтня 2008 року присвоєне звання доцента Київської Православної Богословської Академії.
21 жовтня 2009 р. Священним Синодом УПЦ Київського Патріархату (журнал засідання №20) обраний на єпископа Вишгородського, вікарія Київської єпархії.
15 листопада 2009 р. відбулася архієрейська хіротонія.
27 липня 2010 року рішенням Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату призначений єпископом ПереяславХмельницьким і Бориспільським, керуючим ПереяславХмельницькою єпархією та ректором Київської православної богословської академії.
23 січня 2012 року Указом Святійшого Патріарха Філарета возведений в сан архієпископа.
30 серпня 2012 року після успішного захисту докторської дисертації на тему “Вчення Православної Церкви про спасіння в контексті неперервності святоотцівського передання” рішенням спеціалізованої Вченої ради Київської православної богословської академії присвоєно науковий ступінь доктора богословських наук.
З 20 жовтня 2012 року обіймає посаду Голови Синодального управління у справах духовної освіти.
28 червня 2013 р. згідно з рішенням Архієрейського Собору Указом Святійшого Патріарха Філарета возведений у сан митрополита з титулом “ПереяславХмельницький і Білоцерківський” з дорученням церковного керівництва парафіями у Київській області.
Митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній — Патріарший намісник, перший постійний член Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату (за посадою). Удостоєний церковних нагород: ордена святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня, ордена святого архистратига Божого Михаїла, ордена Святого Хреста Чорногорської Православної Церкви. Нагороджений державними нагородами та почесними відзнаками — Орденом “За заслуги” III ступеня, грамотою Кабінету Міністрів України, подякою Прем’єрміністра України, відзнаками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства сухопутних військ України, відзнаками Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та “Українського народного посольства”.
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