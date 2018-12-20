15 грудня 2018 року на Об’єднавчому Соборі обраний Предстоятель Православної Церкви України з титулом — Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України ЕПІФАНІЙ (в миру Думенко Сергій Петрович) народився 3 лютого 1979 року в селі Волково Іванівського району Одеської області в сім’ї робітників.

Дитинство та шкільні роки минули в селі Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької області. 1996 року закінчив Старожадівську середню школу І—ІІІ ступенів. 1996 року поступив на навчання в Київську Духовну Семінарію, яку закінчив 1999 року за першим розрядом.

Того ж 1999 року вступив до Київської Духовної Академії, яку закінчив 2003 року. Після успішного захисту кандидатської дисертації на кафедрі церковного права за темою “Формування церковноканонічних збірників у Донікейський період та їх характеристика” Вченою радою КДА присвоєно вчений ступінь кандидата богословських наук.

З 1 липня 2003 року до 31 грудня 2005 року обіймав посаду секретаряреферента Рівненського єпархіального управління та особистого секретаря митрополита Рівненського і Острозького Даниїла (†2005). Також був викладачем Рівненської духовної семінарії, старшим помічником інспектора, прессекретарем Рівненського єпархіального управління. У 2006—2007 роках навчався в Афінському Національному Університеті (Греція) на філософському факультеті. З нового навчального 2007 року прийнятий на посаду викладача Київської Православної Богословської Академії, а також призначений завідувачем кафедри філології цього навчального закладу.

Член Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів.

З благословення Святійшого Патріарха Філарета 21 грудня 2007 року архієпископом ПереяславХмельницьким Димитрієм у Михайлівському Золотоверхому монастирі пострижений у чернецтво з іменем Епіфаній (на честь святителя Епіфанія Кіпрського).

6 січня 2008 року в СвятоВолодимирському патріаршому кафедральному соборі міста Києва Святійшим Патріархом Філаретом рукоположений у сан ієродиякона, а 20 січня 2008 року в сан ієромонаха. 25 січня 2008 року, згідно з указом, призначений секретарем Патріарха Київського і всієї РусиУкраїни Філарета.

16 березня 2008 року, в Неділю Православ’я, за Божественною Літургією у Володимирському кафедральному патріаршому соборі Святійшим Патріархом возведений у сан архімандрита.

20 березня 2008 року призначений намісником СвятоМихайлівського Видубицького чоловічого монастиря міста Києва.

30 травня 2008 року призначений керуючим справами Київської Патріархії.

7 жовтня 2008 року присвоєне звання доцента Київської Православної Богословської Академії.

21 жовтня 2009 р. Священним Синодом УПЦ Київського Патріархату (журнал засідання №20) обраний на єпископа Вишгородського, вікарія Київської єпархії.

15 листопада 2009 р. відбулася архієрейська хіротонія.

27 липня 2010 року рішенням Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату призначений єпископом ПереяславХмельницьким і Бориспільським, керуючим ПереяславХмельницькою єпархією та ректором Київської православної богословської академії.

23 січня 2012 року Указом Святійшого Патріарха Філарета возведений в сан архієпископа.

30 серпня 2012 року після успішного захисту докторської дисертації на тему “Вчення Православної Церкви про спасіння в контексті неперервності святоотцівського передання” рішенням спеціалізованої Вченої ради Київської православної богословської академії присвоєно науковий ступінь доктора богословських наук.

З 20 жовтня 2012 року обіймає посаду Голови Синодального управління у справах духовної освіти.

28 червня 2013 р. згідно з рішенням Архієрейського Собору Указом Святійшого Патріарха Філарета возведений у сан митрополита з титулом “ПереяславХмельницький і Білоцерківський” з дорученням церковного керівництва парафіями у Київській області.

Митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній — Патріарший намісник, перший постійний член Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату (за посадою). Удостоєний церковних нагород: ордена святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня, ордена святого архистратига Божого Михаїла, ордена Святого Хреста Чорногорської Православної Церкви. Нагороджений державними нагородами та почесними відзнаками — Орденом “За заслуги” III ступеня, грамотою Кабінету Міністрів України, подякою Прем’єрміністра України, відзнаками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства сухопутних військ України, відзнаками Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та “Українського народного посольства”.

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