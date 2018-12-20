Кам’янець-Подільський повертає столітню присягу

Ольга ЖМУДОВСЬКА

Фото з архіву проекту “Присяга”

Сто років тому Кам’янцю-Подільському випало стати останньою столицею УНР. Події того часу найяскравіше відображають події української революції 1917—1920 рр. Саме тут 14 жовтня 1919 року Присягу на вірність УНР складав Симон Петлюра, Директорія, міністри, урядовці, судді та військові.

“Остання столиця” першої Урочистої присяги Україні

На початку 2017 року, після оприлюднення Указу Президента України “Про заходи з відзначення 100річчя подій Української революції 1917—1921 років”, члени Кам’янецьПодільської міської організації “Просвіта” В’ячеслав Полятинчук та Анатолій Паладійчук зустрілись із Дмитром Бабюком — художником, істориком та краєзнавцем, який зібрав спогади та фотографії того періоду (у лави “Просвіти” він вступив 8 грудня 2018 р., у день 150річчя створення “Просвіти”), і зрозуміли, що найкращим способом вшанування тих подій може стати створення меморіалу “Присяга на вірність УНР”.

Місце проведення урочистої присяги на вірність УНР у Кам’янціПодільському вдалось ідентифікувати завдяки численним фотографіям, що збереглися до нашого часу в музеях та приватних колекціях. Визначено — обітниця проходила на великій Торговій площі, яка зараз має назву Майдан Відродження. На архівних фото вдалось ідентифікувати будинки, що збереглись до нашого часу (Соборна 5, 7). На основі отриманих результатів та за допомогою мап тих часів і фотографій аерозйомки 1916 р., вдалось відшукати точки зйомки, місце розташування військ УНР, УГА та урядовців. Ідентифіковано місце розташування центрального павільйону, напрями проходження процесій. З ідентифікованих осіб на присязі були присутні: головний отаман Симон Петлюра, прем’єрміністр Ісаак Мазепа, державний секретар Шрамченко, члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко, начальник штабу головного отамана генерал Юнаків, військовий міністр УНР Всеволод Петрів, диктатор ЗУНР Євген Петрушевич.

Час величі і трагедії

Дмитро Бабюк розповів про встановлені факти: “Кам’янецьПодільський посідає важливе місце в історії визвольних змагань за незалежність 1917—1920 рр. Саме Кам’янець чотири рази ставав центром українського політичного і військового життя — столицею УНР. Уперше з 11 до 28 березня 1919 р., вдруге з 14 червня до 16 листопада 1919 р., втретє — з 21 червня до 9 липня 1920 р. і вчетверте — з вересня до листопада 1920 р.

Дмитро Дорошенко писав: “Тихий Кам’янець дуже пожвавився і наповнився людьми, всі приміщення в місті переповнилися”. Осип Мегас також пише у своїх спогадах: “Кам’янецьПодільський — це одне з найкращих міст. Під час осідку правительства УНР, Кам’янець мав понад 100 000 людності і українського війська понад 30 000. Тут містилась від червня 1919 р. до 17 листопада 1919 р. головна військова квартира галицької армії, столиця Директорії, головний уряд диктатора Петрушевича і всі головні департаменти українських міністерств. В Кам’янці виходили в той час три денні українські часописи, кілька тижневиків, були друкарні української держави, головний державний український банк, головна військова квартира головного отамана Симона Петлюри і різні дипломатичні посольства європейських держав”. Тут розмістилися Директорія УНР на чолі з головним отаманом Симоном Петлюрою і диктатором Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) Євгеном Петрушевичем. З усіх тимчасових столиць Кам’янець пробув у цьому статусі найдовше. З лютого 1919 р. тут працювало Міністерство народної освіти УНР. Михайло Грушевський виступав тут із лекціями і редагував газету “Життя Поділля”.

14 жовтня 1919 р. відбулася перша спроба об’єднати весь український народ під однією присягою на вірність УНР. Головний отаман С. Петлюра заявив, щоб усі центральні установи та організації української держави склали присягу лояльності й вірності Українській Народній Республіці. Він прагнув до побудови української держави на принципі дисципліни та порядку не лише в українській армії, а й в українській цивільній і державній службі. Ця постанова була конче необхідною з огляду на тодішнє становище в Україні, де різні політичні і військові групи підпадали стороннім впливам ворожої агітації, особливо з боку денікінців, більшовиків, поляків, румунів і т. ін. Крім того в українській галицькій армії (УГА) під впливом диктатора Петрушевича і його військової управи ходили чутки про можливий перехід військ УГА на бік Денікіна, який обіцяв Петрушевичу вивезти з Італії в Україну 50 000 українських полонених.

13 жовтня 1919 р. виходить “Закон про урочисту обітницю Директорії, міністрів, урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Народній Республіці”, в якому був викладений текст урочистої обітниці Директорії, а також присяги для міністрів, суддів та війська. А Українське КирилоМефодіївське братство звернулося до Директорії Української Народної Республіки про прийняття церковної присяги на вірність українському народу.

14 жовтня 1919 р. Директорія УНР видала текст промови до народу України, в якому серед іншого повідомлялось: “Віддаючи сили свої на боротьбу, за долю рідного краю, сьогодні ми приносимо прилюдну урочисту обітницю вірно служити своєму народові не припиняючи боротьби, доки не звільнимо нашу Україну від усіх ворогів, доки знеможений народ наш не стане на певний шлях спокою і добробуту, доки під захистом міцної республіканської влади не стане він вільним господарем рідного краю й доки не закріпить здобуту землю і волю”.

Газета “Україна” в ч. 52 від 15 жовтня 1919 р. так писала про перебіг присяги: “14го жовтня відбулася у Кам’янці урочиста присяга Високої Директорії, Уряду, військ, урядових і громадських установ та різних організацій на вірність УНР. Зранку місто прийняло святковий вигляд. Будинки Високої Директорії, міської управи, губерніального земства, національного клубу, державних та інших громадських установ і приватних осіб були вбрані килимами, ялиною, національними прапорами. Новопланівський міст був уквітчаний кленом. Вулиці весь день були переповнені народом, який приймав участь у великому святі”. За військовим парадом, проведеним того дня, спостерігали присутні на урочистій церемонії військові представники Польщі, Румунії та ЧехоСловаччини.

Нащадки

пам’ятають і

відновлюють

Ідею створення пам’ятки про буремні події УНР, висловлену просвітянами, підтримали українські інтелектуали і місцева влада, а 17 листопада 2017 р. і міський голова Михайло Сімашкевич виступив за встановлення у місті пам’ятника “Присязі на вірність Українській Народній Республіці” А вже у грудні відбулося перше засідання з вивчення цього питання згідно з листом “Просвіти” щодо доцільності встановлення пам’ятника. У квітні 2018 р. домовлено про співпрацю з головою Українського інституту національної пам’яті Володимиром В’ятровичем.

Ідея переросла у проект, що отримав назву “ПРИСЯГА 1919”. Департамент містобудування та архітектури на підставі рішення виконкому Кам’янецьПодільської міськради 18.10.2018 № 1182 “Про організацію та проведення конкурсу на кращий ескізний проект Меморіалу Присязі на вірність Україні” організовує конкурс, що передбачає встановлення пам’ятника — це може бути меморіальний комплекс, який поєднає в собі інформаційні стенди та власне сам пам’ятник події, або ж буде виконаний із використанням сучасних технологій; створення кімнатимузею у приміщенні міської ради Кам’янцяПодільського; зйомки документального та художнього фільму; випуск Нацбанком України пам’ятної монети і марки; військовоісторична реконструкція спільно з військовоісторичними товариствами тощо. Конкурс відбудеться у березні 2019 р., вже зареєстровано 9 учасників.

Фінансування проекту відбуватиметься з кількох джерел. Нині створено фонд “ПРИСЯГА 1919” для залучення коштів громадян України і української діаспори. За збір коштів по лінії “Просвіти” відповідає голова Кам’янецьПодільської “Просвіти” Славко Полятинчук; по лінії ПЛАСТУ — Віктор Годний; планується розпочати збір коштів по лінії церкви, ЗСУ; СПІЛЬНОКОШТ (www: biggggidea.com). Частина фінансування відбуватиметься з міського, обласного і державного бюджетів.

18 жовтня 2018 р. на виконкомі розглянуто організацію та проведення конкурсу на кращий ескізний проект Меморіалу Присязі на вірність Україні до 100річчя її складання в Кам’янціПодільському, а 4 грудня депутати міськради підтримали звернення до Президента та Кабміну щодо сприяння у фінансуванні спорудження монументу.

Просвітянин Анатолій Паладійчук наголосив: “Ми впевнені, що 14 жовтня 2019 року нові українські воїни і громадяни продовжать започатковану Симоном Петлюрою традицію складати присягу на вірність Україні. Поки триває конкурс на створення меморіалу, ми збираємо кошти давнім народним способом. У розділі сайта “НАШ ПРОЕКТ” ми написали, як бачимо фінансування проекту. А хочемо розпочати з Кам’янецької “Просвіти”, щоб показати приклад і далі запропонувати всім долучитися до цієї справи. Ось реквізити фонду:

Благодійна організація “Благодійний фонд “ПРИСЯГА 1919”; Хмельницька філія АТ КБ “ПРИВАТБАНК”; ЄДРПОУ/ДРФО 42430328; МФО 315405; Рахунок 26001052313594”.