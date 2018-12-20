Об’єднана і незалежна

Новообраний Предстоятель Української Помісної Православної Церкви Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на початку січня 2019 року у Стамбулі отримає Томос від Вселенського Патріарха Варфоломія.

Президент Петро Порошенко, виступаючи на Софійській площі, зауважив, що створена Церква потребує певного часу на становлення, мирне розширення і зміцнення. “Дозвольте зараз представити вам її новообраного Предстоятеля, Митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Саме йому випаде почесна місія разом з українським Президентом поїхати до Константинополя на початку січня та отримати довгоочікуваний Томос”, — сказав Президент під час виступу за результатами Всеукраїнського Православного Об’єднавчого Собору.

Глава держави відзначив, що Митрополит Епіфаній є представником молодого покоління єпископів, його висунула УПЦ Київського Патріархату і підтримали представники інших церков. “Але тепер вже немає того розподілу. Той розподіл не має жодного значення, бо твориться і створена об’єднана церква. В єдності сила нашого народу. Боже, нам єдність подай! Є в нас така молитва, яка дуже доречна до сьогоднішньої події і яку ми щиро возносимо. Єдність — це те, що забезпечить нам перемогу”, — наголосив Президент.

“Ми за цей рік ще більше переконалися, що Помісна Церква — запорука незалежності. Державна мова — запорука єдності. А сильна армія — запорука миру. Ми точно переможемо”, — сказав Петро Порошенко.

Своєю чергою, новообраний Предстоятель Української Помісної Православної Церкви Митрополит Київський і всієї України Епіфаній також звернувся до вірян, які очікували на Софійській площі рішення Об’єднавчого Собору. “Сьогодні справді історична подія. Ми зуміли об’єднати три гілки українського православ’я в єдину помісну православну церкву. Пам’ятаючи слова Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, щоб усі були єдині, — сказав очільник нової Церкви. — Ми змогли спільно з вами побороти різні спокуси, подолати незгоди та об’єднатися в єдину церкву”, — додав митрополит Епіфаній.

Він подякував усім присутнім на Софійській площі за спільну молитву і підтримку процесу створення єдиної православної церкви в Україні.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловив слова вдячності Вселенському Патріарху Варфоломію за рішення надати автокефалію Українській Православній Церкві.

“Але цього не відбулося б, якби не рішучість нашого високодостойного Президента України Петра Олексійовича Порошенка”, — додав очільник нової церкви. Він також принагідно подякував Голові Верховної Ради Андрію Парубію та в його особі усім народним депутатам, які підтримали звернення до Вселенського Патріарха. Глава Української Православної Помісної Церкви подякував також Патріарху Філарету, зазначивши, що він є “нашим духовним наставником і буде надалі допомагати розбудовувати нашу Єдину Помісну Православну Церкву”.

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Предстоятель Української Помісної Православної Церкви в Україні Епіфаній наголосив, що “двері” помісної церкви відчинені для всіх. Він закликав усіх архієреїв долучатися до Української Помісної Православної Церкви. “Переконаний, що церква, єдина і визнана, вірою і правдою служитиме своєму українському народові, молитиметься і вестиме його шляхом спасіння. А також я б хотів закликати всіх наших співбратів архієреїв, усіх вірних до новоствореної єдиної української православної церкви. Ми закликаємо бути в цій визнаній єдиній помісній українській церкві”, — наголосив Епіфаній. Митрополит Епіфаній подякував усім присутнім на Софійській площі, які “стали учасниками цієї історичної події”. “Ви тут молилися, а ми там відчували по-особливому цю молитовну підтримку. Коли ми рухались по вулиці, ми чули ваші голоси підтримки. І це настільки нас надихало, що ми подолали всі перепони, які були на цьому нелегкому шляху. Ми зуміли засвідчити, що можемо об’єднатися, можемо єднатися і можемо створити в Україні єдину помісну православну церкву нашими спільними зусиллями”, — заявив митрополит Епіфаній. Також він наголосив, що необхідно висловити щиру подяку вселенському патріарху Варфоломію, який “зробив такий рішучий крок з визнання автокефалії Української Православної Церкви”. Крім того, предстоятель Єдиної Помісної Православної Церкви подякував за зусилля Президенту Петру Порошенку і Голові Верховної Ради Андрію Парубію.

За матеріалами president.gov.ua

та УНІАН