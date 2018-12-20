«Просвіта»-матір

Є в слова “матір” магічна сила.

Кого так звемо, є небагато:

Найперша матір на світ зродила,

Ще Україна та Божа мати.

Для них ми — діти, усі ми діти.

Нам вчитись треба, не забувати,

Між матерями ще є “Просвіта”,

Старенька сива “Просвіта”-мати.

Що не згубились поміж роками

У ріднім краю й по всьому світу —

Вклонімось нині стражденній мамі,

Четвертій мамі — святій “Просвіті”.

Коли Вкраїна в ярмі вмирала,

Коли про волю народ не мріяв,

Вона народу подарувала

Дарунок щедрий, дала надію.

А із надії зродилась віра.

Любов’ю мати плекала діток.

І похитнулись застінки сірі,

І засвітився в пітьмі просвіток.

Та хмари чорні пекли громами,

Сичали змії, впивались в ноги.

Як ти зуміла не впасти, мамо?

Про це відомо хіба що Богу.

Минали зими, минали літа.

Пошматувавши імлу руками,

Тулила діток своїх “Просвіта”,

Горнулись діти, та все до мами.

А нині в неньки дітей багато,

Нам не пропасти в імлі безслідно.

Велична сива “Просвіто”-мати,

За Україну спасибі, рідна.

Ми ж твої вірні сини і дочки,

Останнє слово тепер за нами.

Закотим вище рукав сорочки —

І до роботи, як вчила мама!

Іван ОРОБЕЦЬ,

голова Снятинського РО “Просвіта”, Івано-Франківщина