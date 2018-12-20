Галина ПУСТОВГАР,

обласне комунальне агентство “Новини Полтавщини”

У Полтаві відбулися урочистості та святковий концерт із нагоди 150річчя з часу створення товариства “Просвіта”. На заходи запросили активістівпросвітян з більшості районів краю, журналістів, громадськість. Відвідувачі могли переглянути виставку, підготовлену Державним архівом Полтавської області і присвячену діяльності обласного об’єднання “Просвіти”.

Урочисте зібрання розпочав голова Полтавського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта”, дисидентшістдесятник і політв’язень, народний депутат ВР 6–7 скликань Микола Кульчинський. Він розповів про створення “предтечі” товариства “Просвіта” — клубу “Рідне слово” у Полтаві: “На перше засідання клубу 1987 року зібралося 70 осіб. Ми виготовили плакатизапрошення із гаслом, яке тоді було дуже революційним: “Без мови нашої, юначе, й народу нашого нема”. Директор міського будинку культури виділив нам кімнату для засідання клубу, і його потім за це зняли з посади. Ми працювали в напрямах відродження національної самосвідомості, утвердження української мови та української церкви”. Серед засновників та перших членів клубу були журналіст Ганна Дениско, енциклопедист і краєзнавець Петро Ротач, літератор Михайло Дяченко, художник Юрій Самійленко, нинішній настоятель СвятоПокровського храму УПЦ КП м. Полтави Миколай Храпач. Він благословив просвітян на подальшу працю.

Активістівпросвітян Полтавщини та жертводавців нагородили грамотами Полтавської ОДА та Всеукраїнського товариства “Просвіта”. Медаль “Будівничий України” отримав історик, архівіст, голова Полтавської міської “Просвіти” Тарас Пустовіт. Він розповів про становлення й діяльність “Просвіти” на Полтавщині й у Полтаві від початку ХХ ст. і до сьогодні. Серед найбільших досягнень сучасного товариства він відзначив організацію “Петлюрівських читань”, відкриття правди про Полтавську битву, пошанування пам’яті Т. Шевченка, фестиваль мистецтв “Мазепа Фест”, встановлення пам’ятника Мазепі, встановлення меморіальних дощок Петру Ротачеві, Симону Петлюрі, видання книг серії “Просвітянська книгозбірня” та успішну декомунізацію. “Пригадую, як ми з родинами завозили з Києва просто контейнерами книжки, “Історію України” Субтельного, і все це блискавично розходилися, бо українського слова бракувало. І все це на громадських засадах, навіть мови не було про якусь винагороду”, — зазначив Тарас Пустовіт.

Урочистості продовжив концерт. У виконанні народного артиста України Василя Голуба прозвучала поезія Шевченка, запам’яталися виступи полтавського барда Юрія Трейгеля (“Український романс” і пісня, присвячена Майдану), кобзаря й бандуриста Миколи Козака (Кременчук). Ансамбль “Полтава” обласної філармонії та заслужена артистка України Валентина Колісник виконали пісні визвольних змагань. Зокрема, прозвучали пісні Української Повстанської Армії та часів Української революції 1917—21 рр., зокрема доби Української Народної Республіки.