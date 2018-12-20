«Стоїть вище партій»

Наталя ГАТАЛЬСЬКА,

провідний науковий співробітник Затурцівського меморіального музею В’ячеслава Липинського, голова осередку “Джерело”

Наших співгромадян не здивуєш повідомленням, що у Затурцівському меморіальному музеї В’ячеслава Липинського (с. Затурці Локачинського району Волинської області) провели черговий культурно-освітній захід. Адже численні виставки, вечори, зустрічі, фестивалі, дитячі ранки, конкурси, майстер-класи у музеї, які висвітлює місцева періодика, сторінки інтернету, — не новина. А ось у суботу, 8 грудня, відбулось особливе свято: урочиста академія з нагоди 150річчя Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка та 100річчя Волинської “Просвіти”.

У святково оформленій конференцзалі музею, де на чільному місці вишиваний портрет Тараса Шевченка, — гамірно: запрошені гості оглядають виставку “Просвітництво і музеї”. На ній експонуються фото і документальні матеріали з історії просвітницького руху в Україні і на Волині. Серед них, зокрема, матеріали про відомого краянина світлої пам’яті Миколу Куделю, великого друга нашого музею, просвітницька діяльність якого стала справжнім життєвим подвигом. Тут же фото і публікації про активістку “Просвіти”, актрису і журналістку, заслужену артистку України Галину Кажан, про активну діяльність на ниві просвітництва народної аматорської хорової капели “Посвіт” та її засновника й керівника, заслуженого працівника культури України Ростислава Кушнірука, про невтомну послідовницю своїх батьківпросвітян, педагога і поетесу, заслуженого вчителя України, лауреата премії імені Бориса Грінченка Олесю Ковальчук. Ці просвітяни, запрошені на свято, мають що сказати місцевим мешканцям, адже все їхнє свідоме життя пов’язане з громадською діяльністю на ниві просвітництва. А ще на виставці — матеріали про діяльність осередку “Світець”, який, починаючи з 1990 року, активно функціонував понад двадцять років при Волинському краєзнавчому музеї. І, безперечно, висвітлена робота осередку “Просвіти” “Джерело”, який уже восьмий рік плідно працює при Затурцівському музеї.

Настоятель церкви Св. Параскеви у Затурцях, благочинний церков УПЦ КП Локачинського району, протоієрей Василь Кравець, який, відзначивши важливість просвітництва в житті нашого суспільства, благословляє урочисту академію.

Ведучі заходу “гортають” сторінки історії “Просвіти”, згадують наших краян, які і в найскладніші часи вітчизняної історії проводили велику просвітницьку роботу, часто ризикуючи життям. Багато з них загинуло під час розстрілу енкаведистами політв’язнів у Луцькій тюрмі 23 червня 1941 року, а єдиною їхньою “провиною” було членство у “Просвіті”. Взірцем безкорисливого і безстрашного служіння українській ідеї можна назвати педагогів, учасниць дисидентського руху шістдесятників: уже згадувану Олесю Ковальчук і її посестру по руху, затурцівську просвітянку Марію Мельничук, яка недавно відзначила свій щедрий життєвий ювілей. Пристрасне, образне слово знаного педагога і письменниці пані Ковальчук не залишило байдужим жодного з учасників цього заходу. Суголосним йому був і виступ відомого педагогадиригента, автора численних пісень патріотичного змісту Ростислава Кушнірука. З цікавою і маловідомою інформацією про просвітницьку діяльність патрона музею В’ячеслава Казимировича Липинського виступив завідувач музею Віталій Кушнір. Вагоме слово про діяльність волинських просвітніх осередків мовив директор Торчинського історичного музею імені Григорія Гуртового, кандидат історичних наук Олександр Мельник.

Щедрими оплесками нагородили учасники урочистості члена осередку Оксану Поплавську, яка майстерно прочитала пролог до поеми “Мойсей” Івана Франка, і заслужену артистку України Галину Кажан за високохудожню декламацію поезії Великого Кобзаря “До Основ’яненка”. А ще — чудовим співом наповнили свято давні незрадливі друзі музею, лауреати міжнародних конкурсів, вокальне тріо з Луцька “Віра, Надія, Любов” у складі Надії Поліщук, Галини Савельєвої та Ольги Шабали. У їхньому виконанні молитва “Під Твою милість”, патріотична пісня “Діти ми свого народу”, лірична “Вишивала мати зозуленьку”, жартівлива “Ми гімназистки із Холма”, романс “О, соловію” та інші підсилили атмосферу урочистості.

Раз по раз на екрані з’являлися світлини з різноманітних заходів, проведених затурцівськими просвітянами, а також відеосцени з вистав у виконанні членів аматорського гурту “Толока”, створеного при осередку.

Наприкінці урочистої частини свята найактивніші просвітяни з “Джерела” були нагороджені грамотами Волинської крайової організації ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка, а подяками від музею відзначено наших прихильників і добровільних помічників, серед яких і місцевий священик отець Василь Кравець.

“Діяльність первинних осередків є найважливішою складовою функціонування “Просвіти”, — зазначила Олеся Ковальчук. І справді: вони найближче стоять до людей, серед яких ведеться просвітницька робота, найтісніше пов’язані з проблемами громади (особливо сільської), їхні культурноосвітні заходи є найбільш доступними і зрозумілими. Тому, попри численні перешкоди (переважно суб’єктивного характеру), залишається міцне ядро осередку, яке і надалі надаватиме допомогу у діяльності єдиного державного музею на терені Локачинського району та активно займатися просвітництвом серед населення.

Один із найавторитетніших українських діячів першої половини ХХ століття Богдан Лепкий так оцінював значення просвітництва для української нації: “Просвіта є основою кожного культурного народу, і чим сильніша та основа, тим кріпше стоїть народна будівля, тим менше вона боїться катастроф… Пора зрозуміти, що “Просвіта” стоїть вище партій, вище всяких політичних і суспільних угрупувань, що вона — наше спільне добро, котре цінити і котрим дорожити повинен кожний українець”.