Знакові урочистості просвітян у Хмельницькому

Богдан ДЕМКІВ,

журналіст, просвітянин

Урочистості до 150-річчя Матері-“Просвіти” в обласному центрі стали не лише символічним звітом для її міського Товариства, а й центральною культурницькою подією на Поділлі. Власне, для просвітян краю вже давно є доконаним той факт, що саме Хмельницька міська “Просвіта”, її Народний Дім задають мейнстрим усіх просвітницьких проектів в області від початку її відродження за часів нашої незалежності.

Щоправда, урочистостям, що проходили в переповненому актовому залі міської Школи мистецтв, передувала ще одна важлива подія — презентація 53го (!) видання хмельницьких просвітян “Невмируще джерело українства” у вигляді поважного культурологічного збірника, приуроченого також до цього славного ювілею. А того дня актив міської “Просвіти” провів своє, направду знакове зібрання, в атмосфері щирості, змістовності й переконання у важливості власної духовної місії, яку несуть нині на Хмельниччині просвітяни.

На свято завітали представники практично всіх освітніх закладів обласного центру, делегації Хмельницької Національної академії Державної прикордонної служби, обласного управління Національної поліції, Гуманітарнопедагогічної академії, Торговельноекономічного коледжу, кооперативного інституту, з якими плідно співпрацює міська “Просвіта” та щирі друзі, яких у неї дуже багато і в Україні, і за кордоном.

Переконливо про місце і роль міського Товариства української мови імені Т. Г. Шевченка “Просвіта”, а саме такою є офіційна назва місцевих просвітян, сказав на початку зібрання Хмельницький міський голова Олександр Симчишин, наголосивши, що просвітянами відчувають себе усі, хто підтримує українську справу, в якій домінуюча роль міської “Просвіти” є беззаперечною у багатьох напрямах.

Про роль просвітян говорили на зібранні багато поважних гостей, не обійшлося без відзнак і нагород активістів Товариства.

Для його учасників було підготовлено чудовий концерт, а сценарій дійства охопив найяскравіші сторінки історії “Просвіти” від самих початків її заснування до сьогодні.

Говорячи про роль Хмельницької “Просвіти”, яка, без перебільшення, є унікальним явищем у просвітницькій діяльності в масштабах країни з огляду на ті культурологічні, навчальновиховні проекти, які вона має у своєму активі, як не процитувати строфу зі знакового для хмельничан вірша світлої пам’яті видатного українського поета Івана Драча, який був великим другом місцевих просвітян: “Народний дім! Які святі слова!// В Хмельницькому — іди в Народний Дім!//Тут України слава ожива…”

Як оцінює діяльність Хмельницької міської “Просвіти” її беззмінний голова з 1991 року Зоя Діденко? — про це ми запитали в неї вже після урочистостей.

“Ми стояли, стоїмо і будемо далі стояти на сторожі українства, хоч як пафосно, можливо, для когось це звучить, — зауважила пані Зоя. — Маємо чимало досягнень у своїй просвітницькій роботі. Але ж час не стоїть на місці і виклики, які нині постали перед українською нацією, вимагають від нас ще більш послідовної праці заради української ідеї”

Мабуть, цим запитаннямвідповіддю відомої просвітянки варто нині окреслити зміст і цілі усіх урочистостей з нагоди ювілею “Просвіти”.

На фото: під час ювілейних урочистостей “Просвіти” у місті Хмельницькому