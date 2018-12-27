І буде читання корисним…

Богдан ВІВЧАР

Напередодні ювілею у Видавничо-господарському центрі “Просвіта” вийшли корисні для громади книжки — “Просвітянський календар на 2019 рік”, який упорядкувала Наталія Дяченко під егідою редколегії — Степана Волковецького, Михайла Січки та Івана Гавриловича, а також “Збірник окремих сценаріїв заходів, які відбувались в ОНД “Просвіта” авторства Михайлини Боднар.

“Календар” знайомить із ювілейними і пам’ятними датами визначних діячів України та краю. У ньому також подано дати відомих історичних подій і перших письмових згадок про населені пункти.

У “Збірнику” зібрано сценарії тематичних масових дійств, які є добрим матеріалом для проведення виховних культурно-масових заходів у Народних

і просвітянських домах, закладах культури. Культосвітні працівники можуть брати їх за основу, додаючи місцевий тематичний матеріал.

А ще вийшов буклет “Просвіта” — 150 років”, в якому подано короткі відомості про обласне об’єднання: історію, концепцію діяльності, структуру, творчі колективи. Зокрема, можна довідатись, що на Прикарпатті діє 17 райміськоб’єднань, понад півтисячі осередків, які мають понад десять тисяч членства. А ще подана інформація про “Молоду Просвіту”, тижневик “Галицька Просвіта”, Українську книгарню, Музей шани Тараса Шевченка, ВГЦ “Просвіта”, бібліотеку-читальню, Клуб інтелігенції…

А насамкінець вміщено звернення до читача “Будь українцем — поважай себе! Знай історію України! Люби свій край і Україну! Розмовляй українською! Люби українське. Читай українське! Купуй українське! Працюй в Україні! Шануй українські традиції! Гордись своєю Батьківщиною!..” А на підході — ювілейне багатосторінкове видання “Просвіта” Прикарпаття. Історія і сучасність”.

Сподіваємось, ці видання будуть корисними для кожного, хто їх читатиме.