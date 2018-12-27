Молоді про національні пріоритети

Григорій ЖИБАК,

УІС

Щойно світ побачила збірка вибраних публіцистичних статей, виступів, спогадів, інтерв’ю Віктора Рога, як автор одразу дістав запрошення до Тернополя презентувати свою нову книгу.

До неї увійшли зібрані майже впродовж тридцяти літ праці. Автор намагається аргументовано донести своє бачення української держави, шляхів руху нації вперед, подолання перешкод. Глибоко аналізує ідеологію українського націоналізму. Розкриває посутність ворогів нашої державності.

“Книжка “Ієрархія національних пріоритетів” не перша у творчому доробку Віктора Рога. Своїми книжками, насамперед — презентованою зараз, автор творить новий тип української політичної публіцистики. Влучно виокремлює нинішні пріоритети — національну безпеку та роль молодого покоління: “якою буде молодь — таким буде майбутнє нашої нації та держави”, — зазначив, представляючи автора, модератор заходу Юрій Заруцький.

На презентації у Тернополі Вік­тор Рог зупинився на трьох аспектах: про що ця книжка, навіщо і як вона народилася. Вже сам перелік назв статей дає відповідь. У статтях “Палац чи хлів”, “В ім’я чого об’єднуватися?”, “Про українську соборність”, “Бути Українцем!”, “Ми мусимо перемогти!” та інших ідеться про Україну, яку ми будуємо, до якої прагнемо. Статті “Молодь і націоналізм”, “Школа і наше майбутнє”, “Яка освіта нам потрібна” покликані до особливої уваги майбутньому української нації, її виховання. Звісно, що чимало праць про нашого одвічного ворога: “Москва: третій Рим чи другий Вавилон?”, “Хижий оскал російського шовінізму”, “Будь безжальним до ворога”, “Чи “відпустить” нас Росія”.

Чимало уваги автор приділив своїм друзям-побратимам, наставникам та учням. Зокрема, не міг оминути увагою свого побратима Івана Гавдиду, уродженця Тернопільщини, який так рано й трагічно залишив нас.

“Національна безпека і формування молодого покоління — ці дві позиції я ставлю на вершину ієрархії національних пріоритетів сьогодні. Від них найперше залежить майбутнє нашої України. Серед пріоритетних надактуальних завдань — знешкодження “п’ятої колони” Москви, визначення чітких національних орієнтирів у внутрішній та зовнішній політиці”, — наголосив Віктор Рог.

Також виступили громадські діячі Євген Філь та Олег Вітвіцький, які поділилися спогадами та думками про порушені у книзі проблеми.

Презентація у Тернополі, здійснена місцевими організаціями Спілки Української Молоді в Україні та Молодіжного Націо­налістичного Конгресу, очікувано викликала чималий інтерес та завершилася автограф-сесією.