Невтомно для справи трудились…

Богдан ВІВЧАР,

член Правління ІваноФранківського ОО ВУТ “Просвіта”

ім. Т. Шевченка, головний редактор газети “Галицька Просвіта”

9 грудня просвітянське свято прийшло в ІваноФранківськ. У полудень біля обласного Народного дому зібралися просвітяни, гості зблизька і здалека на відкриття й освячення барельєфа славному ювілею. Звучить велична, підхоплена загалом мелодія “Боже великий, єдиний…” Голова ІФ ОО ВУТ “Просвіта”, автор ідеї і організатор її втілення Степан Волковецький, виконавець барельєфа — скульптор Ігор Семак та начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Володимир Федорак знімають покривало. Перед присутніми постає сіяюча бронзою постать українки з факелом, що горить, і розгорнутою книжкою, яку вона читає. Під фігурою напис: “Просвіті” — 150 (1868—2018)”.

Священики трьох Церков — протопресвітер північнозахідного деканату ІваноФранківська УГКЦ о. Борис Гобир, о. Василь Олевич УАПЦ та о. Іван Лапка УПЦ КП підносять до небес подячну молитву та освячують пам’ятку.

— У цьому символі жінкиукраїнки з розгорнутою книжкою і факелом — уся засаднича діяльність “Просвіти”: нести знання своєму народові й освічувати йому шлях у майбуття до волі й державності, — сказав у зверненні до велелюддя Степан Волковецький. — “Просвіта” — найуспішніший соціальнополітичний проект в історії України. І нині це добрий спосіб самоорганізації громад, утвердження національної ідеї…

Промовець нагадав історію творення “Просвіти”, зокрема на Прикарпатті. Вона постала у березні 1877 р. Першим головою обрали вченогомовознавця, громадського діяча Євгена Желехівського. У ті далекі глухі часи бездержавності “Просвіта” у своїй праці й служінні національній ідеї стала символом Держави для пригнобленої нації… Та й сьогодні, в часи Незалежності, вона продовжує свою державницьку місію.

Він подякував усім, хто долучився до створення барельєфа — пам’ятки 150річного ювілею.

Володимир Федорак, посилаючись на власний досвід перебування у США, наголосив, що “Просвіта” єднала і єднає українство світу. А ще визначив особисту жертовність і безкорисливість праці всіх поколінь просвітян — від засновників до сьогодні.

Отець Василь Олевич зачитує грамотублагословення обласній “Просвіті” митрополита Галицького УАПЦ владики Андрія за жертовну працю і заслуги перед Церквою та Україною із врученням голові Степану Волковецькому ордена “Святого апостола Андрія Первозванного”…

…А за тим дійство, сценарій якого підготувала завідувачка культурномасової роботи обласної “Просвіти” Михайлина Боднар, перенеслось в обласну філармонію імені Іри Маланюк. Філармонія зустрічала гостей виставкою видань, які прийшли до читача завдяки просвітянській друкарні ВГЦ “Просвіта”. А ще — святочним числом “Галицької Просвіти”, мелодіями патріотичних пісень у виконанні струнного ансамблю “Quattro corde” під орудою Анжели Приходько.

На сцені — хор “Просвіта” з Коломиї. За помахом диригента Романа Хімея разом з усім залом він співає “Ще не вмерла…”

Блажен, хто сіє у народі,

Зерно “Просвіти” на землі,

Зерно любові, миру, згоди

В громаді, хаті і сім’ї, —

нагадують ведучі Юлія Данилюк та Сергій Тимків, запрошуючи всіх разом заспівати “Гімн “Просвіти”. Після благословення отець Борис Гобир зачитує

грамоту обласній “Просвіті” від архієпископа і митрополита ІваноФранківського УГКЦ Володимира Війтишина “За ревну і жертовну працю в культурноосвітній, суспільнополітичній, соціальногосподарській сферах, у національнопатріотичному вихованні поколінь українців”.

Лунають мелодії у виконанні просвітянського гурту “Церковні дзвони” під орудою Романа Пасічняка. Найкращим активістам від імені поважного зібрання доручають покласти квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку та першому голові Станиславівської “Просвіти” Євгенові Желехівському. У цей час у залі звучать імена тих, хто першим ішов, втілюючи ідеї “Просвіти” у нелегкій

духовній праці. Це Анатоль Вахнянин, Владислав Федорович, Володимир Янович, Опанас Заливаха, Ярема Мазурок, Ярослав Дорошенко, Петро Арсенич, Ігор Пелипейко, Федір Бандура… Хвилиною мовчання вшановують тих, хто працював на славу “Просвіти” й утвердження національної ідеї…

— “Просвіта” краю і далі гуртує найкращі патріотичні сили на велику справу побудови української України, — говорить голова ІФ ОО ВУТ “Просвіта” Степан Волковецький, наголошуючи, що фактично і він, і всі голови міських і районних об’єднань працюють безоплатно. Для просвітян оплатою є радість праці на благо нації. Він запрошує до слова голову ВУТ “Просвіта” імені Т. Шевченка Павла Мовчана. Вітаючи прикарпатців з ювілеєм, Павло Михайлович наголошує на важливості жертовної праці кожного в ім’я нації і держави. Найкращих нагороджено вищою просвітянською відзнакою “Будівничий України”. Це — голова обласної ради Олександр Сич та його заступник Василь Гладій, начальник управління культури Володимир Федорак, міський голова ІваноФранківська Руслан Марцінків, народний артист Михайло Кривень…

А С. Волковецький оголошує про нагородження ювілейними медалями обласного об’єднання керівників області, голови Верховинської “Просвіти” Василя Нагірняка, голови Тлумацької “Просвіти” Галини Дзьоби, заступника голови Снятинської “Просвіти” Михайла Кишкана, голови Косівської “Просвіти” Богдана Глібчука, заступника голови Калуської “Просвіти” Івана Ткачика, головного редактора газети “Галицька Просвіта” Богдана Вівчара, заступника голови обласної “Просвіти” Євгена Романишина, засновника Коломийської “Просвіти” Ігоря Довганюка, директора Навчальнонаукового інституту мистецтв ПНУ імені Василя Стефаника Анатолія Грицана.

Із ювілеєм просвітян вітають заступник голови облдержадміністрації Марія Савка та перший заступник голови обласної ради Василь Гладій.

Вони вручили медалі “За заслуги перед Прикарпаттям” заступникові голови обласної “Просвіти” Дмитру Захаруку, завідувачці культурномасової роботи обласної “Просвіти” Михайлині Боднар, члену Правління Снятинського РО “Просвіта” Володимиру Карому, відповідальному секретарю Верховинського РО “Просвіта” Ганні Валігурській. Велика група просвітян — представників обласного, районних, міських, сільських об’єднань та осередків ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка удостоєні грамот облдержадміністрації та обласної ради, управління культури національностей та релігій облдержадміністрації.

Великий гурт просвітян області нагороджено грамотами й подяками обласного об’єднання.

Щедрими оплесками дякували присутні за виступ активному просвітянину Івану Липчуку з с. Торговиця Городенківського району, який з натхненням прочитав вірш В. Сосюри “Навколо радости так мало…”. Він на безоплатній основі створив просвітницький фольклорноетнографічний колектив “Торговицькі вечорниці”, організував виступи, збирав кошти від них і відправляв в АТО, двічі виступав у телепередачі “Фолькмузік”.

Прикарпатців вітав голова Чернівецької “Просвіти” Остап Савчук. А насамкінець просвітянка Руслана Денега разом із вихованцями Клубу обдарованих дітей НД “Просвіта” й усім залом, з головами районних “Просвіт”, які, взявшись за руки, вийшли на подіум, заспівала “Єднаймося в “Просвіті”. І це справді заклик до всіх, кому дорога наша Вітчизна.