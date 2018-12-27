Просвіти нас, Маркіянова світлице!

Анна МИХАЙЛЮК,

просвітянка, м. Тернопіль

Святиню Чортківської гімназії, кімнату-музей Маркіяна Шашкевича, що на Тернопільщині, відкрито і освячено 25 років тому: якраз у день відзначення 125-ліття ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. Такі ювілеї віддавна перетворюються на всенародні огляди стану нашої духовності.

Маркіян Шашкевич — видатна особистість: адже він у серці виносив скарб “Русалки Дністрової”, “він рідну мову-матір воскресив і окропив дністровською водою”. Про нього, патрона гімназії, яка носить це славне ім’я, про любовно зібрані експонати ініціатором створення музею — учителькоюфілологом Анною Савкою і її колегами та вихованцями, розповіли у першій екскурсії гімназисти Михайло Добрін, Наталя Мокрицька, Олеся Фраюк, Олесь Савуляк. Присутні зацікавлено слухали розповідь про життя і подвижницьку працю поета — грекокатолицького священика, який став Сонцем Галицької України. Безмірні заслуги подвижника та ідейного наставника першої нелегальної революційної організації “Руська Трійця”, бо саме вона стала першим проявом “галицькоруського відродження”. Він зробив перші кроки у становленні державності української мови, учив не цуратися рідної землі і традицій у той час, коли все українське пригнічувалось.

І на урочистому зібранні з нагоди 25літнього ювілею — знакової події у діяльності гімназії — згадували, як при відкритті музею з хвилюванням про Маркіяна Шашкевича говорив почесний гість свята — відомий шашкевичезнавець Осип Петраш. Редактор журналу “Тернопіль” Михайло Ониськів висловив щире захоплення і вдячність організаторам створення музею, співредактор тернопільської газети “Русалка Дністровая” Богдан Хаварівський влучно сказав про експонатсимвол — лампадку, яка завше світилась в оселях галицьких ґаздів під образами: “Вона буде огрівати Маркіянову Світлицю промінням любові і добра”.

Слово подяки, низький поклін рада тепер уже літературнокраєзнавчого музею засилає художникові Степанові Шевчуку. Саме йому належить оригінальне оформлення стендів кімнатимузею. Написаний ним портрет Маркіяна Шашкевича є найвдалішим із усіх існуючих, бо світлини священика грекокатолицької церкви не збереглись. Його ж образ маляри одвічно відтворювали з фотографій брата і сина. Обрамлює світлий образ о. Маркіяна вінок із дубового листя. Задум художника: втілити символ сили, міцності, гідності та довголіття.

Протягом двох десятиліть завідує музеєм учитель образотворчого мистецтва і трудового навчання, просвітянка п. Наталія Горяча, яка продовжує готувати нових екскурсоводів, що водночас проводять і наукові дослідження на основі музейних книг. Підмогою служать рідкісні видання, отримані з інститутузаповідника Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі (Канада). Є й інші цінні видання, подаровані родичами колишніх гімназистів та небайдужих краян. Завідувачка щорічно з вихованцями гімназії відвідує шашкевичеві місця на Львівщині. Активісти “Молодої Просвіти” підтримують дружні стосунки з учнями Золочівської школи № 2 ім. Маркіяна Шашкевича, школи № 34 м. Львова, а також гімназією польського міста Перемишля. Нещодавно Наталія Василівна повернулася з відрядження з нагоди річниці перезахоронення Маркіяна Шашкевича на Личаківському цвинтарі та взяла участь у наукових шашкевичівських читаннях, що відбувалися у палаці Потоцьких м. Львова. Учасники читань відвідали і пам’ятні місця у м. Золочеві та Підлиссі.

На святкування ювілею до гімназії з Анною Савкою прибули Зіновій Гірняк — начальник департаменту навчальних і мистецьких закладів при Тернопільській облдержадміністрації, відомий архівіст, фотокореспондент Роман Островський, педагоги, однодумці. Привітали гімназистів і представники місцевої влади.

Від імені Шашкевичівської комісії у Львові зачитано привітання професора Михайла Шалати, який свого часу прислав унікальні матеріали для музею. Він наголосив: гімназія має неабиякий авторитет не лише в Україні. І це значною мірою завдяки Музеєві, що є одним із духовних вогнищ краю. Тут і молодь, і старші люди черпають вогонь любові до рідної землі, рідної мови, до свого роду і народу. Принагідно просвітянка Анна Савка подарувала придбане перше повне зібрання творів Маркіяна Шашкевича із автографом професора Дрогобицького державного педагогічного університету Михайла Шалати. Знаменно, що це видання побачило світ у видавництві “Коло” (м. Дрогобич, 2012 рік).

Із Бережанської землі, Бережанської гімназії, де не згасає світло її учня — велета української думки і українського слова, провісника української ідеї, де і сьогодні горить незгасимий нації вогонь, прислала просвітянське вітання Надія Волинець, почесний член ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка.

Сердечні вітання і поповнення книжкової полиці отримано від колег бібліотекимузею “Літературне Тернопілля”. Своє шанування також надіслав директор обласного краєзнавчого музею Степан Костюк.

На завершення гімназійний ансамбль “Берегиня” (керівник Наталія Довжик) піднесено виконав разом з учасниками свята “Славень Шашкевичу”.

Оцінку людині у нас завжди складали з огляду на її відданість українській справі. Безперечно: учитель, просвітянин, покликаний бути ангеломхоронителем нації, утверджувати Шевченкову істину: “Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!”.

Усвідомлюючи і свою місію, вихованці гімназії твердять словами учениці 2б класу Ірини Компанієць:

Ми — просвіта юна

Хлопці і дівчата.

За щастя Вкраїни

Боремось завзято.

Щоб розквітла люба

Славна Україна,

Ми свій рідний нарід

Зрадить не посмієм!