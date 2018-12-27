Просвіти нас, Маркіянова світлице!

Анна МИХАЙЛЮК,
просвітянка, м. Тернопіль
Святиню Чортківської гімназії, кімнату-музей Маркіяна Шашкевича, що на Тернопільщині, відкрито і освячено 25 років тому: якраз у день відзначення 125-ліття ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. Такі ювілеї віддавна перетворюються на всенародні огляди стану нашої духовності.
Маркіян Шашкевич — видатна особистість: адже він у серці виносив скарб “Русалки Дністрової”, “він рідну мову-матір воскресив і окропив дністровською водою”. Про нього, патрона гімназії, яка носить це славне ім’я, про любовно зібрані експонати ініціатором створення музею — учителькоюфілологом Анною Савкою і її колегами та вихованцями, розповіли у першій екскурсії гімназисти Михайло Добрін, Наталя Мокрицька, Олеся Фраюк, Олесь Савуляк. Присутні зацікавлено слухали розповідь про життя і подвижницьку працю поета — грекокатолицького священика, який став Сонцем Галицької України. Безмірні заслуги подвижника та ідейного наставника першої нелегальної революційної організації “Руська Трійця”, бо саме вона стала першим проявом “галицькоруського відродження”. Він зробив перші кроки у становленні державності української мови, учив не цуратися рідної землі і традицій у той час, коли все українське пригнічувалось.
І на урочистому зібранні з нагоди 25літнього ювілею — знакової події у діяльності гімназії — згадували, як при відкритті музею з хвилюванням про Маркіяна Шашкевича говорив почесний гість свята — відомий шашкевичезнавець Осип Петраш. Редактор журналу “Тернопіль” Михайло Ониськів висловив щире захоплення і вдячність організаторам створення музею, співредактор тернопільської газети “Русалка Дністровая” Богдан Хаварівський влучно сказав про експонатсимвол — лампадку, яка завше світилась в оселях галицьких ґаздів під образами: “Вона буде огрівати Маркіянову Світлицю промінням любові і добра”.
Слово подяки, низький поклін рада тепер уже літературнокраєзнавчого музею засилає художникові Степанові Шевчуку. Саме йому належить оригінальне оформлення стендів кімнатимузею. Написаний ним портрет Маркіяна Шашкевича є найвдалішим із усіх існуючих, бо світлини священика грекокатолицької церкви не збереглись. Його ж образ маляри одвічно відтворювали з фотографій брата і сина. Обрамлює світлий образ о. Маркіяна вінок із дубового листя. Задум художника: втілити символ сили, міцності, гідності та довголіття.
Протягом двох десятиліть завідує музеєм учитель образотворчого мистецтва і трудового навчання, просвітянка п. Наталія Горяча, яка продовжує готувати нових екскурсоводів, що водночас проводять і наукові дослідження на основі музейних книг. Підмогою служать рідкісні видання, отримані з інститутузаповідника Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі (Канада). Є й інші цінні видання, подаровані родичами колишніх гімназистів та небайдужих краян. Завідувачка щорічно з вихованцями гімназії відвідує шашкевичеві місця на Львівщині. Активісти “Молодої Просвіти” підтримують дружні стосунки з учнями Золочівської школи № 2 ім. Маркіяна Шашкевича, школи № 34 м. Львова, а також гімназією польського міста Перемишля. Нещодавно Наталія Василівна повернулася з відрядження з нагоди річниці перезахоронення Маркіяна Шашкевича на Личаківському цвинтарі та взяла участь у наукових шашкевичівських читаннях, що відбувалися у палаці Потоцьких м. Львова. Учасники читань відвідали і пам’ятні місця у м. Золочеві та Підлиссі.
На святкування ювілею до гімназії з Анною Савкою прибули Зіновій Гірняк — начальник департаменту навчальних і мистецьких закладів при Тернопільській облдержадміністрації, відомий архівіст, фотокореспондент Роман Островський, педагоги, однодумці. Привітали гімназистів і представники місцевої влади.
Від імені Шашкевичівської комісії у Львові зачитано привітання професора Михайла Шалати, який свого часу прислав унікальні матеріали для музею. Він наголосив: гімназія має неабиякий авторитет не лише в Україні. І це значною мірою завдяки Музеєві, що є одним із духовних вогнищ краю. Тут і молодь, і старші люди черпають вогонь любові до рідної землі, рідної мови, до свого роду і народу. Принагідно просвітянка Анна Савка подарувала придбане перше повне зібрання творів Маркіяна Шашкевича із автографом професора Дрогобицького державного педагогічного університету Михайла Шалати. Знаменно, що це видання побачило світ у видавництві “Коло” (м. Дрогобич, 2012 рік).
Із Бережанської землі, Бережанської гімназії, де не згасає світло її учня — велета української думки і українського слова, провісника української ідеї, де і сьогодні горить незгасимий нації вогонь, прислала просвітянське вітання Надія Волинець, почесний член ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка.
Сердечні вітання і поповнення книжкової полиці отримано від колег бібліотекимузею “Літературне Тернопілля”. Своє шанування також надіслав директор обласного краєзнавчого музею Степан Костюк.
На завершення гімназійний ансамбль “Берегиня” (керівник Наталія Довжик) піднесено виконав разом з учасниками свята “Славень Шашкевичу”.
Оцінку людині у нас завжди складали з огляду на її відданість українській справі. Безперечно: учитель, просвітянин, покликаний бути ангеломхоронителем нації, утверджувати Шевченкову істину: “Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!”.
Усвідомлюючи і свою місію, вихованці гімназії твердять словами учениці 2б класу Ірини Компанієць:
Ми — просвіта юна
Хлопці і дівчата.
За щастя Вкраїни
Боремось завзято.
Щоб розквітла люба
Славна Україна,
Ми свій рідний нарід
Зрадить не посмієм!