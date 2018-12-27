З висоти історії і сьогодення

150-літній ювілей “Просвіти” на Івано-Франківщині відзначали широко, велелюдно. За ініціативою обласного об’єднання, на початку року був створений оргкомітет, який очолили керівники області та об’єднання “Просвіта”. Оргкомітет затвердив заходи з відзначення цієї славної дати. Одним із них стала Всеукраїнська науково-практична конференція “Товариство “Просвіта” — символ української національної ідеї”, яка відбулася у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника.
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