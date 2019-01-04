«Локальна історія» України

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

У Польщі навіть у повітовому центрі легко можна придбати кільканадцять науково-популярних журналів з історії. А в Україні? Є російськомовні видання, які нерідко паплюжать нашу історію. У Львові розпочали видавати журнал “Історія”. А нещодавно у Києві, Львові, Івано-Франківську і Тернополі відбулися презентації нового журналу “Локальна історія”. Його головний редактор Віталій Ляска розповідає: “Це розпочалося майже чотири роки тому. Тоді кілька людей, яким небайдужа українська історія, поставили собі за мету врятувати та зберегти нашу пам’ять. Ми послідовно — село за селом, містечко за містечком — записували спогади старожилів, оцифровували старі фотографії та фіксували місцеві пам’ятки. За цей час накопичено приблизно 30 тисяч унікальних світлин і зібрано свідчення понад 3 тисяч осіб, частина з яких уже відійшли в засвіти. Нещодавно перед нами постала дилема: що робити з результатами цих та інших досліджень і як спонукати людей справді цікавитися нашою історією? З-поміж розмаїття думок виокремилася неочевидна, ба, навіть фантастична ініціатива — видавати друкований журнал історичний, “глянцевий”, у науково-популярному стилі”.

Уже вийшли друком перші два числа журналу “Локальна історія”. Редакція і видавці тлумачать, що термін “локальна історія” має декілька рівнів. Це і історія сіл, містечок та міст, і історія окремих країв України — Галичини, Волині, Полісся тощо. А у світовому контексті локальною історією є історія окремих країн, в цьому журналі — історія України.

Мета журналу — популяризація української історії розповідя­ми про битви минулого, перипетії та колізії, про героїв, яких забули або й більшість не знали, про українців, які здобули світову славу на іншому континенті, однак не зреклися своїх коренів.

Герої першого числа “Локальної історії” — король Данило Романович, провідник ОУН Євген Коновалець, історик Ярослав Грицак, львівський митець та іконописець Лев Скоп, галицький карикатурист Едвард Козак та інші цікаві особистості. Крім того, читачі журналу дізнаються про український футбол на початку минулого століття, про Чортківську офензиву, зміну однострою, символіки та нагород української армії, село Кульчиці, де народилися гетьман Петро Сагайдачний і засновник першої кав’ярні у Відні Юрій Кульчицький, дещо з народної медицини українців і ще багато цікавого.

Протягом 2019 року журнал “Локальна історія” буде виходити. А далі — залежить від передплати.