Просвітяни Хмельниччини до 150-річчя «Просвіти» видали книгу за підтримки ТУМ Чикаго

Віталій МІХАЛЕВСЬКИЙ,

голова Хмельницького ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

На Хмельниччині пройшли святкові заходи з відзначення 150-річчя Товариства “Просвіта”. Серед них – науковий круглий стіл у Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка, студентські літературні читання в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, 15 просвітянських зустрічей у Хмельницькій міській централізованій бібліотечній системі, прес-конференція для ЗМІ у центральній міській біб­ліотеці, Урочиста академія “Просвіта” Хмельниччини: історія та сучасність” в обласній універсальній науковій бібліотеці.

Про свою просвітянську працю учасники Урочистої академії говорили коротко: зроблено багато, але зробити треба ще більше.

2018 рік пройшов під знаком 150-річчя “Просвіти”. Активно на Хмельниччині почали відзначати ювілей від 22 жовтня — дня святкування 100-річчя Кам’янець-Подільського державного українського університету (нині — Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка), до створення якого просвітяни того часу мали безпосередній стосунок.

Хмельницька обласна “Просвіта” ще на початку року вирішила провести просвітянський марафон — 15 зустрічей з просвітянами різних поколінь у школах та бібліо­теках Хмельницької міської ЦБС (директор Тамара Козицька). Зустрічі проходили з 9 листопада — Дня української писемності та мови, до 8 грудня — Дня “Просвіти”. А 10 грудня, після повернення хмельницької делегації з урочистостей у Львові, відбулася підсумкова прес-конференція для ЗМІ. В конференції взяли участь Василь Горбатюк (перший голова обласного товариства “Просвіти” у 1992—1994 рр.), Віталій Мацько (голова обласного Товариства у 1994—2005 рр.), Петро Маліш (заступник голови обласного Товариства у 1994—2005 рр.), Віталій Міхалевський (голова обласного Товариства з 2013 р.), Ольга Ковпак (голова Деражнянського районного осередку “Просвіта”), Михайло Цимбалюк (голова новоствореного Хмельницького районного осередку “Просвіта”). Учасники прес-конференції відновили у пам’яті події 30-річної давнини — створення Товариства української мови та Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, на основі історичних документів розповіли про створення “Просвіти” на Поділлі у 1905—1906 роках та її роботу до 1923 року.

20 грудня в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці (директор Катерина Чабан) відбулася Урочиста академія з нагоди 150-річчя з часу створення Товариства “Просвіта”. Згадували історію Товариства, презентували книгу В. Адамського “Просвіти” Поділля в добу Української Центральної Ради”: (березень 1917—квітень 1918 рр.) та “Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2019 рік”. Учасники академії ознайомилися з книжковою виставкою “Подільська “Просвіта”: історія і сьогодення”, переглянули відеофільми “Слово” про історію Товариства та “Присяга—1919”. Виступили народний артист України Володимир Смотритель та заслужена артистка України Фатіма Чергіндзія.

На урочистостях виголосили щиру вдячність Товариству української мови Чикаго (США). Саме за матеріальної підтримки ТУМу і його керівників Віри та Богдана Боднаруків книга Віктора Адамського “Просвіти” Поділля в добу Української Центральної Ради”: (березень 1917—квітень 1918 рр.) вийшла у світ.

Це вже третя книга (перші дві мали колективне авторство: 1. В. Адамський, Б. Крищук “Просвіти” Поділля в добу Української революції (1917—1920): збірник документів. 2014. — 571 с. та 2. В. Адамський, Б. Крищук, Ю. Телячий “Просвіти” Поділля в добу Директорії УНР (1918—1920): Дослідження. Документи. Матеріали. 2016. — 428 с.) із серії “Просвіти” Поділля в період Української революції (1918—1921 рр.)”. Наразі Віктор Адамський працює над ще однією книгою про період 1920—1923 рр.

А просвітяни Хмельниччини готові до нової великої праці. Адже 2019 рік — також Просвітянський!