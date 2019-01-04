Шпитальні нотатки Рити Довгань

Олександр ПОНОМАРІВ,

доктор філологічних наук, професор

Ця книжка про любов і біль, про безпорадність і силу духу, про мужність, терплячість і безстрашність, про безмежний альтруїзм і безкорисливість, про незгасну віру в нашу перемогу. Цю книжку могла написати тільки така людина, як Маргарита Довгань, що ціле своє життя присвятила піклуванню про людей, які зазнали більших чи менших травм на війні. Ще в дитинстві Рита доглядала у госпіталі поранених на фронтах Другої світової війни бійців.

Згодом журналістка й громадська та культурна діячка брала найактивнішу участь у рухові шістдесятництва, зокрема в роботі Клубу творчої молоді, відвідувала й сама організовувала вечори поезії, за які її переслідували органи державної безпеки, звільняли з роботи, виключали зі Спілки журналістів. Підтримувала репресованих діячів українського опору та їхні родини.

Коли вже в незалежній Україні почалася війна з Росією, на якій гинуть і втрачають здоров’я молоді й старші українці, Маргарита Костянтинівна почала відвідувати Київський військовий шпиталь. Наслідком цих відвідин і є книжка “Шпитальні нотатки”, матеріяли якої кілька років друкувала газета “Слово Просвіти”. Цю книжку спокійно читати не можна. Пані Рита не просто відвідує поранених і скалічених війною вояків. До кожного вона приходить з подарунком. Це можуть бути ліки, книжки, картини, світлини. А головне — добре, щире слово поради й підтримки. До всіх вона має підхід, зважаючи на їхній фізичний і психічний стан. Намагається відповісти на всі їхні запити й прохання. Вислуховує сповіді поранених, розповіді про довоєнне, воєнне й повоєнне життя, навіть допомагає з’ясувати етимологію прізвища, коли це цікавить його носія. Після відвідин пані Рити та бесід із нею в поранених з’являються нові сили й надії на видужання й нове життя.

Щобільше людей прочитає цю книжку, то більше добра з’явиться в нашому світі.