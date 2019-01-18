Любов у ділах, а не в словах

Галина ВОЛОЩУК,

викладач кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту

“Любов полягає на ділах, а не на словах! — говорив Митрополит Андрей Шептицький. — Хто на своєму становищі працює для добра народу, сповняючи сумлінно свої обов’язки, той є ліпшим патріотом, ніж той, що багато говорить, а мало робить”.

Студенти та викладачі Коломийського навчально-наукового інституту нещодавно провели солодкий благодійний ярмарок “Допоможи воїну АТО”, який організовують напередодні свят вже четвертий рік поспіль. Їм вдалося зібрати 5 000 гривень. Кошти передали капеланові Коломийської єпархії УГКЦ отцю Василеві Довганюку на придбання медикаментів та солодощів для військового госпіталю Сіверськодонецька. На початку акції до присутніх звернувся директор інституту Юрій Плекан: “Висловлюємо подяку воїнам, котрі захищають нашу країну і роблять все можливе для нашого майбутнього і майбутнього наших дітей. Сьогодні кожен з нас чим може допомагає нашим захисникам. Ми закликаємо бути свідомими. Дякую всім, хто взяв участь в благодійному ярмарку”. Студенти продавали власноруч приготовлені смаколики. До акції долучилися директор ПП “Коломийський хлібокомбінат” Іван Гуменюк та підприємець, коломиянин Олег Венц.

“Народ нашої держави об’єднався проти російського агресора. На полі битви — захисники, мужні, сміливі, хоробрі. Вони захищають нас і нашу Україну. Також лікарі, котрі повертають поранених до життя, волонтери, на плечах яких тримається наша армія. Нехай доля щедрою рукою дарує всім захисникам нашої незалежної України життєві перемоги”, — сказав отець Володимир Гуменюк, духовний наставник студентської молоді Коломийського навчально-наукового інституту та благословив усіх присутніх.