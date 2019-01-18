Переяславська рада як елемент гібридної брехні

Помилки історії дорого обходяться народам. Для українців такою є так звана Переяславська Рада 8 січня 1654 року. Прибрати московську брехню як засіб уярмлення України через ухвалення Верховною Радою України Закону “Про деколонізацію України” та звільнення її від брехливих джерел промосковської ідентифікації українців як наслідку понад 300-літньої окупації Московією та іншими імперіями” вимагали на мітингу представники численних громадських організацій.

У заході взяли участь Громадський Рух “Українська патріотична альтернатива” (у складі Конгресу українських націо­налістів, Української партії, УНА-УНСО, Громадської організації “Народний Рух України”, Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка, Спілки офіцерів України, ОУН(д), Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Міжнародної громадської організації “Соловецьке братство”) та політична партія “Патріот”, НПС “Усвідом себе українцем!”, Київська громада українських рідновірів та низка інших громадських організацій. На мітингу виступили голова ПП “Патріот” Микола Голомша, голова ОУН(д) Вік­тор Світайло, голова МГО “Соловецьке братство” Георгій Лук’янчук, співголова Громадського руху “Українська патріотична альтернатива” Віктор Горбач, лідер молодіжного руху Костянтин Новаленко, представники громадських організацій, активісти, науковці.

По завершенні заходу учасники мітингу ухвалили Звернення до влади.

У ньому зокрема зазначається, що “сьогодні, коли війна за збереження української культури, традицій, мови, державності та нації проходить через свідомість українців, конче потрібно перешкодити московському ворогу в поширенні його брехливих історичних інсинуацій щодо України задля породження яничар та манкуртів в Україні для полегшення її загарбання!”

Далі скорочено:

У зв’язку з цим ми вимагаємо, щоб:

1. Українська влада офіційно спростувала факт так званого “возз’єднання України і Московії” як явища, якого ніколи не існувало в природі. Натомість зазначити, що Гетьманську державу окупувала Московія і результатом цього стало масштабне нищення української культури, заборона української мови, руйнація української армії (козацтва) та насадження московського світогляду, що мало на меті перетворення українців на рабів московської імперії та загарбання української землі (території), що відбувається і сьогодні засобами гібридної війни, яку веде Московія проти України, окупувавши Крим та вчинивши військове вторгнення на сході України в Луганській та Донецькій областях.

2. На рівні Верховної Ради України було невідкладно ухвалено Закон України “Про деколонізацію (деокупацію) України та усунення наслідків майже 400-літньої окупації України московськими загарбниками та іншими імперіями”. Кабінет Міністрів України організував та провів на доповнення до декомунізації (яку ще треба завершити) заходи щодо деколонізації і демосковізації України.

3. У рамках заходів з деколонізації та демосковізації прибрати всі так звані пам’ятні знаки “Про возз’єднання України і Московії”: існуючий у Києві під назвою Арки дружби народів, а відомий як “ярмо”, та всі інші пам’ятні знаки, топографічні та адміністративні назви по всій Україні, пов’язані з московським царсько-самодержавним періодом окупації України.

4. Для захисту українського суверенітету, української нації та державності було покладено край поширенню в Україні брехливих московських міфів, для цього розірвати будь-які відносини з державою-ворогом Московією, припинити з нею торгівлю, закрити кордон, застосувавши жорсткий візовий режим, ліквідувати в Україні промосковські ЗМІ, які працюють на агресора.

Власн. інф.