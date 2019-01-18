Підтримуймо мужніх!

Віктор ТКАЧЕНКО,

член “Просвіти”, голова Секретаріату Всеукраїнського об’єднан­ня ветеранів

З тижневої поїздки на фронт повернулася творча концертна група з Києва, яка вітала наших вояків із новорічними святами. У складі мистецького десанту були і просвітяни. Поїздку організували Всеукраїнське об’єднання ветеранів і просвітяни за фінансової підтримки Державної служби у справах ветеранів війни та антитерористичної операції.

Напередодні поїздки Секретаріат Всеукраїнського об’єднання ветеранів оголосив збір подарунків від столичних школярів. Подарунки та листи з малюнками і оберегами для наших захисників зібрали київські школи № 140, 235 та дев’ятий “В” клас № 317-ї. Книги, газети для бійців українського війська надав Андрій Щекун, генеральний директор Державного підприємства “Національне газетно-журнальне видавництво”.

Яскраві враження залишилися від зустрічей з десантниками. Наш бусик довгенько простояв на блокпосту, поки з’ясовували деталі нашого проїзду на передову, і коли під’їхав автомобіль супроводу, вже сутеніло. З вимкненими фарами наш ескорт швидко рухався у бік фронту. Хлопці розповідали, що московські найманці часто направляють на наші позиції дрони для ураження з них гранатами українських вояків та автомобілів, зокрема й волонтерів. Тому їхати треба без вогнів і якомога швидше.

На концерт збиралося по кілька осіб з кожної позиції, відділення, взводу. Приміщення було вже підготовлене. На “сцені” прикріпили прапори від столичних шкіл, які передали подарунки бійцям. На тих прапорах бійці писали дітям слова подяки.

Після пісенного привітання Алли Васик я увімкнув ноутбук, на якому було записано святкове поздоровлення від школярів столичної школи №140. Затамувавши подих, його слухав весь зал. Обереги, виготовлені дбайливими руками дітей з 235-ї школи, дісталися кожному захисникові. Потім — козацька пісня бандуриста Віталія Мороза. Завершився концерт спільним виконанням пісні “Ой у лузі червона калина”.

За час перебування у наших захисників ми побували не лише в десантників 80-ї бригади, а й у кількох інших, що стоять на передових рубежах лінії фронту.

Траплялися й проблеми, яких у таких поїздках мало не буває. Але потужний заряд позитивних емоцій та енергія від бійців Збройних сил України були найкращою винагородою за всі незручності та негаразди.

— До кожного хотілося пригорнутися серцем, — ділилася заслужена артистка естрадного мистецтва України Алла Васик. — Ці мужні чоловіки та жінки сьогодні своїми життями боронять рідний край від підступного ворога. Я не люблю холоду і дуже намерзлася в поїздці, але їхні усмішки, побажання гріли мою душу. Вони додавали сил для кожного нашого наступного переїзду та виступу. Молю Бога, щоб їх обминали кулі, щоб після перемоги вони повернулися до своїх родин здоровими і неушкодженими.

Щоб поїхати на передову, Алла Васик, Олександр Козулько, Віталій Мороз взяли відпустку за власний рахунок. Ці жертви можуть видатися комусь не такими й великими, але вони визначають рівень їхньої свідомості і громадянської позиції. Кожен із нас мусить допомагати чи сприяти Збройним силам України у цей важкий час. Не шукати причини, щоб не робити, а шукати можливості. Нині всі українці мусять сповідувати девіз десантників: “Ніхто крім нас!”