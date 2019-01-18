Презентації «Запізнілого вороття» в Києві та Варшаві

Галина Дацюк

Відомий учений, публіцист, громадський діяч, доктор філологічних наук, член центрального проводу ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка професор Микола Тимошик упродовж кількох останніх років здійснює в Україні та за кордоном унікальний тур-презентацію канадсько-українського видавничого проекту “Запізніле вороття”. В її основі — досі не друкована творча і наукова спадщина Великого Українця Івана Огієнка (митрополита Іларіона).

Книги з проекту “Запізніле вороття” в упорядкуванні, з передмовами та науковими примітками Миколи Тимошика виходять друком у двох видавничих серіях — “Рукописна спадщина” та “Зарубіжні першодруки”. У першій серії вже побачили світ такі твори І. Огієнка (Іларіона): “Рятування України”, “Тарас Шевченко”, “Розп’ятий Мазепа”, “Богдан Хмельницький”, “Українське монашество”, “Містечко Брусилів та його околиці”. Твори другої серії: “Історія української літературної мови”, “Українська культура”, “Свята Почаївська лавра”, “Слово про Ігорів похід”, “Українська церква за час Руїни”, “Українська церква”, “Історія українського друкарства”, “Рідна мова”, “Наша літературна мова”, “Служити народові — то служити Богові”, “Ідеологія Української церкви”, “Любімо свою Українську церкву” та ін. Загалом це 21 том на кілька тисяч сторінок.

Кожна з книг представляє цілі пласти з історії української культури, які потребують політично незаангажованого переосмислення й достойного пошанування сучасниками. Ці книги, що чекали свого повернення в Україну більш ніж півстоліття, насичені колосальним фактологічним матеріалом, перепущені через небайдуже серце їхнього творця, спонукають думати і діяти.

Цьогоріч особливістю таких презентацій став рясний творчий ужинок самого автора, що опублікований упродовж останніх двох літ. Це зокрема вже нашуміле у пресі двотомове “Село” (том перший — “Зійти з безпам’ятства”, том другий — “Трудний шлях відмосковлення”, двотомова епопея про життя і творчість Івана Огієнка (митрополита Іларіона) “Його бій за державність” та “Запізніле вороття”. І своєрідна енциклопедія життя українців у діаспорі “Українська книга і світ”. Саме ці твори, за поданням Всеукраїнського товариства “Просвіта”, висунуто на здобуття цьогорічної Шевченківської премії.

Особливе емоційне і пізнавальне враження від такої зустрічі залишається ще й тому, що розповідь професора Миколи Тимошика супроводжувалася показом рідкісних документів та інших матеріалів за допомогою мультимедійної системи.

Тематика книг цього автора близька сотням тисяч земляків-українців, розкиданих у діспорах. Тому останнім часом вони охоче запрошують автора на творчі вечори. Такі вже відбулися у Вашингтоні, Стемфорді, Клівленді, Римі, Лондоні. А напередодні святого Миколи з книжковими новинками Миколи Тимошика мали можливість ознайомитися українці Варшави. Ініціював ті презентації Український дім у Варшаві та громада греко-католицького собору отців Василіян.

Велелюдна презентація “Запізнілого вороття” відбулася наприкінці минулого року і в Києві. Місцем її проведення став Національний музей літератури України. Захід був присвячений 100-літтю Української революції та 150-річчю Всеукраїнського товариства “Просвіта”.

На вечір завітали відомі вчені, науковці, журналісти, політики. З-поміж них митрополит Львівський і Сокальський Димитрій (Рудюк), професор Дмитро Степовик; політики, громадські діячі Іван Заєць та Георгій Філіпчук; прес-секретар голови ВР Андрій Ковальов; засновник Всеукраїнського товариства імені Івана Огієнка, професор із Кам’янця-Подільського Євгенія Сохацька; лауреати Премії Огієнка — журналісти Галина Дацюк та Сергій Козак. Делегацію земляків із Брусилова очолив голова Брусилівської територіальної громади Володимир Габенець. Мистецьку частину вечора майстерно супроводжував заслужений артист України, віртуоз-бандурист Тарас Яницький.

Ведучим презентації був Павло Мовчан — український громадський діяч, журналіст і політик, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка, голова ВУТ “Просвіта” імені Т. Шевченка.