Дорогі українці, шановні співвітчизники!

5—6 січня цього року в древньому Константинополі сталася епохальна подія — Його Всесвятість, Вселенський патріарх Варфоломій І підписав і вручив Томос про автокефалію Української Православної Церкви. У храмі святого Юрія Переможця очільник Вселенського патріархату в присутності Глави Української держави урочисто відслужив Божественну Літургію з новообраним предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. З того моменту постала канонічно-визнана нова незалежна автокефальна Церква нашого народу — рівна сестра інших Православних церков.

Те, за що протягом століть страждали та віддавали життя тисячі найкращих синів нашої землі, звершилося. В Україні вже ніколи не буде “церкви-домовини”, прислужниці окупанта.

Отримання Томосу про автокефалію поклало кінець трьохсотрічному пануванню Москви над душами українців. Ми нарешті остаточно порвали кремлівські кайдани, вийшли на дорогу справжньої свободи. Ця подія стала святом перемоги правди над брехливим російським смертоносним мороком. Наша державність отримала цілісне завершення — у незалежній Українській державі виникла незалежна Православна церква України. Історична справедливість восторжествувала.

Путінські імперські сили, попри шалену активність та нафто­газовий ресурс, не змогли завадити отриманню Томосу. Московська церковна п’ята колона у нашій країні втратила легітимність і права. Тепер ніхто не ділитиме українців на канонічних і неканонічних, благодатних і не благодатних, не змушуватиме молитися за чужого для нас Московського патріарха, який є вірним слугою міжнародного злочинця та агресора — Владіміра Путіна.

Роль Президента України Петра Порошенка в процесі здобуття визнаної автокефальної церкви була ключовою, її важко переоцінити. Майже всі попередники Петра Порошенка на президентській посаді так чи інакше підходили до питання помісної Церкви, але тільки йому, завдяки його енергійності, наполегливості та мудрості, вдалося це здійснити.

Якщо Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на церковному рівні заклав міцний фундамент української автокефалії, то Президент України Петро Порошенко як глава держави досяг її визнан­ня Вселенським престолом — Церквою-матір’ю. Це особистий здобуток Петра Олексійовича, внесок у духовне становлення нашої нації. Це велика перемога Порошенка. Весь цивілізований світ відзначив наш неймовірний успіх і привітав із визнанням автокефалії.

Ми вітаємо український народ, ієрархів і духовенство та зокрема Президента України Петра Порошенка з величною подією — отриманням Томосу про автокефалію Православної церкви України. Бажаємо нам усім і надалі утверджувати свою духовну незалежність, а Україні — незмінно йти державницьким шляхом європейського розвитку, зміцнювати єдність і суверенітет. Ми стоїмо на порозі вступу до Європейського Союзу і НАТО. Це заслуга політики Президента України Петра Порошенка, головні принципи якої він виголосив у день своєї інавгурації.

Дмитро ПАВЛИЧКО,

Юрій ЩЕРБАК,

Богдан ГОРИНЬ,

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ,

Надія ЛУК’ЯНЕНКО,

Володимир СЕРГІЙЧУК,

Павло МОВЧАН,

Любов ГОЛОТА,

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ,

Юрій БУРЯК,

Михайло ВАСЬКІВ,

Василь ПЕРЕВАЛЬСКИЙ,

Сергій БІЛОКІНЬ,

Петро ПЕРЕБИЙНІС,

Дмитро СТЕПОВИК,

Юрій ДОРОШЕНКО

Поділись і насолодись:

















