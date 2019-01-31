100 років Єдності над Збручем

22 січня на межі Хмельницької та Тернопільської областей у День Соборності України до 100-річчя проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР відбулися міжобласні урочистості за участю голови Хмельницької обл­держадміністрації Вадима Лозового, голови Хмельницької облради Михайла Загородного, голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни, голови Тернопільської обл­ради Віктора Овчарука, голови Львівської облради Олександра Ганущина, народних депутатів України, духовенства та понад 3,5 тисяч представників української громади.

Дві урочисті ходи з Тернопільської і Хмельницької областей зустрілися на мосту через річку Збруч між селом Гуків, що на Чемеровеччині, та селищем Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області: саме по західному кордону Хмельниччини проходила умовна межа між ЗУНР та УНР. Уже стало доброю традицією відзначати цю дату єднанням делегацій Хмельниччини та Тернопілля на кордоні областей, символізуючи об’єднання українських земель в одну державу.

Після обміну хлібом-сіллю молодь утворила прапор України з двох частин: від Хмельниччини було представлено 50 м жовтої частини стягу, від Тернопільщини — 50 м синьої, що також символічно, адже разом вони складають 100 на знак ювілею історичної дати.

Далі учасники дійства урочистою ходою попрямували до Пам’ятного Хреста легендарному генерал-хорунжому УПА Роману Шухевичу, де представники духовенства Православної церкви України обох областей відслужили молебень.

Також відбулося відкриття пам’ятного знаку “100 років Соборності України”.

Прес-центр Хмельницького ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка