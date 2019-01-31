Фотомандри країною

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка “Точка зору” Центру дитячої та юнацької творчості № 5 Харківської міськради, член НСЖУ

Цікава й пізнавальна фотоекскурсія з нагоди 100-ліття Дня Соборності України відбулася під час заняття гуртка “Точка зору” Центру дитячої та юнацької творчості № 5 Харківської міськради на базі 136-ї школи.

У чому головна ідея цього заходу? За задумом педагога гуртка “Точка зору”, сучасним дітям і підліткам варто більше дізнаватися про цікаві місця для екскурсій в Україні. Адже це є водночас нашою історією та сьогоденням. Таку можливість мали наші читачі завдяки яскраво оформленим сучасним книгам із серії “Моя Україна”: “Замки та фортеці України” та “Найцікавіші місця України”. Під час жвавого і неформального ознайомлення з цікавими місцями для подорожей Україною слобожанців неабияк цікавила Львівщина, Волинь, Закарпаття. А ще цю ідею підтримала Ганна Чернишенко, вчитель біології та хімії, а нині педагог-вихователь групи подовженого дня. Ганна Дмитрівна теж поділилася своїми враженнями опісля відвідання цікавих місць в Україні.

Кожен із учасників заходу обрав свої улюблені місця для мандрів Україною. І разом із батьками у майбутньому зможуть втілити мрію у життя. А сьогодні мандри рідною країною, нехай і за допомогою такої креативної фотоекскурсії, розвивають світогляд, збагачують культурно і духовно.