Їх там триста було,

Коли військо ішло

Муравйова на Київ.

Бій москвинам дали.

П’ять годин бій вели —

Схоронили Героїв…

Цвіт Вкраїни упав,

Клятий ворог прорвав —

Опинився в столиці.

Скільки люду убив,

Київ в крові втопив,

Мов в звичайній водиці…

Не пробачимо їм —

Ворогам тим лихим,

Що Героїв убили.

Їх там триста було,

Що у бій той пішло, —

Москалі погубили…

Хай пройдуть ще роки,

Оживуть Козаки

Та помстяться за Крути.

Не пробачимо їм,

Москалям тим лихим —

Їм не буде спокути…

Тож у душах у нас

Дух козацький не згас —

Пам’ятаймо про Крути!..

Вже настав слушний час —

Закликав нас Тарас

Перемогу здобути!..

Святослав ЩЕРБИНА

Запоріжжя, 29 січня 2018 року