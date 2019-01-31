Їх там триста було,
Коли військо ішло
Муравйова на Київ.
Бій москвинам дали.
П’ять годин бій вели —
Схоронили Героїв…
Цвіт Вкраїни упав,
Клятий ворог прорвав —
Опинився в столиці.
Скільки люду убив,
Київ в крові втопив,
Мов в звичайній водиці…
Не пробачимо їм —
Ворогам тим лихим,
Що Героїв убили.
Їх там триста було,
Що у бій той пішло, —
Москалі погубили…
Хай пройдуть ще роки,
Оживуть Козаки
Та помстяться за Крути.
Не пробачимо їм,
Москалям тим лихим —
Їм не буде спокути…
Тож у душах у нас
Дух козацький не згас —
Пам’ятаймо про Крути!..
Вже настав слушний час —
Закликав нас Тарас
Перемогу здобути!..
Святослав ЩЕРБИНА
Запоріжжя, 29 січня 2018 року