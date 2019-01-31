Кандидат від патріотів і «Української альтернативи»

Набирає обертів президентіада—2019. Станом на 30 січня ЦВК зареєструвала 23 кандидати у президенти. Ще 8 подали свої документи у ЦВК, і ще 14 претендентів оголосили про намір балотуватися. А тим часом 24 січня відбувся XII позачерговий з’їзд Політичної партії “Патріот”. На порядку денному було лише одне питання — висунення кандидата на пост Президента України. У роботі форуму взяли участь партнерські політичні партії, громадські організації з Громадського форуму “Українська альтернатива”, відомі громадські діячі, політики.

Виступаючи перед делегатами та гостями з’їзду, голова партії, співголова “Української альтернативи” Микола Голомша зазначив, що українські патріоти мріють про Україну як країну щасливих і заможних людей, яка буде середовищем життя, комфортним для всебічного розвитку особистості, в якій панує справедливість, є всі можливості для особистісної реалізації; де людина, її життя і щастя — найвища цінність!

— Ми свідомі того, — сказав він, — що заради досягнення цієї шляхетної мети нині маємо брати на себе ініціативу і відповідальність. Це вимога історичного моменту, адже ніколи ще українська державність не опинялась перед такими глобальними викликами і небезпеками. Причому і зовнішніми, і внутрішніми.

Цинічна політика, у якій домінантами є власний бізнес і використання політичної влади як інструменту забезпечення надприбутків, саме і поставила Україну на межу втрати державності.

Україна ще не стала правовою і справді демократичною, вона залишилася державою з “гібридним” режимом, де права людини нічого не варті, а держава забезпечує шалені заробітки монополіям, якими керує купка олігархів.

Завдання президента як глави держави за таких умов — запустити процеси реального, а не вигаданого перетворення національної економіки (яка нині зусиллями олігархату зберігає усі риси централізованої пострадянської) на сучасну — інноваційну і технологічну. Філософія вільної національної економіки має базуватись на державній політиці, за якої людина, можливості її розвитку і реалізації мають бути головною домінантою. Державний апарат має розглядатись як сервіс, який надається громадянину для здійснення його прагнень і талантів.

Конституція України дає президентові відповідні можливості. Це у жодному разі не прямий вплив на конкретні окремі процеси і не втручання в роботу виконавчої або судової влади, а саме так розглядають свої “аргументи” деякі з політиків, які претендують на президентську булаву.

Конституція дає президентові інші важелі в системі стримувань і противаг — передусім стратегічного характеру — через головування у Раді Національної безпеки та оборони, координацію дій усіх державних органів, зокрема силових. Щорічне оновлення Стратегії національної безпеки з урахуванням зовнішньо- та внутрішньополітичних, економічних, соціальних та інших пріоритетів є за нинішніх умов завданням президента.

Передбачені Конституцією повноваження президента нині дають йому всі можливості забезпечувати реалізацію визначених державою економічних і соціальних стратегій, гарантуючи при цьому дотримання усіх прав громадян.

Завдання президента як гаранта Конституції — врегулювати суспільні відносини відповідно до Основного Закону. Практиці, коли влада крутить правом, як циган сонцем, діючи нерідко всупереч Конституції, треба покласти край! Тому так важливо буде ініціювати вдосконалення законодавства в частині запровадження кримінальної відповідальності за порушення конституційних норм і принципів.

Тільки так і тоді людина в державі стане захищеною. Людина має бути основною цінністю для держави, а її права мусять бути безумовно забезпеченими.

Один із основних обов’язків гаранта Конституції полягає у забезпеченні рівного доступу громадян до національних багатств, які належать народові. Ресурси країни мають запрацювати на державу, а не на купку патронованих владою олігархів, які через непрозорі механізми приватизації отримали у своє розпорядження багатства нашої землі. Глава держави має зламати диктат олігархічних монополій, які під дахом політичної корупції грабують людей, продаючи їм газ, тепло, воду за захмарними цінами. Необхідно провести детальний аналіз усіх хвиль приватизації, під час яких відбулося незаконне привласнення державних ресурсів. За результатами усе, що було привласнене незаконно або з недотриманням умов приватизації, потрібно повернути у державну власність.

Нам потрібна нова політика національного відродження, яка охоплює політичну, економічну, соціально-культурну сфери. На моє переконання, президент країни повинен усіляко сприяти розвитку освіти, науки, національної культури як найголов­ніших пріоритетів стратегії сталого розвитку України, зарахувавши їх до “вектора розвитку” та до першочергових завдань модернізації країни, стимулюючи на законодавчому рівні соціальну відповідальність держави, бізнесу, неурядових інституцій щодо їхньої реалізації.

Політична система, за якої влада розглядається як бізнес для кількох сотень “сімей”, що жирують за рахунок десятків мільйонів українців, має бути зруйнована! І на сучасному історичному етапі запровадження нової політичної культури, у якій домінують принципи честі, совісті, патріотизму, любові до рідної землі, є винятковою місією і відповідальністю глави держави.

— Усім нам, патріотам України, — підсумував Микола Голом­ша, — болить усвідомлення тої безвиході, у яку завели нашу державу зовнішні і внутрішні антиук­раїнські сили. І моє, і ваші серця болять від усвідомлення того, що Небесна Сотня і тисячі українських воїнів на сході є жертвами, які досі вимагають справедливості. Заможна і щаслива Україна, яку ми створимо, реалізуючи нашу мрію, стане найкращим пам’ятником героям, гідним їхнього подвигу!

Безпосередньо перед з’їздом відбулось засідання Політичної Ради партії “Патріот”, яке рекомендувало учасникам з’їзду ухвалити рішення щодо того, що Політична партія “Патріот” мусить взяти участь у виборах Президента України. Микола Голомша виніс на розгляд делегатів пропозицію Політради партії про висунення кандидатом на пост Президента України члена партії, громадсько-політичного діяча, відомого економіста Новака Андрія Яремовича.

Після тривалого обговорення, в якому взяли участь представники — учасники Громадського форуму “Українська альтернатива”, зокрема голова Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Павло Мовчан, з’їзд ухвалив рішення: висунути кандидатом від Політичної партії “Патріот” на пост Президента України НОВАКА Андрія Яремовича.

Біографічна довідка

Новак Андрій Яремович (нар. 24 січня 1973, м. Коломия, Івано-Франківська область) — український економіст, політолог, громадський діяч, кандидат економічних наук.

Освіту здобув у Європейському університеті у Києві. 1993 року закінчив канадську бізнес-школу Університету Західного Онтаріо (University of Western Ontario business school), водночас брав участь у програмі “Вчись працюючи”.

1997—2001 роки — навчався в аспірантурі Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України. Захистив дисертацію на тему “Взаємозв’язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів у політиці економічного зростання України” в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Працював на різних посадах в різних організаціях. Зокрема, 2002 рік — начальник фінансового управління Державного підприємства МО України “Укроборонпостачальник”. Пізніше, до 2003 року, працював консультантом при комітетах Верховної Ради та помічником народного депутата України. З 2004 — начальник відділу зв’язків з громадськістю в компанії “Оболонь”. 2005—2006 роки — радник двох прем’єр-міністрів України, 2006-го став Головою Економічної Ради Всеукраїнського Громадського Об’єднання “Успішна Україна”.

2002 року балотувався у народні депутати України як позапартійний кандидат шляхом самовисунення (виборчий округ № 87).

Автор книжки “Як підняти українську економіку”, в якій запропонував модель формування конкурентоздатної та високоефективної української економіки — Трифункціональну Економічну Модель України. 2007 року книга видана вдруге. Того ж року увійшов до складу громадської ради при Міністерстві економіки України. 2011 року книгу видано втретє.

2009 р. Андрія Новака було обрано головою оргкомітету Економічного Форуму Українців Світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету Міністрів України. У 2010 р. став Головою Комітету економістів України. З 2011 р. — проректор Європейського Університету.

2012 року на V черговому з’їзді Української Партії Андрій Новак був обраний Головою Української Партії. У квітні 2013 р. припинив членство у цій партії.