Ланцюг Єднання та «жива» мапа України у Білій Церкві

Тетяна ВИГОВСЬКА

У Білій Церкві живе традиція шанувати Ланцюгом Єднання подію, яка відбулася 100 років тому на Софійській площі Києва. Тоді, в січні 1919 року, український народ заявив про свою волю об’єднати українські землі й жити в Соборній Державі. Наше місто стало тим пунктом, звідки вирушили на Фастів і Мотовилівку, а згодом і на Київ, загони Директорії. Саме в Білій Церкві формувався корпус Січових Стрільців, ядро військової потуги повстанців. І сьогодні наше місто залишається базою для бригади, яка збройно утримує Соборність.

Ланцюг Єднання утворили понад півтисячі людей, переважно молодь. Учасники вийшли на площу біля погруддя Тарасу Шевченку з патріотичною символікою, синьо-жовтим боді-артом. Вони були яскраві, як і наша Україна. А коли взялися за руки і утворили Ланцюг Єднання, він розтягнувся від бюста Кобзаря — аж до стели з портретами загиб­лих Героїв Небесної Сотні й російсько-української війни.

— Хоч і сто років минуло, але актуальність не згасає. І саме ця єдність дає перевагу над ворогом, — зазначив начальник управління освіти й науки міськради Юрій Петрик.

Традицію проведення цього флешмобу у Білій Церкві започаткувала “Молода Просвіта” ще 2011 р.

— Тоді нас було тридцять осіб. Сьогодні нас уже більше, ніж десять разів по тридцять, — сказав голова Білоцерківської “Просвіти” Костянтин Климчук. — Ми живемо в історичний час. Сьогодні маємо Томос. Це наріжний камінь державності на багато сотень років наперед. Ми стали народом, який здатен вирішувати стратегічні завдання, а не ситуативні, на кшталт “моя хата скраю”.

Біля портретів героїв провели патріотичний флешмоб: утворили живу мапу України і відбулася перекличка історичних частин країни. Біла Церква єднає Україну. Тут знайшли свій дім ті, хто змушений був покинути тимчасово окуповані території. Звідси рушають на схід воїни визвольної армії, яку гаряче підтримує народ. Сюди повертаються герої війни, яких щоразу зі сльозами радості вітають білоцерківці.

Уже поклали квіти біля портретів загиблих, уже пролунало традиційне і горде “Слава Україні! Героям Слава!”, але люди ще довго залишалися на площі, спілкувалися, ділилися враженнями:

— От ніби і просто все. Мітинг, хода, взявшись за руки, флешмоб, а відчуваєш таке піднесення і гордість, що й досі перебуваєш під неймовірним враженням! — зауважила одна з учасниць.

І це правда. Соборній Україні жити! Навіки!