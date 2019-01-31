Листівки до Авдіївки

Лариса ТКАЧ,

член ради “Просвіти”, м. Рівне

Школярі рівненських навчальних закладів узяли участь у майстер-класі з виготовлення листівки-вітання з нагоди свята Соборності для дітей Авдіївки, що в Донецькій області, які побували в Рівному у 2016—2018 роках.

Ініціатива акції “Подаруй листівку — вітання ровеснику зі сходу” належить голові ГО “Рівненське міське об’єднання товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка Катерині Сичик. Захід відбувся в бібліотеці музею “Просвіти” Рівненщини, спільно з управлінням освіти та Рівненським міським центром творчості учнівської молоді.

— Акція присвячена 100-й річниці Акту Злуки. Ми долучаємося до святкових заходів, що відбуваються на Рівненщині та в Україні, святкуємо і ділимося своїми вітаннями та побажаннями зі школярами прифронтової Авдіївки. Маємо продемонструвати єдність українців, дітей-однолітків, друзів. Показати нашу підтримку в нелегкий час війни і державотворення, — розповідає Катерина Сичик. — Ми відправляємо сьогодні листівки, тим самим звертаємося до однодумців, друзів зі сходу, щоб вони зрозуміли: ми єдині. І, власне, у цьому й полягає побудова Української держави.

Майстер-клас із виготовлення листівок проводили педагоги РМЦТУМ Тетяна Приймачек, завідувачка художньо-технічного відділу, Тетяна Боровець та Оксана Мудрик — керівники гуртків. Листівка складалася з двох половинок великого серця, виконана у блакитно-жовтих кольорах, в розгортці якої макет мапи України, розділеної на захід і схід з позначками міст Рівне, Авдіївка та маленьких сердечок, що з’єднують наші території. Вгорі — голуб як символ миру. На звороті — лист другу.

Творча робота з виготовлення креативних, красивих, а головне — щирих — листівок відбувалась у три етапи. Школярі з навчальних закладів міста, в сім’ях яких проживали діти з Авдіївки в 2016—2018 рр. (а їх 60), мали можливість зробити власноруч листівку з особистими привітаннями і побажаннями. Усі школярі з приємністю згадували своїх однолітків, розповідали про дружбу і спілкування у соцмережах, бажали швидкої зустрічі.

— Листівки-вітання стануть своєрідним сюрпризом для наших друзів зі сходу. Добробуту, миру, а головне — єдності я побажала своїй однолітці з Авдіївки Євгенії Ахромовій та запросила приїхати до Рівного, — каже Настя Зайчук, учениця 10 класу ЗОШ №20.

Особливу подяку висловили організатори акції директору Рівненської філії ТОВ “Нова пошта” Анатолію Горецькому, який люб’язно погодився безкоштовно і вчасно доправити пакунок вітань і побажань у Авдіївку.

Під час роботи над листівкою та на завершення акції було зроблено фотознімки, які відправлять електронною поштою до відділу освіти міста Авдіївки.