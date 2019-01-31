Меморіальний барельєф Симону Петлюрі у Києві

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

“Тільки тоді ми будемо кричати “Слава!” вільними грудьми, коли зміцнимо нашу владу, коли настане спокій нашій землі. Всі, як один чоловік, станьте плечем до плеча на оборону рідного краю від ворогів наших…”

Це слова із виступу Симона Петлюри 22 січня 1919 р. на Софійській площі викарбувані на меморіальній дошці на честь 140-річчя з дня народження, яке відзначатимемо у травні. 21 січня, напередодні Дня Соборності, у Києві відкрили меморіальний барельєф Голові Директорії Української Народної Республіки, Головному Отаману Військ і Флоту УНР Симону Петлюрі. Пам’ятна дошка виготовлена скульптором Василем Маркушем. Встановили її на початку колишньої вулиці Комінтерну, що нині носить ім’я Симона Петлюри. Саме тут в січні 1918 року тривали бої підрозділів Армії УНР з більшовиками.

Ця анотаційна дошка є першим увічненням пам’яті творця української державності початку ХХ століття у столиці. Виготовили пам’ятку за кошти Київської міськадміністрації. На церемонії відкриття були присутні, зокрема, віце-прем’єр міністр України, голова Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Павло Розенко, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук, офіцер резерву, ветеран 55-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ Роман Кулик, лідер гурту “Хорея Козацька” Тарас Компаніченко та інші.

У виступах промовці підкреслювали мужність Головного Отамана як приклад для наслідування для вояків наступних десятиліть, особливо для захисників України на нинішній російсько-українській війні. Наголосили на встановленні величного пам’ятника, достойного його імені наступного року, а також на обов’язковому знесенні пам’ят­ника більшовику Щорсу, який нищив Київ та українців.