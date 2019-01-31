Презентація записів пісень та календаря визвольних змагань 1917—1921рр.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

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У будинку, де сто років тому засідала Центральна Рада, Український Інститут національної пам’яті до 100-річчя Акта Злуки та Соборності презентував свої нові проекти: гру для мобільних пристроїв “Сто років боротьби. Українська революція”. Ілюстровані настінні календарі, присвячені військовій еліті УНР, та аудіоальбом “Пісні Української революції” — спільний проект Інституту і Тараса Компаніченка та гурту “Хорея Козацька”.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович та Павло Подобєд презентували ілюстровані настінні календарі “Військова еліта Української революції 1917—1921 рр.” на 2019 рік, а Олена Охрімчук презентувала гру для мобільних пристроїв, створену на основі настільної гри “Українська революція 1917—1921 рр.”. Народний артист України Тарас Компаніченко презентував аудіоальбом “Пісні Української революції” — спільний проект гурту “Хорея Козацька” та Українського інституту національної пам’яті, приурочений до 100-річчя Соборності.

До альбому увійшли пісні, написані у 1917—1921 роках. Автори більшості цих пісень — класики української літератури: Олександр Олесь, Грицько Чупринка, Микола Вороний, Христя Алчевська, Богдан Лепкий, Спиридон Черкасенко, та ін. Композитори — Кирило Стеценко, Микола Леонтович, Олександр Кошиць, Яків Степовий, Павло Синиця, Костянтин Богуславський, Левко Ревуцький.

Тарас Компаніченко працював над збіркою, що за підтримки Українського інституту національної пам’яті записана на два диски, цілих тридцять років. Пісню за піснею, які активно співали у 1917—1921 роках, він відшуковував у закритих фондах бібліотек, в музеях, архівах, в експедиціях краєм. Він розповів: “Твори, що увійшли до цієї музичної збірки, — це довголітній результат пошуку правдивих музичних пам’яток про ту, унікальну своїм національним пробудженням, епоху. Усі ці твори були активно співані на великих і малих сценах України в 1917—21 роках на урочистих подіях, військових мітингах, при відновленні “Просвіт”, відкритті гімназій та університетів. Пісні починали й завершували урочисті академії, святочні зібрання. Їх співали на воєнних позиціях, на шикуванні військ; їх співали кобзарі, артисти-бандуристи, оперні співаки, просвітянські, військові, міські, студентські хори, Українська республіканська капела та Український національний хор. Багато творів були забуті і не звучали в Україні майже століття”. Їхню мистецьку й історичну цінність неможливо переоцінити. Вони мов щирі свідки-самовидці зберігають емоційну пам’ять про добу Української революції. У них поєднались дух епохи, ідеали борців, етика й естетика того часу. Справжніми шедеврами стали твори “Вкраїно-мати, кат сконав”, “Од синього Дону до сивих Карпат”, “За рідний край”, “Червона калина”, “Живи, Україно”, “Гайдамацька пісня”, марш “Стяг”. Тексти написані в дусі ідей, які сповідувала УНР, — свобода, братерство, освіченість. Побутує уявлення, що пісні революції — це лише пісні Січових стрільців. Збірник показує, що вся Україна боролася за свою свободу — Харків, Полтава, Канів, Одеса, Єлисаветград. Тож цінність пісень саме в ідеї Соборності українських земель! І у добу УНР, і сьогодні людей єднає українська культура і мова! Віднайдені пісні показують, що сто років тому державотворцями були не лише політики і громадські діячі, урядовці й дипломати, а й освітяни, просвітяни, гайдамаки, запорожці, а ще митці — поети і композитори.

Учасники проекту “Хорея Козацька” продовжують працювати над дослідженням та популяризацією пісенного епосу тієї героїчної епохи.

P.S. Гарна новина: 22 січня — у День 100-річчя Соборності Указом Президента України музикологу, композитору і виконавцю за багаторічну діяльність на ниві української культури Тарасу Компаніченку присвоєно високе звання народного артиста України. Ми всі його щиро вітаємо!