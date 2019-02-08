Хто допоможе ветеранам?

“Нагальне питання здійснення медико-соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій та їхніх родин” — це тема національного круглого столу, який відбувся у Києві в Центральному будинку Збройних сил України. Він проводився з ініціативи громадської організації “Учасників бойових дій” та ВСС “Борись!!!”, Міністерства у справах ветеранів України, а також представників силових відомств (МОУ, МВС, ДСНС, Національної гвардії), ДУ “Інститут медицини праці НАМН України”, Всеукраїнського товариства “Просвіта” та численних ветеранських громадських організацій. Про актуальність цих питань і тих проблем, які стоять перед державою і ветеранською спільнотою, шляхи їх вирішення читайте у наступному числі “СП”.

Власн. інф.