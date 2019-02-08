Подячне слово Вчителеві

Марія ПОРОХ,

член Косівського РО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, м. Косів

У світлиці Косівської центральної районної бібліотеки відбулася презентація книги Юрія Кушніра “Слово про народного вчителя Ярослава Матійчака”.

Із буковинської Заставни на зустріч до Косова завітав автор видання. Був і Ярослав Матійчак зі своїми дітьми та родиною, його однокласники, працівники відділу освіти Косівської РДА та районного методичного кабінету, члени Клубу інтелігенції, “Просвіти”, Союзу українок, учителі, бібліотекарі, науковці з Національного природного парку “Гуцульщина”, — усі, хто щиро поважає героя книжки за його вагомий внесок в освіту України.

Захід вела письменниця, заслужений працівник освіти України Аделя Григорук. Вона розповіла про свої враження від нової роботи Ю. Кушніра і зазначила, що зустріч зі знаним і шанованим педагогом, суспільно-громадським діячем, заслуженим працівником освіти України Ярославом Васильовичем Матійчаком є виявом нашої людської шани, адже він “своєю багаторічною працею, безсумнівним педагогічним і людським талантом, щоденним ентузіазмом і невтомністю в кожній справі, високими результатами діяльності засвітив яскраву зірку на освітньому небосхилі над Україною” (Григорук А.

Висока зоря Ярослава Матійчака // Гуцульський край. — 2019. — 25 січня (№ 4).

Багато теплих і щирих слів на адресу відомого педагога висловили Юрій Кушнір, начальник відділу освіти Косівської РДА Володимир Козьменчук, завідувач районного методкабінету Оксана Лесевич, доцент ЧНУ ім. Ю. Федьковича Альона Матійчак, колишній завметодкабінету Лідія Онуфрійчук, методист Стефанія Гнатків, однокласники Роман Кабин, Богдан Сорохан, Зеновій Библюк, письменник В. Шкурган, який у 90-ті роки працював з Я.Матійчаком у Косівській РДА, заслужений працівник освіти Катерина Сусак, директор Косівської ЗОШ I—III ст. № 2, письменник Василь Гостюк, учитель Шешорської ЗОШ I—II ст. ім. В. Чорновола Марія Титаренко.

Спілкування з Ярославом Васильовичем було теплим і задушевним. Спогади, виступи перепліталися з музичними вітаннями учительського колективу Косівської ЗОШ № 2, тріо та дуету дівчаток Шешорської школи, шестикласника Косівського ліцею ім. І. Пелипейка Іванка Пророчука.

Книга Юрія Кушніра — тридцять спогадів, тридцять штрихів до портрета народного вчителя, вміщує також поради Ярослава Васильовича педагогам, його роздуми про роль освіти в суспільстві, щедро ілюстрована фотосвітлинами різних років.

Аделя Григорук запропонувала висунути книжку на здобуття премії імені Івана Бажанського, це одностайно підтримала численна аудиторія.

Автор подарував видання бібліотеці, школам, організаторам заходу.

Наприкінці зі словами подяки виступив Ярослав Матійчак, а потім усі присутні заспівали героєві презентованої книжки “Многая літа”.

Ю. Кушнір зазначив, що ця зустріч надихнула його продовжити роботу, доповнити видання і вручити його Ярославу Матійчаку 5 травня цього року, в день його 85-літнього ювілею.