Просвітяни Миколаєва відзначають ювілей поновлення діяльності

Леонід ДУДЮК,

член Миколаївського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

Минуло вже 30 років, як поновили та активізували свою просвітницьку діяльність науковці, викладачі вищої школи, художники, артисти, письменники, вчителі, студенти та просто небайдужі мешканці Миколаєва. Зміст і форми заходів різноманітні: лекції, конкурси, концерти, презентації нових книг, музичних, художніх творів, зустрічі з митцями, поетами професіоналами та аматорами.

Бібліотеки міста надають приміщення для відвідувачів таких просвітницьких заходів, а міська бібліотека ім. М. Л. Кропивницького посідає провідне місце в просвітницькій роботі. Тут організовано клуби, учасники яких люди різного віку — від наймолодших школярів до поважних пенсіонерів.

Організований два роки тому Мовноісторичний клуб проводить засідання двічі на місяць. Для південного міста мовна ситуація залишається складною. Професор кафедри дизайну ВП “МФ КНУКіМ”, заслужений діяч мистецтв України Інна Григорівна Черкесова запропонувала цикл лекцій та майстеркласи за загальною назвою “Візуальна українська мова”. 25 січня відбулася перша лекція “Шрифти української абетки. Василь Чебаник і шрифт РУТЕНІЯ”. Професор зазначила, що проблема писемності української мови має загальнодержавне значення. Є пропозиції скористатися латинською абеткою, що може розширити можливості спілкування з країнами Заходу. Але тоді українська писемна мова втратить свою милозвучність, адже 33 літери української абетки позначають звуки точніше, ніж 26 літер латиниці. У багатьох народів світу є свої оригінальні абетки, які відображають національне “обличчя” (арабська, єврейська, грузинська, грецька тощо). Україна з XVIII століття користується “Гражданським шрифтом” Петра І, а була ж своя оригінальна абетка. Віртуальний простір відцифрованих систем не визнає українського петровського шрифту та вважає українську мову діалектом російської. Отже, маємо свою ідентичність затвердити серед народів світу на рівні візуальної мови. Талановитий художникграфік, каліграф Василь Якович Чебаник пропонує перейти на розроблену ним абетку, яку назвав “Рутенія”, що асоціюється з відомою європейською назвою України.

Слухачів зацікавила ця ідея, багато відгуків було у соцмережах. Отже, проблеми української мови, поширення її у поліетнічному середовищі Миколаєва набуває розвитку. Наступні лекції і майстеркласи Інни Черкесової відбудуться у лютому, березні та квітні.