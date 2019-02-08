Святкування 150-річчя «Просвіти» у Харкові

Ніна БАЛАСАНЯН,

м. Харків

Відзначення річниці створення у Львові Товариства “Просвіта” стало знаковою подією для багатьох українців. Серед усіх чинників духовності, які сприяли збереженню для українського народу його культури та мови і в такий спосіб наблизили здобуття незалежності, провідне місце належить саме діяльності товариства “Просвіта”. Тому немає жодного сумніву — воно завжди посідатиме гідне місце у вітчизняній історії та історичній пам’яті свого народу.

Протягом року провели заходи, присвячені цій визначній даті. Просвітяни та представники науки брали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Духовна культура України перед викликами часу” у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, відбулися прес-конференція в медіа-центрі “Накипело”, літературно-мистецький вечір просвітян, який організували письменниця Валентина Овод та майстриня Тетяна Костова.

А найяскравішою подією стали урочистості у грудні 2018 р. у Харківському академічному театрі музичної комедії. У фойє театру відбувалась виставка-продаж виробів народних майстрів і фотовиставка, присвячена діяльності “Просвіти”, підготовлені активістами Станіславом та Оленою Пилипенками, Людмилою Охрименко та головою спілки народних майстрів Харківщини Олександром Вакуленком. Відзнаки за багаторічну плідну роботу на ниві просвітництва від Харківської обласної та міської адміністрацій, Всеукраїнського та Харківського обласного товариств “Просвіта” вручили багатьом просвітянам та гостям.

Активісти на чолі з Анатолієм Сергієнком провели велику роботу з організації заходу. Другою частиною святкового вечора був чудовий концерт, підготовлений артистами театру. Зі вдячністю та теплом згадує голова Харківського ОО ВУТ “Просвіта” Анатолій Сергієнко всіх, хто відгукнувся та допоміг, особлива вдячність — артистам Харківського академічного театру музичної комедії на чолі з директором і головним режисером Ігорем Ковалем.