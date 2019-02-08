Велика праця — бути Людиною

Лариса ТКАЧ,

член ради Рівненського МО Товариста “Просвіта”

У десятилітній ювілей “Молодої “Просвіти” на Рівненщині провели урочисте зібрання до 150-річчя Товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка. На свято зібралася українська громада, яка об’єднала людей різних поколінь і професій, патріотів України.

Урочистий вечір розпочався з чудової пісні “Моя Батьківщина” у виконанні народного тріо бандуристів “Либідь” МПК, керівник Анастасія Щирська.

Ведучі, використовуючи слайди, зробили стислий екскурс у історію створення і відродження Товариства “Просвіта”. Продовжила урочистості поетична композиція “Україна”, яку презентував зразковий театр читця МПК “Едельвейс” (керівник заслужений діяч мистецтв Валерія СупонькінаЛагнюк).

Історія “Просвіти” — це історія постійної боротьби. Тисячі людських доль — звитяжних і трагічних: сотні важливих рішень та рішучих кроків, десятки сміливих вчинків і історичних звершень. Згадали поіменно прізвища тих борців за незалежність, котрі вже відійшли у світ інший: Василь Червоній, Йосип Пацула, Олекса Новак, Борис Степанишин, Олеся Міськова, Віктор Шкуратюк та інші.

— Ми живемо в динамічну і драматичну добу української історії. Про вирішальні події наших днів, свідками чи безпосередніми учасниками яких ми є, також згадуватимуть через багато десятиліть, — сказав Іван Вєтров, голова Рівненської обласної організації ВУТ “Просвіта” імені Т. Шевченка. — Писатимуть і про сьогодення найстарішої громадської організації України — “Просвіти”, якій торік виповнилося 150. Її історичний шлях не менш цікавий і драматичний, ніж доля українського народу. “Просвіта” розвивалася і вела українську справу попри утиски та переслідування. У просвітянському русі багато рівненців, які вже понад століття утверджують справжні ідеали українства.

Зворушливим моментом урочистостей стала піснякомпозиція Святослава Вакарчука “Мить” в обробці художнього керівника капели бандуристів музичного училища РДГУ, заслуженого діяча мистецтв України Тетяни Свентах.

У часи відродження “Просвіта” Рівного та Рівненщини мала натхненників, серед них Катерина Сичик, яка очолює Рівненське міське товариство “Просвіта” понад п’ятнадцять років.

— Рівненська “Просвіта” відсвяткувала своє 100річчя та 30річчя з часу відновлення і утворення ТУМу. Були зустрічі з людьми, які відроджували “Просвіту” в кінці 80х—на початку 90х років. У парку культури імені Т. Шевченка відкрили пам’ятний знак “Просвіті”, організували низку культурнопросвітницьких заходів, патріотичних фестивалів і конкурсів, працюємо над молодіжними проектами, відзначаємо історичні дати та державні свята. На довгому шляху Рівненської “Просвіти” зроблено чимало, однак просвітницька діяльність ніколи не буває достатньою, — наголосила Катерина Сичик. — На результат можна сподіватися тоді, коли кожен на своєму місці — просвітянин чи педагог, науковець чи пересічний українець — покладе у спільну духовну скарбницю бодай краплину своєї праці, любові до людей, до землі, яка народила всіх нас. — Вона урочисто вручила посвідчення “Почесного просвітянина”, подяки міського товариства “Просвіта” та подяки Рівненської міськради активним і відданим справі просвітянам.

Того вечора звучали пісні у виконанні дуету міського будинку культури “Ярина” у складі Раїси Цапун та Ірини Кухарчук, активних рівненських просвітянок. А вірш “Ти думаєш — я стала на коліна”, що декламувала Єлизавета Меркотан, учениця ЗОШ №18, не залишив байдужим нікого.

Трагічні уроки історії переконують нас, що українська душа потрібна лише українському народові. “Братні” сусіди, які хотіли б господарювати на нашій землі, не дадуть спокійно, природно розвиватися Україні, нашій культурі. Нині в країні війна. Снаряди ворога шматують родючі землі, засіваючи їх смертельними зернами. Серце стискається від болю, коли бачиш, як хоронять дітей, батьків, друзів. Але разом з болем приходить розуміння, що нам потрібно пройти крізь випробування, щоб очиститися від облуди “братської любові”.

Нашу душу порятує тільки наша незалежна, самостійна Українська Держава. Не похитнеться мати Україна, бо є у неї рішуча й упевнена молодь, є просвітянський молодіжний рух! Омолодження просвітянського руху — одна з важливих просвітянських місій. 30 січня 2009 року в Рівному було створено громадське об’єднання “Молода Просвіта”. Її вже десять років очолює Людмила Грекул. Нині у кожному навчальному закладі міста створено молодіжні просвітянські осередки. Саме молодь втілює в життя просвітянські ідеї і достойно береже славу та честь тих, хто виборював незалежність рідної землі в 1988—1991 роках, хто захищає її на сході України сьогодні. Ми беремо активну участь у заходах, які спрямовані на патріотичне виховання молоді, демонструємо єдність українців з дітьмиоднолітками зі сходу України. Тим самим показуємо нашу підтримку в нелегкий час війни і державотворення.

На сцену запросили тих, хто стає до просвітянської справи разом із досвідченими побратимами та посестрами нині — патріотичне студентство і молодих викладачів Рівненського міжнародного економікогуманітарного університету ім. С. Дем’янчука. Вони здійснили флешмоб на тему участі молоді у важливих подіях сьогодення для нашої країни.

У цей день ювілею “Молодої Просвіти” всі учасники флешмобу були прийняті до лав просвітян, посвідчення і значки урочисто вручила їм Людмила Грекул.

Народитися людиною — то велике диво, залишитися Людиною — то велика праця. І передусім духовна! Усі просвітянські починання й дії відбуваються зі щирою вірою в Бога та надією на його милість і допомогу. Сьогодні наші спільні молитви й дії про мир, єдність і спокій у рідній Україні. Найзворушливіші слова, звернені до Господа у спільній молитві “За Україну, мир і спокій!” прозвучали з уст вихованців закладу дошкільної освіти №4, разом з присутніми в залі. Зала наповнилась словами “Боже, прийми нашу молитву за Україну, Мир і Спокій!”.