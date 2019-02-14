«Дух свободи внутр в нас родить»

Творчість Тараса Компаніченка, кобзаря, бандуриста, лірника, лідера гурту “Хорея Козацька” — унікальне явище сучасної української культури. Сьогодні жодний більший чи менший патріотичний захід не обходиться без його участі. Так само не можна собі уявити численні культурномистецькі десанти на східний фронт без його виступів. Тож висунення Товариством “Просвіта” його творчості на здобуття престижної Національної державної премії імені Тараса Шевченка цілком закономірне і сподіване. Оскільки війна стала тектонічним розломом нашого життя, то і розмова з Тарасом про найголовніше.

— З чого для тебе почалася війна?

— Вона перетекла з Майдану. Тут російськоукраїнська війна розпочалася, тільки вона в інший спосіб виражалася. А для мене особисто ще раніше — з криків волаючого в пустелі. Я пояснював, що в Україні у гуманітарній сфері діються несусвітні, божевільні як для незалежної держави речі. Виступав і переконував усіх, що треба заборонити безконтрольні виступи московських “звйозд”, які заробляють гроші і агітують за Росію, “русскій мір”. І коли після Майдану Росія анексувала Крим і розпочала наступ на Донбасі, зрозумів: треба щось робити. Після розстрілу Небесної сотні ми першими стали їздити як волонтери на Гончарівське, Десну, у військові частини під Ніжин, Прилуки, Ромни. Надходили тривожні звістки, у повітрі висіла загроза повного вторгнення російської армії. На власні очі бачив, у якому жахливому стані була наша армія. Обшарпані солдати, брак звичної військової дисципліни (добровольці були мотивовані і знали, куди йдуть), казарми з вибитими вікнами. Ми привозили все необхідне — від зубної пасти, простирадл до харчів — там нічого не було. Крім цього — концерти… Через кілька місяців ми були вражені: наша армія відроджується як Фенікс із попелу.

— Як почувалися, повертаючись додому, в Київ?

— Важко. Як і всі, моніторили кожен жест, кожен рух речників від влади чи інформагенцій. Сиділи ночами і жадібно, в тривозі вслухалися в скупі повідомлення з театру бойових дій на сході країни. Кожна звістка була важлива. Коли на Донеччині Володимир Рибак загинув, це сприймалося як загальнонаціональна трагедія. Нині ж мало не щодня гинуть наші хлопці і більшість (не про себе кажу) тупо призвичаїлася до цього.

Тоді ми грали і співали на похоронах наших загиблих добровольців. Ситуативно збиралися змішані хори за участю, наприклад, Валерія Гладунця, гурту “Божичі”. Тобто, кого встигали зібрали чи хто зголосився. Співали “Ви жертвою в бою нерівнім лягли” чи “Як упав же він з коня”. Зараз усі сперечаються, хто запустив “Пливе кача”: Жданов каже, що це він, Гонський — він. А я, східняк з Великої України, намагався протягом Майдану, коли відбувалися перші відспівування (Вербицький, Нігоян, Жизневський, Сеник), нав’язати в ритуал чи повернути ті пісні, які співали під час Української революції чи під час Визвольних змагань. Розширити і повернути, наприклад, жалобний марш “Ой на горі вогонь горить” чи щось із поминальних пісень саме доби Української революції. Намагався внести і співані молитви. Це перемежовувалося зі старими молитвами, які зв’язували б з давнішими періодами нашої історії. Людська, як і національна пам’ять, потребує тяглості.

— Знаю, що й на п’ятому році війни не полишаєш свої поїздки на фронт. Що найбільше хлопці на передку слухають, просять заспівати?

— Просять те, що вони знають. Спочатку “Коняку”, обов’язково (!). Чи “Гомін, мати, по діброві…”, якісь хіти. Потім дедалі більше й більше, бо люди більше відкривають, слухають. Найбільше просять “Деус ет патріа”, “Завжди Україна буде”, “Дума про Савурмогилу”. Тобто сучасні твори на сучасні тексти. Якісь твори, які кореспондуються з нинішньою війною. Оце найбільше хочуть слухати. А по сантименту вони слухають, зокрема, з радіо “Культура”.

У мене був такий випадок у Голосієвому. Мене побачили якісь військові, запитують: “Ви Компаніченко?”. “Ні, — кажу, — це його альтерего”. Вони: “Ми хочемо висловити Вам свою подяку, бо знайте, що там, на передку, Ваші передачі слухають не тільки Василь зі Львова і Іван з Луцька (є такі додзвонювачі, які “тероризують” ведучих нашої програми).

Були й інші моменти. Ярослав Федорук, друг дитинства, історик, син Олександра Федорука, мистецтвознавця, не сказав батькові, що пішов на війну, поки не вернувся. Був поранений, в Одесі лежав у шпиталі, вилікувався. Так от, коли він був на фронті, то часто телефонував мені і разом з хлопцями, встановивши в бліндажі ноутбук, просив, щоб я з ними співав по скайпу.

— Під час виїздів на фронт відчував, що твої концерти піднімають дух наших хлопців?

— Звичайно, відчував. Справжнє мистецтво міняє людину і допомагає. Поперше, відчуття власної значимості для людини дуже важливе. Відчути, що вони не покинуті, що там, на передку, вони не просто захищають країну, свій народ від ворога, не просто банально стріляють, а на них покладена велика і відповідальна місія. І ця місія тоді відчувається, коли за тобою стоять покоління. Тобто коли ти усвідомлюєш оту історичну тяглість…

— Ти згадав Сіверськодонецьк тих часів, і я теж. Якось на одній виставці розмовляю з місцевим молодиком. Запитую у нього: “Ти знаєш настрої місцевого населення, їхню психологію. Скажи: що потрібно, щоб Україна нарешті перемогла?”. Відповідь: “Україна переможе на Донбасі “русскій мір” тоді, коли сюди принесе і представить вищий рівень культури”…

— Все дуже правильно — попереду війська мусить насамперед іти об’єктивна, правдива інформаційна політика у тандемі з високою і справжньою національною культурою. Бо що тут було? Московія сюди пхала один жанр культури — попсу. Чому? Та тому що це працює на більшість молоді. Попса була пов’язана з резидентами і тими, яких розкручувало “Русскоє радіо” чи “Шансон”. Так само нині працюють усі медійні канали, наприклад, інформаційні — 112, Ньюсван, Інтер залишився як пропагандист культури. Головний їхній маркер — русскоязичіє, і краще, щоб це було з Москви, для масовки — залучення культурних колаборантів. Усе інше від лукавого: розповіді на кшталт того, що “наш продукт, он здесь, в Кієвє роділся, он покроєт всєх, як великий степу жеребець покриє всіх і вся — від Камчатки до Карпат”…

Але були й інші сектори, в яких вони активно працювали. Це інтелектуальні сектори, в них діяли вишуканіше. Наприклад, сектор давньої музики чи давніх танців. Вони тут діяли на космополітизмі. Мовляв, їхня культура (в Петербурзі чи Москві) пов’язана з давньою європейською культурою. А згадаймо Петербург, це пізнє місто, кам’яниці Хмельницьких, Мартосів, Маркевичів, Лизогубів, поховання представників української культури на цвинтарі…

— Понад сто років тому ще Сергій Єфремов писав про частину української старшини, яка віддала свій народ і сама продалася у рабство московським царям за розшиті халати і золоті табакерки. Нині ціни інші — нафтові промисли, мільйони рублів на рахунках…

— Нещодавно я був на інтронізації. І був приємно здивований, що наш істеблішмент, політичний клас усетаки духовно росте. Те саме бачив на форумі Порошенка. Ще до цього кілька разів був, наприклад, на казенних, скарбових зібрання за участю Віктора Ющенка, і бачу, як вони міняються порівняно з тим, що було раніше. Пам’ятаю, раніше до нього не можна було пробитися через “локотки”, які щільно його обступали. Тепер на Городецького я можу зустрічатися з Катериною Михайлівною, коли він перестав бути президентом — бувати у них удома. А раніше це неможливо було. Тоді ось так стояли (показує настовбурчену позу і виставлені лікті. — Авт.). Зараз усе змінилося. Ось цієї свити, наближеної до тіла, вже нема. Тобто вона (політтехнологи, помічники) є, але це не те. Бачу рух до змін, уже нема поділу на “богів” і плебс. Ми в правильному напрямі рухаємося.

— Ми то в правильному напрямі рухаємося, але мені здається, що ти передаєш куті меду.

— На інтронізації я побачив тих, хто є опонентами, — Юля, Садовий. Українці раніше воювали до заглади: ми поборюємо один одного, якщо він опонент, до загину. Я не прихильник ні першої, ні другого. Але те, що вони вже можуть дозволити собі ось так бути разом у певних сферах… Ми ж пам’ятаємо, як дехто виступав проти Томосу, їздила в Єрусалим, всякі темні діла творила… Ми все це знаємо. Але всетаки, мені здається, певні зміни в них відбулися. І коли ми під час прийому сиділи за столом з німецьким, французьким, японським послами, коли все було побагатому, і герб був як у грекокатоликів у нашого Епіфанія (поки що монограма М. Є.), оркестр грав Вівальді, — я плакав. Усе, що відбувалося, — це повернення до традицій. А найголовніше — об’єднання духівництва в одній церкві. Це ж великий поступ. Я це бачив ось так.

— І дух свободи, гідності, який нуртує в душах людей?

— Так! Хоч є дід, але гоноровий. Бо є ясна зброя, як у козака, перстень гербовий від діда… І гідність, яка залишається. Це той важливий момент, що притаманний нам. Це повернення, віднайдення себе такими, якими ми були. Чому я плакав? Як легко втратити свободу і як важко її повернути, як тяжко повернути собі належне місце у світі. Ми повертаємо, і все одно повернемо належне нам місце. Цей шлях торуватиме наша давня і багата українська культура.

— Коли ж ми повернемо належне нам місце і відчуємо всі — від того бомжа, який щоранку нишпорить у сміттєвих баках, і до президентамільярдера, що вони представники великої нації? Як поляки, наприклад, чи французи або італійці?

— Коли себе всі відчуватимуть щирими українцями. “Нє патаму, что так палучілось”. Пригадую, в молодості ми їхали колядувати в Київ у національних строях, зі звіздою. Чую, хтось у вагоні запитує: “Кто єто?” Відповідь: “А, єто щіриє”. І далі для тих, що не втямили, хто це: “Ну, щіриє украінци”. — “А кто єто?” — “Жлоби!” — “А, панятно”.

Люди, які там сиділи і вели діалог, це теж українці. Або політично прислані колонізаторами і стали супроти волі політичними українцями. Так ось, у кожного з цих людей повинна бути мотивація, чому вони стали українцями. Ми думали, що цим стане економіка: ковбаса дешева, вдосталь газу і т. ін. Пам’ятаєте, які ми листівки роздавали на початку незалежності? Переконували, що як тільки вийдемо із есесер, так зразу і заживемо, і таке інше. І думали, що все інше можна буде побудувати…

— Незалежну, сильну державу і високодуховну націю…

— …Насправді це буде тоді, коли вповні українці переконаються, що бути щирим українцем є достойно. Що Україна, як така, сильна своїми сучасними здобутками, що вона міцно стоїть вкорінена на національних традиціях. Але ця традиція повинна відкритися в такий спосіб, що ніхто не матиме в цьому сумніву: “Боже ж мій, та це ж воно про мене, “дух свободи внутр в нас родить”. Тобто Україна мусить стати синонімом свободи. Свобода для реалізації, свобода для творчості; це сучасна наука, це спільнота радісних і веселих людей, які люблять один одного, шанують своє українство, свою культуру.

Спілкувався Микола ЦИМБАЛЮК