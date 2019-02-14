«Дух свободи внутр в нас родить»

Творчість Тараса Компаніченка, кобзаря, бандуриста, лірника, лідера гурту “Хорея Козацька” — унікальне явище сучасної української культури. Сьогодні жодний більший чи менший патріотичний захід не обходиться без його участі. Так само не можна собі уявити численні культурномистецькі десанти на східний фронт без його виступів. Тож висунення Товариством “Просвіта” його творчості на здобуття престижної Національної державної премії імені Тараса Шевченка цілком закономірне і сподіване. Оскільки війна стала тектонічним розломом нашого життя, то і розмова з Тарасом про найголовніше.
— З чого для тебе почалася війна?
— Вона перетекла з Майдану. Тут російськоукраїнська війна розпочалася, тільки вона в інший спосіб виражалася. А для мене особисто ще раніше — з криків волаючого в пустелі. Я пояснював, що в Україні у гуманітарній сфері діються несусвітні, божевільні як для незалежної держави речі. Виступав і переконував усіх, що треба заборонити безконтрольні виступи московських “звйозд”, які заробляють гроші і агітують за Росію, “русскій мір”. І коли після Майдану Росія анексувала Крим і розпочала наступ на Донбасі, зрозумів: треба щось робити. Після розстрілу Небесної сотні ми першими стали їздити як волонтери на Гончарівське, Десну, у військові частини під Ніжин, Прилуки, Ромни. Надходили тривожні звістки, у повітрі висіла загроза повного вторгнення російської армії. На власні очі бачив, у якому жахливому стані була наша армія. Обшарпані солдати, брак звичної військової дисципліни (добровольці були мотивовані і знали, куди йдуть), казарми з вибитими вікнами. Ми привозили все необхідне — від зубної пасти, простирадл до харчів — там нічого не було. Крім цього — концерти… Через кілька місяців ми були вражені: наша армія відроджується як Фенікс із попелу.
— Як почувалися, повертаючись додому, в Київ?
— Важко. Як і всі, моніторили кожен жест, кожен рух речників від влади чи інформагенцій. Сиділи ночами і жадібно, в тривозі вслухалися в скупі повідомлення з театру бойових дій на сході країни. Кожна звістка була важлива. Коли на Донеччині Володимир Рибак загинув, це сприймалося як загальнонаціональна трагедія. Нині ж мало не щодня гинуть наші хлопці і більшість (не про себе кажу) тупо призвичаїлася до цього.
Тоді ми грали і співали на похоронах наших загиблих добровольців. Ситуативно збиралися змішані хори за участю, наприклад, Валерія Гладунця, гурту “Божичі”. Тобто, кого встигали зібрали чи хто зголосився. Співали “Ви жертвою в бою нерівнім лягли” чи “Як упав же він з коня”. Зараз усі сперечаються, хто запустив “Пливе кача”: Жданов каже, що це він, Гонський — він. А я, східняк з Великої України, намагався протягом Майдану, коли відбувалися перші відспівування (Вербицький, Нігоян, Жизневський, Сеник), нав’язати в ритуал чи повернути ті пісні, які співали під час Української революції чи під час Визвольних змагань. Розширити і повернути, наприклад, жалобний марш “Ой на горі вогонь горить” чи щось із поминальних пісень саме доби Української революції. Намагався внести і співані молитви. Це перемежовувалося зі старими молитвами, які зв’язували б з давнішими періодами нашої історії. Людська, як і національна пам’ять, потребує тяглості.
— Знаю, що й на п’ятому році війни не полишаєш свої поїздки на фронт. Що найбільше хлопці на передку слухають, просять заспівати?
— Просять те, що вони знають. Спочатку “Коняку”, обов’язково (!). Чи “Гомін, мати, по діброві…”, якісь хіти. Потім дедалі більше й більше, бо люди більше відкривають, слухають. Найбільше просять “Деус ет патріа”, “Завжди Україна буде”, “Дума про Савурмогилу”. Тобто сучасні твори на сучасні тексти. Якісь твори, які кореспондуються з нинішньою війною. Оце найбільше хочуть слухати. А по сантименту вони слухають, зокрема, з радіо “Культура”.
У мене був такий випадок у Голосієвому. Мене побачили якісь військові, запитують: “Ви Компаніченко?”. “Ні, — кажу, — це його альтерего”. Вони: “Ми хочемо висловити Вам свою подяку, бо знайте, що там, на передку, Ваші передачі слухають не тільки Василь зі Львова і Іван з Луцька (є такі додзвонювачі, які “тероризують” ведучих нашої програми).
Були й інші моменти. Ярослав Федорук, друг дитинства, історик, син Олександра Федорука, мистецтвознавця, не сказав батькові, що пішов на війну, поки не вернувся. Був поранений, в Одесі лежав у шпиталі, вилікувався. Так от, коли він був на фронті, то часто телефонував мені і разом з хлопцями, встановивши в бліндажі ноутбук, просив, щоб я з ними співав по скайпу.
— Під час виїздів на фронт відчував, що твої концерти піднімають дух наших хлопців?
— Звичайно, відчував. Справжнє мистецтво міняє людину і допомагає. Поперше, відчуття власної значимості для людини дуже важливе. Відчути, що вони не покинуті, що там, на передку, вони не просто захищають країну, свій народ від ворога, не просто банально стріляють, а на них покладена велика і відповідальна місія. І ця місія тоді відчувається, коли за тобою стоять покоління. Тобто коли ти усвідомлюєш оту історичну тяглість…
— Ти згадав Сіверськодонецьк тих часів, і я теж. Якось на одній виставці розмовляю з місцевим молодиком. Запитую у нього: “Ти знаєш настрої місцевого населення, їхню психологію. Скажи: що потрібно, щоб Україна нарешті перемогла?”. Відповідь: “Україна переможе на Донбасі “русскій мір” тоді, коли сюди принесе і представить вищий рівень культури”…
— Все дуже правильно — попереду війська мусить насамперед іти об’єктивна, правдива інформаційна політика у тандемі з високою і справжньою національною культурою. Бо що тут було? Московія сюди пхала один жанр культури — попсу. Чому? Та тому що це працює на більшість молоді. Попса була пов’язана з резидентами і тими, яких розкручувало “Русскоє радіо” чи “Шансон”. Так само нині працюють усі медійні канали, наприклад, інформаційні — 112, Ньюсван, Інтер залишився як пропагандист культури. Головний їхній маркер — русскоязичіє, і краще, щоб це було з Москви, для масовки — залучення культурних колаборантів. Усе інше від лукавого: розповіді на кшталт того, що “наш продукт, он здесь, в Кієвє роділся, он покроєт всєх, як великий степу жеребець покриє всіх і вся — від Камчатки до Карпат”…
Але були й інші сектори, в яких вони активно працювали. Це інтелектуальні сектори, в них діяли вишуканіше. Наприклад, сектор давньої музики чи давніх танців. Вони тут діяли на космополітизмі. Мовляв, їхня культура (в Петербурзі чи Москві) пов’язана з давньою європейською культурою. А згадаймо Петербург, це пізнє місто, кам’яниці Хмельницьких, Мартосів, Маркевичів, Лизогубів, поховання представників української культури на цвинтарі…
— Понад сто років тому ще Сергій Єфремов писав про частину української старшини, яка віддала свій народ і сама продалася у рабство московським царям за розшиті халати і золоті табакерки. Нині ціни інші — нафтові промисли, мільйони рублів на рахунках…
— Нещодавно я був на інтронізації. І був приємно здивований, що наш істеблішмент, політичний клас усетаки духовно росте. Те саме бачив на форумі Порошенка. Ще до цього кілька разів був, наприклад, на казенних, скарбових зібрання за участю Віктора Ющенка, і бачу, як вони міняються порівняно з тим, що було раніше. Пам’ятаю, раніше до нього не можна було пробитися через “локотки”, які щільно його обступали. Тепер на Городецького я можу зустрічатися з Катериною Михайлівною, коли він перестав бути президентом — бувати у них удома. А раніше це неможливо було. Тоді ось так стояли (показує настовбурчену позу і виставлені лікті. — Авт.). Зараз усе змінилося. Ось цієї свити, наближеної до тіла, вже нема. Тобто вона (політтехнологи, помічники) є, але це не те. Бачу рух до змін, уже нема поділу на “богів” і плебс. Ми в правильному напрямі рухаємося.
— Ми то в правильному напрямі рухаємося, але мені здається, що ти передаєш куті меду.
— На інтронізації я побачив тих, хто є опонентами, — Юля, Садовий. Українці раніше воювали до заглади: ми поборюємо один одного, якщо він опонент, до загину. Я не прихильник ні першої, ні другого. Але те, що вони вже можуть дозволити собі ось так бути разом у певних сферах… Ми ж пам’ятаємо, як дехто виступав проти Томосу, їздила в Єрусалим, всякі темні діла творила… Ми все це знаємо. Але всетаки, мені здається, певні зміни в них відбулися. І коли ми під час прийому сиділи за столом з німецьким, французьким, японським послами, коли все було побагатому, і герб був як у грекокатоликів у нашого Епіфанія (поки що монограма М. Є.), оркестр грав Вівальді, — я плакав. Усе, що відбувалося, — це повернення до традицій. А найголовніше — об’єднання духівництва в одній церкві. Це ж великий поступ. Я це бачив ось так.
— І дух свободи, гідності, який нуртує в душах людей?
— Так! Хоч є дід, але гоноровий. Бо є ясна зброя, як у козака, перстень гербовий від діда… І гідність, яка залишається. Це той важливий момент, що притаманний нам. Це повернення, віднайдення себе такими, якими ми були. Чому я плакав? Як легко втратити свободу і як важко її повернути, як тяжко повернути собі належне місце у світі. Ми повертаємо, і все одно повернемо належне нам місце. Цей шлях торуватиме наша давня і багата українська культура.
— Коли ж ми повернемо належне нам місце і відчуємо всі — від того бомжа, який щоранку нишпорить у сміттєвих баках, і до президентамільярдера, що вони представники великої нації? Як поляки, наприклад, чи французи або італійці?
— Коли себе всі відчуватимуть щирими українцями. “Нє патаму, что так палучілось”. Пригадую, в молодості ми їхали колядувати в Київ у національних строях, зі звіздою. Чую, хтось у вагоні запитує: “Кто єто?” Відповідь: “А, єто щіриє”. І далі для тих, що не втямили, хто це: “Ну, щіриє украінци”. — “А кто єто?” — “Жлоби!” — “А, панятно”.
Люди, які там сиділи і вели діалог, це теж українці. Або політично прислані колонізаторами і стали супроти волі політичними українцями. Так ось, у кожного з цих людей повинна бути мотивація, чому вони стали українцями. Ми думали, що цим стане економіка: ковбаса дешева, вдосталь газу і т. ін. Пам’ятаєте, які ми листівки роздавали на початку незалежності? Переконували, що як тільки вийдемо із есесер, так зразу і заживемо, і таке інше. І думали, що все інше можна буде побудувати…
— Незалежну, сильну державу і високодуховну націю…
— …Насправді це буде тоді, коли вповні українці переконаються, що бути щирим українцем є достойно. Що Україна, як така, сильна своїми сучасними здобутками, що вона міцно стоїть вкорінена на національних традиціях. Але ця традиція повинна відкритися в такий спосіб, що ніхто не матиме в цьому сумніву: “Боже ж мій, та це ж воно про мене, “дух свободи внутр в нас родить”. Тобто Україна мусить стати синонімом свободи. Свобода для реалізації, свобода для творчості; це сучасна наука, це спільнота радісних і веселих людей, які люблять один одного, шанують своє українство, свою культуру.
Спілкувався Микола ЦИМБАЛЮК