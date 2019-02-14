Подвиг героїв на Трубежі

Українська громадськість відзначила 100-ту річницю героїчної битви Героїв Трубежа з московськими окупантами

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Окупаційна більшовицька влада зробила все, щоб стерти у нашого народу пам’ять про цю героїчну сторінку в історії української нації. Але місцеві старожили зберегли її. Славної пам’яті Андрій Свирид зберіг подробиці цього бою, які йому розповів у деталях його батько, один із небагатьох уцілілих з козацької сотні та який загинув у лавах Української Повстанської Армії 1942 року в боях проти фашистських окупантів на Галичині. Матеріали про цю героїчну битву на річці Трубежі зібрав та упорядкував бориспільчанин Анатолій Ковальчук. Завдяки його старанням українська громадськість має можливість достойно вшанувати славних синів українського народу. На заклик Анатолія Ковальчука Вороньківський сільський голова Ігор Михайлович Заборний разом з місцевими депутатами та за підтримки Бориспільської районної держадміністрації встановили меморіальний пам’ятник у центрі села Вороньків поряд з пам’ятником воїнамодносельцям, які загинули у боях Другої світової війни. На меморіалі викарбувані слова: Борцям з більшовизмом за волю України “Померти за Батьківщину значить — жити!”. 2003 поет Микола Карпенко написав поемуроздум “Отаман Черпак”, присвячену односельцю Іванові Черпакові — командиру Вороньківської сотні.

Нещодавно представники патріотичної громадськості Київщини і столиці (передусім — члени Спілки офіцерів України, ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, Українського козацтва, краєзнавці, викладачі, науковці, музейні працівники, митці, громадські й політичні діячі, меценати і благодійники) об’єдналися в Оргкомітет, створили Благодійний фонд “Меморіальноосвітній комплекс Героям Трубежа” для розробки і проведення на державному рівні низки заходів та будівництва Меморіального комплексу Героям Трубежа. Працювати над проектом зголосився автор і будівничий Меморіального комплексу “Пам’яті героїв Крут”, народний художник України Анатолій Гайдамака. Це буде просторова композиція з залізничних полотен, що нагадують розірвані мости, символічний курган з тетраподом з нинішнього фронту, з державним прапором. У самій річці, де на дні покояться останки загиблих героїв битви на Трубежі, встановлять гранітний монумент, увінчаний козацьким хрестом.

У вагонах буде показано хроніку боротьби, депортації і всіх злочинів Росії проти України. Презентація проекту Меморіалу Героям Трубежа “Розірвані мости” відбулася 17 липня 2018 р. у приміщенні Національного військовоісторичного музею України.

Серед делегацій були представники громадськості Переяслава, Борисполя, Баришівки, а також СОУ, НРУ, КУН, ВО “Свобода”, Української Партії, Молодіжного крила партії “ПАТРІОТ”, ОУН, ВУТ “Просвіта”, МГО “Соловецьке братство”, представники “Правого сектора”, інших громадських організацій. Серед учасників заходу були вихованці військового ліцею ім. Івана Богуна, Київського коледжу з посиленою військовою та спортивною підготовкою, студенти Київського університету ім. Б. Грінченка.

У день 100річчя бою біля пам’ятного обеліска на кургані слави козакам Вороньківської сотні в с. Воронькові, біля пам’ятника Героям Трубежа на залізничній станції Баришівка та на місці самого бою біля мосту на річці Трубіж прозвучали імена загиблих героїв, які стали відомі завдяки дослідницькій роботі в місцевих архівах президента Міжнародного освітнього благодійного фонду ім. Ярослава Мудрого Валентини Стрілько. На мітингу виступили: капітан першого рангу, голова Спілки офіцерів України Євген Лупанов, голова всеукраїнського ГО “Поступ жінокмироносиць” Зоя Ружин, народний депутат Верховної Ради України кількох скликань Іван Заєць, народний художник України, лауреат Державної премії ім. Шевченка Анатолій Гайдамака, художній керівник Театру української традиції “Дзеркало” Володимир Петранюк, цехмайстер київського цеху кобзарів Микола Товкайло та ін. Вони закликали громадськість пам’ятати звитягу українського козацтва і гідно вшановувати її. Молитву за загиблими героями відслужив єпископ Вишгородський Володимир Черпак, настоятель Покровської церкви на Подолі Православної Церкви України. Учасники заходів поклали вінки до пам’ятних знаків Героям Трубежа та до майбутнього Меморіалу Героям Трубежа “Розірвані мости”.

P. S. Закликаємо засоби масової інформації, доброчинців долучатися до цієї національнопатріотичної справи з відродження героїчної сторінки нашої історії та вшанування Героїв Трубежа: рахунок благодійного фонду “Меморіальноосвітній комплекс Героям Трубежа” у ПриватБанку 26009056222803 МФО 380269

Пожертви можна здійснювати і в інший спосіб, зокрема інформаційними та іншими послугами або ж безпосередньою участю в спорудженні Меморіалу.

Усі жертводавці вважатимуться співорганізаторами будівництва Меморіалу — їхні прізвища, назви установ і ЗМІ буде розміщено на Меморіалі.