Пріоритети — рідномовна і багатомовна освіта

Мирослава ВОВК,
доктор педагогічних наук;
Кирило КОТУН,
кандидат педагогічних наук
В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбувся вебінар “Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку”, присвячений Міжнародному дню рідної мови ЮНЕСКО, який щороку відзначають 21 лютого. Вже третій рік поспіль головним ініціатором проведення заходу є кафедра ЮНЕСКО “Неперервна професійна освіта ХХІ століття” НАПН України. Співорганізаторами проведення вебінару виступили Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка, Конгрес української інтелігенції, науководослідна лабораторія грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка, науководослідна лабораторія академічної культури дослідника Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
У 2016 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо проголошення 2019 р. Міжнародним роком мов корінних народів (International Year of Indigenous Languages) на основі рекомендацій Постійного форуму з питань корінних народів.
Модератором заходу виступила Нелля Ничкало (академіксекретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України).
З привітаннями до учасників звернулася Лариса Лук’янова (директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України), яка поінформувала, що Міжнародний день рідної мови був проголошений з ініціативи Бангладеш і затверджений на Генеральній конференції ЮНЕСКО в 1999 р. День рідної мови відзначають в усьому світі з 2000 р. Цю дату обрали на знак пам’яті подій 21 лютого 1952 р., коли в Бангладеш пройшла демонстрація за визнання бенгальської мови.
Кожні два тижні зникає певна мова, забираючи з собою цілу культурну та інтелектуальну спадщину. 40 % з 6,7 тис. мов, якими говорять у всьому світі, перебувають під загрозою зникнення, а більшість таких мов є корінними. Зникає лінгвістичне розмаїття. Крім того, корінні народи часто ізольовані і політично, і соціально у країнах, в яких вони живуть, за географічним розташуванням своїх громад, їх окремих історій, культур, мов і традицій. Майже 40 % населення світу не має можливості отримувати освіту зрозумілою мовою. Проте спостерігається прогрес у галузі багатомовної освіти на основі рідної мови. Зростає розуміння його важливості, особливо в початкових класах школи, а також міцніє прихильність у суспільному житті.
Георгій Філіпчук, заступник голови Всеукраїнського товариства “Просвіта”, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, акцентував увагу на ключових пріоритетах розвитку рідномовної освіти. “Церква і мова для українців — найвища верховина… Війна за мову — це війна за Україну. У шкільництві має утверджуватися біблія українськості через вивчення рідної мови”. Завідувач кафедри слов’янської філології і загального мовознавства Київського міжнародного університету, заслужений діяч науки і техніки України Іван Ющук глибоко переконаний, що “рідна мова — мова роду і народу, пізнання світу через властиву тільки їй картину світу”.
Заступник директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук Сергій Гальченко презентував результати текстологічного аналізу маловідомих і невідомих фактологічних матеріалів, що узагальнено у серії “Митці на прицілі” (про В. Сосюру, Г. Косинку, Остапа Вишню, М. ДрайХмару). Голова Київського міського об’єднання “Просвіти” ім. Тараса Шевченка Кирило Стеценко зазначив, що “ми живемо в особливій країні, де є специфічні стандарти й асиметричні цінності… Всі розмови, що спершу має бути економіка, а потім культура, доволі наївні… В основі людської особистості лежать не лише потреби та інформація, а насамперед цінності… Такою цінністю є материнська мова”. Член Спілки журналістів України, методист гімназіїінтернату №13 м. Києва Ольга Ходацька представила досвід організації читацького простору в загальноосвітньому закладі.
У вебінарі взяло участь понад 60 осіб, серед яких громадські діячі, науковці, викладачі, студенти, магістранти, аспіранти, викладачі університетів, учителі загальноосвітніх і дошкільних закладів, тренери. Пряме включення відбувалося з викладачами і студентами наукової лабораторії “Академічна культура дослідника” Сумського державного університету імені Антона Макаренка на чолі з Оленою Семеног (завідувач кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук, професор).
Протягом вебінару відбувалися онлайн дискусії, щодо проблем сучасної освіти з таких напрямів: мовна ідентичність у третьому тисячолітті, пріоритети рідномовної і багатомовної освіти в Україні і світі; трансформація концепції “грамотності” у сучасному соціокультурному контексті; центри мов і культур в Україні: досвід діяльності та перспективи розвитку; мова і культура корінних народів — визначальний чинник інтелектуальнокреативного розвитку молодого покоління; європейський досвід багатомовної освіти та перспективи для української школи; популяризація мультилінгвізму серед викладачів закладів вищої освіти — умова забезпечення їхніх лідерських позицій у громадянському суспільстві; кроскультурна складова професійного розвитку вчителя; мовна складова громадянської компетентності майбутнього педагога; створення мовнокультурного середовища в освітніх закладах України як чинник розвитку національного світогляду молоді.