Реквієм пам’яті захисників

Валентина ШЕМЧУК,

заслужений працівник культури України

Словами глибокої шани полеглих за Україну в боротьбі з російськими окупантами учнів-синів — старшого лейтенанта, бортового авіаційного техніка екіпажу військового гелікоптера вертолітної ескадрильї Сухопутних військ Збройних сил України Романа Кандула і сержанта, водія-механіка Новоград-Волинської 30 ОМБр. Володимира Шульги — відкрив жалобно-урочисте зібрання “Воїни Миру, Ангели Добра” директор Семенівського навчально-виховного комплексу № 1 імені М. Хорунжого Семенівської селищної ради Василь Голодний.

Його заступники з навчальної та виховної роботи Алла Федоренко і Яна Крутько разом з учасниками пам’ятних ушанувань трепетно долали життєвий шлях Героїв та славили їхній подвиг: “Відповідальний, цілеспрямований, відвертий і мужній, але водночас — ніжний, романтичний, коханий Володимир Шульга… Він нас об’єднав… Уся наша громада жила вірою… Та дива, на жаль, не сталося… Змінив металеві крила на небесні Роман Кандул… Нагороджений орденом Богдана Хмельницького (посмертно)… Його ім’я внесено в Книгу Пам’яті полеглих за Україну…” Наталя КравченкоГулак розповіла, яким доброзичливим і порядним був її однокласник…

Цього дня в Семенівці Героїв ушанували військовослужбовці з Полтави: друзіавіатори Романа Кандула — полковник Володимир Клименко, капітани Сергій Коренюк і Костянтин Тимченко, старший сержант Андрій Антоненко та капітан Сергій Малков і солдат Станіслав Безгін військової частини 3052 Національної гвардії України. Схилитися перед світлою пам’яттю своїх чоловіків Романа Кандула, Олександра Лукаша, Андрія Ярешка приїхали з Миргорода Юлія Кандул із донечкою і сином та з Полтави Світлана Лукаш і Людмила Ярешко.

Ми палко вітали атовцівземляків Юрія Бахмута, Артема Голодного, Валерія Новохацького, Ігоря Співака, Володимира й Сергія Шевченків. А думками перебували на передовій, де сьогодні боронять рідний край від російських агресорів випускники школи Юрій Заложчик, Костянтин Пасічник, Владислав Дрингаль, Віктор Данченко. Доземний уклін їм за мир і спокій у рідному краї. Наші земні ЯнголиОхоронці не просять пафосних слів на свою адресу, вони не прагнуть слави, не вимагають особливого ставлення до себе. Пам’ятаймо про їхній з честю виконаний обов’язок! Хай Всевишній почує наші молитви за тих, хто зараз тримає бій за Свободу України!

ЯнголамиОхоронцями для воїнівоборонців рідної землі були і є волонтери — з перших днів російської окупації сходу України доправлення благодійних вантажів та відремонтованої військової техніки для наших захисників, допомога й тим, хто прибув ізпід ворожих обстрілів… Щем і гордість викликали слова, котрі промовляла на пошану героїчних синів Батьківщини кавалер ордена Пресвятої Богородиці, голова обласного відділення “Міжнародної організації “Жіноча громада” Валентина Шемчук.

Ми низько схиляємося перед святою жертовністю Романа Кандула, Володимира Шульги й усіх полеглих у російськоукраїнській війні за Вітчизну й за свою малу батьківщину. Лауреати премії імені Володимира Степанюка Полтавської обласної ради Зоя Заложчик і Володимир Чернецький створили неповторно теплі й сердечні пісні дорогим випускникамГероям — скорботні й водночас мажорні вірші та музика вчителів стали Гімном у пам’ять про незабутніх учнів. Ми сьогодні разом із бабусею Марією Шульгою, мамою Зінаїдою Кандул, із дружинами Юлією Кандул, Світланою Лукаш, Людмилою Ярешко та всіма тими, чиї онуки й сини, чоловіки й батьки полягли за Волю України. Ми вклоняємося мужності семенівцівучасників АТО, їхніх полтавських побратимів і всіх, хто на передовій боротьби з російськими зайдами.

На Реквіємі “Воїни Миру, Ангели Добра” шану Героям віддали заступник селищного голови із соціальних і гуманітарних питань Алла Оніпко, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради Наталя Петухова, виконувач обов’язків старости Веселоподільського старостинського округу Інна Календарь, військовий комісар Семенівського районного військового комісаріату Ігор Співак, учителі шкіл і мешканці селища. Автор Міжнародного національнопатріотичного проекту “Нації — бути! Родові — жити! Державі — цвісти!” НВК № 1 імені М. М. Хорунжого — гордість Семенівського самоврядування, шкільної освіти не лише Полтавщини, а й України. Слова нашої щирої вдячності за святу пам’ять про кращих синіввипускників відданому патріотові директору Василеві Голодному, всім учителям — палким наставникам учнів, дорогим дітям — старшокласникам за визнання самопожертви Героїв і першачкам за подаровані оберегиЯнголятка.

Семенівці — школярі, батьки, вчителі, рідні й побратими Героїв — до їхніх меморіальних дощок принесли квіти. Протоієрей Олександр Горай, настоятель СвятоМихайлівської парафії міста Полтави, обласний благочинний ХарківськоПолтавської єпархії Православної Церкви України відслужив літію за спокій душ кращих синів Вітчизни. Голова громадської організації “Полтавські родини полеглих захисників України” Ігор Мочалов висловлює щиру подяку доброчинцям — кавалерові ордена “За заслуги” Вадимові Голобородову та народному депутатові України Юрієві Бублику за допомогу в проведенні Реквієму “Воїни Миру, Ангели Добра” в НВК № 1 імені М. М. Хорунжого Семенівської селищної ради.

Герої повертаються до нас срібнокрилим лелечим леготом… Ми гаряче відчуваємо дотик їхніх лунких голосів… Ми пристрасно осягаємо вершини їхніх чистих мрій…