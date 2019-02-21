Свій до свого по своє

Олег ОЛЕКСЮК,

керівник проекту

Це просвітянське гасло є чи не найголовнішим стрижнем у колі краян, які зібралися у світлиці відділу мистецтв Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара на чергове (вже 4) засідання арт-лабораторії “Українська Хата талантами багата”. Проект започаткувало подружжя Олексюків на базі обласної книгозбірні торік 1 грудня.

Представники Херсона, Олешківського, Білозерського, Каховського, Голопристанського та Новотроїцького районів (загалом близько 120 осіб) продемонстрували єдність у намірах розвивати українську культуру, відроджувати українську духов­ність — з освітленими любов’ю до України обличчями завітали до “Української Хати”.

Вони мали радість не лише споглядати диво-картини майстра пензля Василя Артемовича Боженка та унікальні вишиті картини його дружини Раїси Гаврилівни, а й почути слово майстра наживо. Звучав і унікальний спів народної артистки України Наталії Лелеко, задушевні пісні у виконанні лауреата всеукраїнських конкурсів вокалістів Івана Бурлаки, аматорських народних ансамблів народної пісні “Херсонські молодички” (керівник заслужений працівник культури України В’ячеслав Гребенюк), “Червона калина” (Ганна Гура) та жіночої групи народного хору “Співочі барви” (Людмила Денисенко).

Відвідувачі арт-лабораторії почули від завідувача відділу мистецтв обласної бібліотеки Тетяни Краснолуцької захопливі історії про героїв нових книжок, які надійшли до обласної книгозбірні. Під час традиційного “Вільного мікрофону” шанувальники українського мистецтва дізналися про новинки у Херсонській філії видавничого центру “Просвіта” та почули нові поетичні рядки від літераторів області, серед яких вирізнялися твори у авторському виконанні Василя Мелещенка, Володимира Назаренка, Олега Олексюка, Галини Добровольської, Катерини Марчук, Тетяни Домбровської, Анатолія Дунаєва, Олега Тимкова, Альони Мовчан та ін.

Презентували літературний альманах “Думки романтика”, який вийшов друком у Хмельницькому видавництві Лілії Стасюк. Просвітяни Херсонщини подарували обласній книгозбірні імені Олеся Гончара унікальну книгу зі Списками репресованих видань 1920—1930 років, яка вийшла друком завдяки фінансовій підтримці Українського культурного фонду.

Розуміючи, що не всі мають змогу прибути на засідання арт-лабораторії до “Гончарівки”, організатори заявили про намір провести засідання арт-лабораторії “Українська Хата талантами багата” в районних центрах. 27 лютого відбудеться засідання на базі Білозерської районної бібліотеки імені П. Григоренка, а 23-го на базі Олешківської Центральної бібліотеки. У березні та квітні плануються засідання “Української Хати” в Каланчаку, Новій Каховці, Каховці та Голій Пристані.