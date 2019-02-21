Україна — у Європейській академії!

Юрій МОСЕНКІС,

доктор філологічних наук, професор

Доброю традицією стала участь українських науковців і культурних діячів у щорічній сесії Європейської академії наук, мистецтв і літератури в Парижі. Ця поважна установа, заснована майже 40 років тому під егідою Сенату Франції та ЮНЕСКО, має на мeті розширення зв’язків між науковою і мистецькою сферами людської діяльності задля пошуку відповідей на глобальні виклики для сучасного суспільства. Така глобальна діяльність видається можливою з огляду на винятковий склад ЄАНМЛ: понад 40 лауреатів Нобелівської премії з різноманітних галузей, дійсні члени понад 55 Національних академій з різних країн, об’єднані в Комітет вищих інституцій, а також Почесний комітет, у роботі якого беруть участь відомі громадсько-політичні й культурні діячі, а також представники міждержавних установ високого рівня.

Першим Президентом ЄАНМЛ став видатний французький фізик і шанувальник художнього слова Реймон Додель, нині ж установу очолює почесний професор Лондонського королівського коледжу, колишній президент “Євронауки”, талановитий поет ЖанПатрік Конрад. Генеральним секретарем ЄАНМЛ від її заснування залишається відома художниця і мистецтвознавець, кавалер Ордена Почесного Легіону Ніколь Лемер д’Аґаджіо. Серед знакових подій, організованих Академією останнім часом, — міжнародні колоквіуми, присвячені питанням наукової етики та міжкультурного діалогу, проблемам екології та медичного забезпечення у середземноморському регіоні, тенденціям урбаністичного розвитку на Шанхайському форумі, міжнародного руху боротьби з ВІЛінфекцією тощо.

Останнім часом суттєво пожвавилась діяльність ЄАНМЛ у справах координації європейського літературного процесу, зокрема в царині поетичної творчості. Торік було проведено Міжнародний конкурс поезії “Любов до свободи”, у якому взяли участь представники понад 50 країн; відзначені автори сформували ядро нового міжнародного мистецького руху, що ставить за мету відродження інтересу до поезії, передусім у країнах Євросоюзу. Зокрема, задля досягнення цієї шляхетної мети новопризначений Міжнародний секретар секції літератури ЄАНМЛ, відомий український письменник і філолог Дмитро Чистяк у провідному французькому видавництві “Лярматтан” заснував видавничу серію “Європейська словесність”, яка має знайомити франкомовних читачів із провідними авторами й антологічними виданнями сучасної світової літератури та посутніми культурологічними розвідками.

Цьогорічні збори Академії відбулися 25 січня у затишних стінах Паризького центру Польської академії наук. Цікаво було познайомитися з новообраними членами ЄАНМЛ, серед них — знаний мистецтвознавець, колишній секретар Сальвадора Далі, кавалер Ордена Почесного Легіону Раду Варія, всесвітньо відома оперна співачка Маріана Ніколеско, почесний професор Флорентійської академії мистецтв Вінченцо Б’янкі, голова Спілки письменників Євразії Якуп Омероґлу та інші відомі особистості. Втішно, що до цього товариства долучились і видатні діячі української культури — визначний письменник і громадськополітичний діяч, Шевченківський лауреат Павло Мовчан, а також знаний учений і громадськополітичний діяч, віцепрезидент Національної академії мистецтв Юрій Богуцький. Віримо, що завдяки цим поважним особистостям заповідається на масштабну роботу з представлення української науки і культури в європейському контексті, адже жваве обговорення цих проблем на сесії Академії викликало значне зацікавлення.

А вже 26 січня у презентаційному просторі видавництва “Лярматтан” відбулося представлення вибраних поезій Павла Мовчана “Срібна кров” у французькому перекладі Ніколь ЛоранКатріс (яка торік навесні весни побувала в Україні) і Дмитра Чистяка. Перекладач спільно з Генеральним секретарем ЄАНМЛ не лише анонсували заснування нової видавничої серії, а й відзначили високий мистецький рівень відомого українського поета, який створив ідеальний, але не ідеалізований образ українського космосу, зникомого і водночас непроминущого, оскільки його відживило світло ліричної душі, а також медитативне заглиблення у зболену епіку народної стихії. Теплий відгук слухачів (серед яких були не лише представники української діаспори, а й вимогливі поетиакадеміки з Італії, Румунії, Сербії, Туреччини, Угорщини, Чорногорії та інших країн) на читану поезію переконує у потребі ширшого ознайомлення фракомовних читачів із творчим доробком знакових постатей української культури, адже франкофонія відкриє їм нові мистецькі обрії.

Тим часом ЄАНМЛ готується до гідного відзначення славного 40річчя. Попереду — нові виклики, нові відкриття, нові зустрічі науки з мистецтвом, які (не лише помріємо, а й повіримо) мали би навернути наш аж надто матеріалістичний світ до вічних цінностей культури. А поле для роботи і справді — неозоре…