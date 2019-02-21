Янголи на Майдані

Олександра КАСЬЯНОВА,

Фото Валерія ПОПОВА,

відділ зв’язків із громадськістю Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка

Україна вшановує пам’ять загиблих під час Революції Гідності. На 18—21 лютого 2014 року припало найбільше розстрілів мітингувальників, які вийшли для мирного протесту за європейське майбутнє. Інститут філології Шевченкового університету не стояв осторонь подій, які стали точкою неповернення в історії держави. Допомагали студенти й викладачі на самому Майдані та волонтерами у стінах Інституту. Відзначаючи 5ту річницю Майдану, 14 лютого студентифольклористи витинали паперових янголів до щорічної тихої акції “Ангели пам’яті”, зініційованої Анжелікою Рудницькою, благодійницею, співробітником Центру фольклору та етнографії Інституту філології. Разом із киянами студенти, викладачі кафедри фольклористики 18 лютого на Алеї Героїв Небесної Сотні (на вул. Інститутській) розвішали на гілках дерев паперових янголів.

Анжеліка Рудницька зауважила: “Моє серце гріє велика кількість небайдужих людей, оці сотні й сотні ангелів, які довкола, студенти, які грають народні поминальні псалми. І це не може не надихати робити інші особливі справи. Дуже важливо, що люди приходять сюди через цінні для них спогади”.

Цього року до акції “Ангели пам’яті” долучилися Туреччина, Греція, Польща, Франція, Латвія. Кожен може стати учасником акції.

Під час акції студентифольклористи заспівали народні псалми.