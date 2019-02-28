День рідної мови

У рамках відзначення Дня рідної мови у ­Чернігівській міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського відбувся круглий стіл за участю вчених, митців та представників національних громад України. Серед інших була присутня голова всеукраїнської Чуваської громади Надія Лисова, голова Білоруської громади Чернігова Галина Ворожбит, поет і бард Зьміцер Захарєвіч, поетеса Олена Мамчич, професор Володимир Личковах, академік ­НАПНУ, перший заступник голови ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Георгій Філіпчук. Привітавши учасників круглого столу від імені київських просвітян, Г. Філіпчук зробив цікаву і ґрунтовну доповідь про стан української мови і вплив на державотворчі процеси в Україні.

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