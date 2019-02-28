Між пам’яттю і любов’ю

Валентина МАЦЕРУК,

член правління ОО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, м. Чернівці

Так спало на думку перефразувати назву однієї з книг журналіста, письменника, колишнього редактора нашої газети “Буковина” Володимира Михайловського. Книга називалася “Між страхом і любов’ю” і була удостоєна Всеукраїнської літературної премії імені Івана Франка. А виникли такі паралелі з тієї нагоди, що саме напередодні дня пам’яті незабутнього Володимира Іларіоновича в облдержадміністрації відбулася презентація книжки “Просвіта на Буковині. Історія і сучасність”, до якої він доклав чималої праці. Минуло п’ять років відтоді, як наш колега подався у вічне відрядження, але перед тим устиг упорядкувати цю книгу, яку задумав разом із однодумцямипросвітянами. Попри те, що матеріали до неї подавали науковці, літератори, журналісти (в них висвітлювалася діяльність сучасної “Просвіти”), Володимир Іларіонович самотужки відшукав історичні статті про роботу Товариства “Руська бесіда” в Чернівцях, що стала предтечею просвітянського руху. До речі, про його діяльність розповів професор Олександр Добржанський. Ці матеріали дуже цінні. До прикладу, промова Юрія Федьковича на повітовій учительській конференції 30 березня 1871 року у Вижниці, в якій і критика, й похвальні слова наче стосуються сьогодення. Або ж Переднє слово до альманаху “Руська хата” Омеляна Поповича. Чи стаття Івана Бажанського “Як то я з кацапа став русиномукраїнцем”. Є тут і публікації Сильвестра Яричевського, Євгенії Ярошинської, Костянтини Малицької. Ці прізвища, можливо, маловідомі не тільки молодому поколінню, а й старшим буковинцям. І в книзі, звісно, представлено тільки окремі їхні статті, роздуми, їхню громадянську позицію. Проте для зацікавленої особи вони можуть стати поштовхом до глибшого пізнання їхнього життя і творчості, адже прислужилися тій просвітницькій місії, яку взяла собі за обов’язок і “Руська бесіда”, і її спадкоємиця “Просвіта”. З цього приводу висловився професор Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Володимир Антофійчук, який запропонував згодом доповнити галерею історичних постатей… у майбутній другій книзі про “Просвіту”.

Таке побажання прозвучало і з уст професорки Надії Бабич, заслуженого працівника освіти Тамари Мінченко, заступника голови обласного об’єднання Товариства “Просвіта” імені Т. Шевченка Івана Дерди. Про це говорять і голова буковинських просвітян Остап Савчук, і відповідальний секретар обласного об’єднання Марія Пелех. Адже книга, попри солідний обсяг і велику кількість статей різних авторів про роль сучасної “Просвіти” та про її активістів у боротьбі за незалежність України, за захист та утвердження української мови як державної, за відродження українських традицій, “зупинилася” на 2014 році. А в житті з’явилися нові виклики, які потребують нашого об’єднання, нашої активності. І просвітяни сьогодні переймаються ними. Якот утвердження незалежної Української православної церкви. До речі, ще задовго до надання Томосу це болюче питання порушували на засіданнях правління обласного об’єднання, круглих столах тощо, свою точку зору, відповідні звернення адресували й місцевій владі, й у столичні кабінети. А нині, як розповіла заступник голови обласної “Просвіти”, депутат Чернівецької обласної ради Світлана Масловська, просвітяни йдуть “в люди”, аби не бути осторонь важливого процесу переходу парафій до ПЦУ.

Книга, що вийшла у видавництві “Буковина” за сприяння облдержадміністрації, приурочена до 150річчя “Просвіти”, яке широко відзначали й у Чернівцях, й в інших регіонах України. Це, — відзначили, виступаючи, голова обласної ради Іван Мунтян, керівник апарату облдержадміністрації Олег Стецевич, директорка обласної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка Наталія Філяк, директорка видавництва, редакторка книги Людмила Черняк — неординарна подія, адже кожен може поринути в історію, на сторінках якої ще є чимало білих плям.

Щире слово подяки звучало на адресу Володимира Михайловського, який, на жаль, не побачив книги, але залишив по собі світлу пам’ять. Він усе робив з любов’ю, і заслужив нашу любов.