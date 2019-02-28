Між пам’яттю і любов’ю

Валентина МАЦЕРУК,
член правління ОО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, м. Чернівці
Так спало на думку перефразувати назву однієї з книг журналіста, письменника, колишнього редактора нашої газети “Буковина” Володимира Михайловського. Книга називалася “Між страхом і любов’ю” і була удостоєна Всеукраїнської літературної премії імені Івана Франка. А виникли такі паралелі з тієї нагоди, що саме напередодні дня пам’яті незабутнього Володимира Іларіоновича в облдержадміністрації відбулася презентація книжки “Просвіта на Буковині. Історія і сучасність”, до якої він доклав чималої праці. Минуло п’ять років відтоді, як наш колега подався у вічне відрядження, але перед тим устиг упорядкувати цю книгу, яку задумав разом із однодумцямипросвітянами. Попри те, що матеріали до неї подавали науковці, літератори, журналісти (в них висвітлювалася діяльність сучасної “Просвіти”), Володимир Іларіонович самотужки відшукав історичні статті про роботу Товариства “Руська бесіда” в Чернівцях, що стала предтечею просвітянського руху. До речі, про його діяльність розповів професор Олександр Добржанський. Ці матеріали дуже цінні. До прикладу, промова Юрія Федьковича на повітовій учительській конференції 30 березня 1871 року у Вижниці, в якій і критика, й похвальні слова наче стосуються сьогодення. Або ж Переднє слово до альманаху “Руська хата” Омеляна Поповича. Чи стаття Івана Бажанського “Як то я з кацапа став русиномукраїнцем”. Є тут і публікації Сильвестра Яричевського, Євгенії Ярошинської, Костянтини Малицької. Ці прізвища, можливо, маловідомі не тільки молодому поколінню, а й старшим буковинцям. І в книзі, звісно, представлено тільки окремі їхні статті, роздуми, їхню громадянську позицію. Проте для зацікавленої особи вони можуть стати поштовхом до глибшого пізнання їхнього життя і творчості, адже прислужилися тій просвітницькій місії, яку взяла собі за обов’язок і “Руська бесіда”, і її спадкоємиця “Просвіта”. З цього приводу висловився професор Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Володимир Антофійчук, який запропонував згодом доповнити галерею історичних постатей… у майбутній другій книзі про “Просвіту”.
Таке побажання прозвучало і з уст професорки Надії Бабич, заслуженого працівника освіти Тамари Мінченко, заступника голови обласного об’єднання Товариства “Просвіта” імені Т. Шевченка Івана Дерди. Про це говорять і голова буковинських просвітян Остап Савчук, і відповідальний секретар обласного об’єднання Марія Пелех. Адже книга, попри солідний обсяг і велику кількість статей різних авторів про роль сучасної “Просвіти” та про її активістів у боротьбі за незалежність України, за захист та утвердження української мови як державної, за відродження українських традицій, “зупинилася” на 2014 році. А в житті з’явилися нові виклики, які потребують нашого об’єднання, нашої активності. І просвітяни сьогодні переймаються ними. Якот утвердження незалежної Української православної церкви. До речі, ще задовго до надання Томосу це болюче питання порушували на засіданнях правління обласного об’єднання, круглих столах тощо, свою точку зору, відповідні звернення адресували й місцевій владі, й у столичні кабінети. А нині, як розповіла заступник голови обласної “Просвіти”, депутат Чернівецької обласної ради Світлана Масловська, просвітяни йдуть “в люди”, аби не бути осторонь важливого процесу переходу парафій до ПЦУ.
Книга, що вийшла у видавництві “Буковина” за сприяння облдержадміністрації, приурочена до 150річчя “Просвіти”, яке широко відзначали й у Чернівцях, й в інших регіонах України. Це, — відзначили, виступаючи, голова обласної ради Іван Мунтян, керівник апарату облдержадміністрації Олег Стецевич, директорка обласної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка Наталія Філяк, директорка видавництва, редакторка книги Людмила Черняк — неординарна подія, адже кожен може поринути в історію, на сторінках якої ще є чимало білих плям.
Щире слово подяки звучало на адресу Володимира Михайловського, який, на жаль, не побачив книги, але залишив по собі світлу пам’ять. Він усе робив з любов’ю, і заслужив нашу любов.