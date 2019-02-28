Не погоджуючись зі Світовим банком…

Микола ГОЛОМША

співголова ГФ “Українська ­альтернатива”

Днями з’явилась новина, здатна занурити в депресію навіть найзатятішого оптиміста. У Світовому банку повідомили, що без проведення реформ та маючи поточні темпи росту ВВП, Україні, щоб досягти такого рівня економічного розвитку, який має Польща, знадобиться 50 років.

Дослідження Світового банку про економічний розвиток України містять і другу шокуючу цифру — для досягнення Україною поточного рівня економічного розвитку країн Західної Європи, таких, як Німеччина, знадобиться… 100 років!

Якщо просто емоційно рефлексувати на таке повідомлення, можна сприймати його як убивчу оцінку “реформаторських” зусиль влади останніми роками.

Якщо поглянути глибше — це справедливий вирок пострадянській економічній моделі, яка була створена понад 20 років тому і, хоч як дивно, її ретельно оберігає і патронує сучасна політична “еліта”.

Неодноразово підкреслював, що за нинішніх політичних порядків будь-який економічний розвиток свідомо блокується. Свого часу, через непрозору і несправедливу приватизацію ресурси країни опинились у руках мізерного прошарку цинічних ділків. Вони і змоделювали українську економіку в її сучасному безперспективному вигляді. Зосередившись на експорті сировини, залишили вмирати високотехнологічне виробництво і, відповідно, прикладну і галузеві науки. Вбивши виробництво і науку, зробили непотрібним інтелектуальний і трудовий потенціал, через що країна почала постачати у розвинуті держави українські креативні мізки і робочі руки. Україна сформувалась як суто сировинна держава, залежна від стану світових ринків збуту сировини, і потрапила у економічне рабство до олігархічних монополій.

Така модель давала швидкий захмарний заробіток одиницям, кидаючи у злидні й відчай мільйони людей. І це підтверджує Світовий банк, підкреслюючи, що “в Україні спостерігається значна концентрація капіталу в руках нечисельної групи населення. Так, 3 найбагатші українці володіють 6% ВВП країни… Це обмежило доступ до економічних можливостей, здатних повністю розкрити потенціал людського капіталу”, — йдеться у дослідженні.

Наразі питання у тому, чи можемо ми, українці, сприймати цей прогноз провідної фінансової установи Світу як аксіому. Чи маємо погодитись з тим, що мінімум три-п’ять поколінь наших людей на своїй землі приречені жити у махровому постсовку?

Або маємо розуміння того, що прогнозовані на Заході 50 або 100 років — це не вирок і вихід існує?

Враховуючи логічне зауваження, що за такі терміни Світ піде у розвитку та інноваціях так далеко, що нам нескінченно доведеться наздоганяти.

Маю сподівання, що нам усім ближчим є бажання здійснити своє економічне диво і довести, що можна за 5-10 років наздогнати ті ж Польщу і Німеччину.

Безперечно, чинник економічного розвитку для України в її нинішньому стані є абсолютною домінантою. Бо навіть питання війни і миру залежить від економічної потужності й успішності держави. Саме тому партія “Патріот” висунула кандидатом у президенти економіста Андрія Новака — фахівця, що є лідером п’ятірки провідних вітчизняних експертів з макроекономіки.

Бо щоб швидко змінити систему сировинної економіки на сучасну інноваційну модель, від президента і його команди вимагаються лише кілька основних якостей — фаховість, порядність і патріотизм.

Це є запорукою того, що план перезавантаження економічної моделі України буде здійснено.

Такий план існує, і він детально прописаний у програмі політичної партії “Патріот” та Програмі Андрія Новака — кандидата в президенти від партії. Наразі виокремлю засадничі моменти.

Перше. Ми маємо чітко усвідомити, що рухаємося від нульової відмітки. Адже після років імітації реформ, коли їхній справжній зміст підміняли переможними звітами про захмарну кількість, Україна так і не вийшла з періоду розвалу і стагнації. Отже, завдання полягає у запровадженні нової економічної філософії, що має базуватись на державній політиці, за якої людина, можливості її розвитку і реалізації мають бути головною домінантою. Державний апарат має розглядатись як сервіс, який надається громадянину для реалізації його прагнень і талантів.

Друге. Треба врегулювати суспільні відносини відповідно до Основного Закону. Часи, коли влада крутить правом, як циган сонцем, часом діючи всупереч Конституції, мають закінчитись! Тому першочергово необхідно ініціювати вдосконалення законодавства в частині запровадження кримінальної відповідальності за порушення конституційних норм і принципів. Тільки так людина в державі стане захищеною.

Без гідної, впевненої у своїх правах людини жодні економічні перетворення не можуть бути реалізовані. Адже їх рухають люди.

Це — ідеологічний, політичний і соціально-правовий базис нової політичної культури, від створення якого залежить можливість економічного прориву України.

Третє. Має бути забезпечений рівний доступ громадян до національних багатств, які належать народові. Ресурси країни мають запрацювати на державу, а не на купку патронованих владою олігархів, які через механізми приватизації отримали у своє розпорядження багатства нашої землі. Зламати диктат олігархічних монополій, які під дахом політичної корупції грабують людей, продаючи їм газ, тепло, воду за захмарними цінами, цілком можливо. Потрібна лише політична воля. Механізм базується на проведенні детального аналізу всіх хвиль приватизації, під час яких відбулося незаконне привласнення державних ресурсів. За результатами усе, що було привласнено, повин­но бути використано для користі держави і всього українського народу. Що привласнено незаконно або з недотриманням умов приватизації, має бути повернуто у державну власність. А всі факти про тих, хто діяв всупереч державним інтересам винятково на користь свого гаманця, мають бути розслідувані згідно з чинним законодавством.

Четверте. Ця умова є винятковою, її реалізація робить реальними усі перелічені перетворення. Це відкриття соціальних ліфтів у державі, яка потребує оновлення політикуму і управлінської сфери чесними, принциповими, патріотичними людьми. Тільки через прийняття стабільного виборчого законодавства, через чесні, рівні, відкриті транспарентні вибори, можна “вимити” з влади політичних бізнесменів і відвертих ворогів української державності. Тільки так, позбавивши корупціонерів політичного “даху”, ми поборемо корупцію як явище і почнемо знищувати корупціонерів, повертаючи награбоване ними у власність держави і народу.

П’яте. Аби припинити катастрофічну “втечу” з України найбільш продуктивного і освіченого населення за кордон, держава має вкладати в інтелектуальну і технологічну складові. Впровадження новітніх технологій має розпочинатися з громад, і це повинен передбачати державний бюджет. Враховуючи потужний внесок українського інтелекту в розвиток сучасного технологічного світу, можна тільки уявити, на який прорив здатна Україна у разі розблокування цього напряму.

Є дуже багато подробиць, які містить цей план патріотів, є навіть проривні технології, які чекають своєї реалізації… Але важливішими є принципові речі, які ми маємо здійснити.

Це перехід від традиційних економічних номенклатур до сучасної капіталізації часу, емоцій та геопозицій. Переведення економіки країни на принципи четвертої промислової революції. Формування економічних форпостів країни в світі у творчій співпраці зі світовим українством. Створення окремої економіко-фінансової програми реалізації креативно-інтелектуальних можливостей українців за кордоном. Припинення торгівлі з країною-агресором. Остаточна переорієнтація економіки на європейські та світові ринки. Формування нової філософії використання природних багатств України, де надра мають відігравати роль економічного стимулятора розвитку новітніх технологій їхнього використання і аналога золотовалютного запасу країни.

Україна має чим відповісти на депресивний прогноз Світового банку. Він, хоч як дивно, є корисним як великий соціальний стимул. Бо ми ніколи не погодимось із таким станом речей, про який пишуть західні аналітики.

Коли вам кажуть: вашим дітям і онукам та їхнім дітям доведеться жити так, як живете ви самі, — що ви відчуваєте? Будь-яка патріотична людина, що справді любить Україну, ніколи не погодиться з такими “перспективами”.

Отже, це привід зібратись із силами і довести Світові великий потенціал нашої великої держави.