Поляки України — в обороні нашої держави

Петро АНТОНЕНКО

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У Чернігові, на давньому княжому дитинці — Валу, в Галереї сучасного мистецтва “Пласт-Арт” відкрилася виставка “Разом пліч-о-пліч”. Це проект, який здійснює Об’єднання українців міста Боярки “Bez granic” (“Без кордонів”). Він розповідає, як громадяни України польської націо­нальності захищають нашу державу у війні на Донбасі. Ініціатор проекту — голова цієї організації Гелена Седик, яка згуртувала довкола нього багато однодумців. Партнером і спонсором проекту є “Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy” (“Спілка підприємців поляків України”), голова — голова Влодзімєж Щепаняк. До речі, недавно Спілка створила власний телеканал, який розповідає про цей проект полякам України і світу.

Проект реалізується як збір матеріалів про поляків — учасників АТО, нині — ООС, та виготовлення плакатів про них. Тут розповіді про учасників війни, їхній родовід, бойовий шлях, їхні державні нагороди України. Виставка цих плакатів і була відкрита в Чернігові минулої п’ятниці. Директор галереї “Пласт-Арт” Борис Дєдов люб’язно відгукнувся на пропозицію організаторів проекту і надав для виставки зали галереї.

Відкриття виставки пройшло урочисто. Пролунали Державні Гімни України і Польщі — “Ще не вмерла Україна” та “Jeszcze Polska nie zginęła”. Виступили і благословили зібрання настоятель Катерининської церкви — кафедрального храму Чернігівської єпархії Православної Церкви України отець Роман і священик католицького храму міста отець Пьотр, поляк, котрий відмінно говорив українською мовою.

Учасник бойових дій на Донбасі Олександр Слободюк з Боярки, який активно співпрацює зі Спілкою “Без кордонів”, зокрема в цьому проекті, зачитав вітального листа учасникам проекту, якого надіслав з Варшави Посол України у Республіці Польщі Андрій Дещиця. Від себе Олександр додав, що серед його бойових побратимів у боях на Донбасі є чимало поляків, як і представників інших національностей, які пліч-о-пліч з ним, українцем, боронять нашу державу.

Виступив і відомий земляк-чернігівець, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, народний художник України Анатолій Гайдамака. Він є автором двох визначних меморіальних комплексів — у Батурині і Крутах. Повідомив, що експозиція меморіалу пам’яті Героїв Крут зараз доповнюється матеріалами про спадкоємців цих героїв — українських воїнів на Донбасі. І в цю експозицію готуються матеріали й про воїнів-поляків.

Кілька українських і польських пісень виконав, акомпануючи на гітарі, народний артист України Олег Дзюба, до речі, мати його полька. Чудово співав і народний артист України Олександр Василенко.

А далі всі присутні, а це були представники громадськості, учасники АТО і ООС, чернігівські військові, члени польської громад міста, оглянули в залах галереї виставку.

Сім плакатів поруч — з портретами воїнів і розповіддю про них. Ці поляки полягли в боях за Україну: Ігор Брановицький, удостоєний посмертно звання Героя України, Андрій Гаврилюк, Євген Сарнавський, Максим Сломчинський, Руслан Півень, Іван Марченко, Валерій Шишак. Всі вони удостоєні державних нагород України. На інших плакатах — поляки, які воювали чи й зараз воюють в українській армії на Донбасі, зокрема, Конрад Камільський. Даміан Дуда, Олександр Нідзєльський, Віталій Бєльський, Лєшек Клошевський, Олег Браславський.

Ця виставка уже була показана в столиці, у Київській фортеці та Ліцеї ім. Богуна. Тепер її шлях по Україні. Після Чернігова виставку планують показати в найбільших містах області — Ніжині і Прилуках, де діють об’єднання поляків. Потім виставку демонструватимуть в областях України, а далі — і в Польщі.

Матеріали проекту об’єднання “Без кордонів” планує видати книгою. Триває збір матеріалів серед родин воїнів, у архівах. Деякі з цих військових дослідили свій родовід у глибину століть.

Гелена Седик звернулася до всіх небайдужих співгромадян з проханням повідомляти їй про поляків — громадян України, котрі захищають нашу державу. Ось координати об’єднання “Без кордонів”: тел. 067-5062002, електронна пошта: polacybg@gmail.com.