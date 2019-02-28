Просвітянське століття Рівненщини — на сторінках унікального однойменного видання

Василь ТИТЕЧКО,

член НСЖУ

Фото Василя СОСЮКА

У Сарненській центральній районній бібліотеці відбулася презентація книжки “Просвітянське століття Рівненщини”, на яку завітали небайдужі до золотої національнокультурної спадщини нашого народу.

Мистецький захід розпочала Тетяна Лімонова, яка нагадала історичні факти заснування української громадської організації культурноосвітянського спрямування на Рівненщині. У листопаді 1917 року національно свідомі ентузіасти запалили на нашій землі вогонь “Просвіти”. На довгому шляху обласної організації зроблено чимало, однак просвітницька діяльність ніколи не буває достатньою. На результат можна сподіватися, коли кожен на своєму місці покладе у загальну скарбницю спільних напрацювань бодай краплинку власного внеску, видобутого з глибин свого досвіду, тяжкої праці, страждань чи благополуччя.

Саме тому за рішенням правління Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка було ухвалено видання збірника наукових статей та спогадів “Просвітянське століття Рівненщини” за упорядкуванням відомих просвітян області — Івана Вєтрова та Зої Дідич. Книга вийшла друком у видавництві “Коло” м. Дрогобич загальним накладом 1000 примірників, вміщує 20 підрозділів на 948ми сторінках, 16 з яких — спогади просвітян із районів Рівненської області, 56 — світлини про діяльність обласної “Просвіти” за 2013—2017 роки.

Це ювілейне видання охоплює період розвитку найпотужнішої культурноосвітньої організації від часів польської (1917—1939 рр.), німецької (1942—1943 рр.) окупації та третього відродження “Просвіти” 29 вересня 1988 року, коли на Рівненському комбінаті “Азот” було створено “Товариство шанувальників української мови і культури ім. Т. Шевченка”. Книга вмістила понад 100 статей — спогадів живих учасників великих діянь у дні державотворення, з їхнім власним баченням, оцінкою подій та явищ буремного часу, а також подвижників, хто вже відійшов у засвіти, залишивши для нащадків безцінні матеріали про суворий досвід минулих літ, коли кожен проходив свій, визначений Богом шлях.

Унікальна організація, попри утиски і репресії поневолювачів, невтомно “сіяла світло” й нині підносить національну свідомість через просвітництво. Видання розраховане на широке коло свідомих українців, у ньому зібрано багатющий історичний і мемуарний матеріал про сотні українських патріотів нашого краю.

Голова Рівненського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, заслужений вчитель України, упорядник ювілейного видання Іван Вєтров розповів, що видання стало ще одним кроком державотворення, адже у просвітянської організації у всі часи єдиною і основною метою було утвердження власної ідентичності, за якою наша культура, мова, генетика, культурний спадок виокремлюється як нація. Він подарував кілька примірників видання для бібліотек Сарненщини, а також нагородив почесними грамотами за активну просвітницьку діяльність, громадянську позицію, патріотизм, розбудову української державності та з нагоди 150річчя з дня створення ВУТ “Просвіта” в Україні та 100річчя на Рівненщині степанський народний хор “Просвіта” (керівник Роман Скачко), голову Сарненського районного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, відому в краї поетесу Надію Свищевську та оголосив, що невдовзі найвищою нагородою товариства — медаллю “Будівничий України” — буде нагороджено заступницю голови районної організації “Просвіта”, члена Всеукраїнської спілки журналістів та краєзнавців України Раїсу Тишкевич. Надія Михайлівна та Раїса Костянтинівна розповіли про історію утвердження просвітянського руху в нашому районі. До речі, творчі доробки цих просвітянок теж увійшли до скарбниці видання.

“Здобути або не бути!” — так, без вагань, заявив про себе уродженець села Тинне 94річний Степан Бакунець (щоправда, справжнє ім’я цього чоловіка Олександр Шмалюх). Він із дружиною завітав на цей захід із с. Кураш Дубровицького району, де нині проживає. Відважний українець розповів про свою боротьбу за розбудову незалежності, яка триває впродовж всього життя. Степан Сидорович напророкував, що найближчим часом наше Полісся розквітне садами, а ми житимемо якнайкраще.

Історичні пам’ятки рідного краю — це невичерпне джерело, яке збагачує просвітницьку діяльність, дає відчуття власної причетності та відповідальності за долю свого краю, забезпечує наступність поколінь. Цікавим для дослідників та краєзнавців є селище Степань. Згідно зі статтею 32 Закону України “Про охорону культурної спадщини” воно входить до переліку історичних населених місць України. А ще мешканці, й не тільки, щирою любов’ю завдячують народному аматорському хору “Просвіта”, який розпочав свою діяльність ще 1944 року. Присутні мали унікальну можливість почути і побачити цей безцінний колектив у стінах сарненської книгозбірні. Про історію степанської “Просвіти” та заснування однойменного хору розповіла голова селищної організації Ольга Карпович.

Привітати колег зі знаменною культурною подією завітала й голова Дубровицького районного об’єднання ВУТ “Просвіта” імені Т. Шевченка Людмила Берестень. До вітальних слів приєдналася заступник голови Сарненської РДА Наталія Параниця, яка наголосила на значущості видання, яке об’єднало духовні скарби із нами — багатим і сильним народом.