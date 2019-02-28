Рецепт перемоги

Михайло АНДРУСЯК,

м. Коломия

Революція гідності багатьох українців пробудила зі сну й позбавила страху. А події останніх років укотре оголили зажерливе єство московського монстра, який не без допомоги своїх ставлеників намагається проковтнути українську державу. І лише наша згуртованість, мудрість, відвага і мужність зможуть повибивати цьому імперському звірові його гнилі зуби.

Всі наші біди й негаразди, на нашу думку, у моральній площині. Аморальна, бездуховна економіка ніколи не була й не буде успішною. Український народ не житиме заможним життям і не зможе збудувати могутню державу, допоки дозволятиме купці олігархів безбожно грабувати себе, свою країну. Так і будемо людьми “другого сорту”, замітатимемо вулиці європейських міст і постачатимемо європейським борделям “товар”.

Який вихід із ситуації? Простий. Хірургічна операція! Одним впевненим помахом скальпеля перерізати гнилу совєтсько-комуністичну пуповину, яка не дозволяє нам “дотягнутися” до кращого життя. Що це значить? Не допускати нарешті до влади вчорашніх керівних комуністів. Не тих доярок, свинарок і трактористів, яких ці ж компартійні керівники силоміць затягли свого часу до тієї сатанинської партії, а саме керівних комуністів. Усім партіям, які називають себе українськими і претендують на роль провідних, позбутися тих вождів і вождиків, які не так давно славили компартію, а тепер голосно славословлять Україну, адже баласт “червоного” минулого важкою каменюкою стримує їхній поступ до українського майбутнього, із сьогодення тягне в багно минулого. Хай покаються щиро, хай чесною працею на рядових місцях змиють із себе компартійно-регіо­нальний бруд, хай полюблять Україну без булави, без посад, нагород і мандатів. Люди їх зрозуміють і простять.

Усі ми, незалежно від партійних уподобань, нині повинні керуватися однією-єдиною мотивацією, гаслом наших дідів і батьків: “Бог і Україна!” Тоді повноцінно відродимо славні традиції, українські звичаї, обряди й культуру, тоді матимемо потужну економіку і не плентатимемося у хвості європейських народів, а станемо на чолі оновленої Європи.

Не кожен політик, на превеликий жаль, є патріотом своєї нації. І не кожен справжній патріот хоче влазити в багно політики. Проти зла, проти тих людей, угруповань, партій, кланів, які генерують, уособлюють і розносять зло, треба боротися всіма законними методами і способами, боротися всім миром, усією громадою. Тоді матимемо бажаний результат. Кожен на своєму місці повинен робити те, що йому до снаги і серця, що він найбільше любить і вміє, тільки б воно приносило користь Україні.

Державотворців, як і всіх інших, виховує суспільство. Рівень моральності, духовності кожного залежить від середовища. Важко бути чистим у болоті. Мусять знайти в собі сили виборсатися з багнюки, помитися в чистій річковій воді. Тією прозорою водою є, безумовно, віра в Бога, героїчна історія нації, родинні традиції, гордість за славних батьків і намагання їх наслідувати.

Кожна людина, на наше переконання, існує в трьох часових вимірах: у минулому, сьогоденні й майбутті. Гріхи батьківські чи власні не дозволяють такій людині розпростерти крила для повноцінного польоту нині, тим паче, для перельоту в майбутнє. І вже від самої людини, від її способу життя залежить, чи наступні її покоління виростуть “крилатими”, а чи курми на “тушки”, або ж президентськими “клонами”. Українське суспільство нині просто приречене знаходити людей “крилатих” і давати їм небо для польоту. Бо лише так нація зможе стати окриленою, здоровою, а значить, — духовною, культурною, сильною, заможною, опірною будь-яким ворожим проявам.

Це чудово розуміють наші недруги, тому вони й “скубуть”, нерідко руками самих українців, до крові тих, хто має крила й силу для польотів, і не тільки “скубуть”, а й намагаються “обрізати” ці крила. Сліпі й підсліпуваті, вони не здатні побачити, що підростає, опірюється вже велике й сильне плем’я “крилатих”, виростає те покоління молодих і талановитих, чистих душею, твердих духом і дужих тілом українців, які й піднімуть Україну до висот.

Так буде! Нам, старшому поколінню, залишилося лише трохи їм допомогти, дати мудру пораду, мовити добре слово…

Український політик, митець, чиновник завжди і скрізь зобов’язаний бути на тій висоті, на яку його підняв Господь. Тільки там і тільки тоді він зможе ефективно виконувати спущену на нього Духом Святим місію, тільки тоді він зможе йти до людей і вони його зрозуміють, підуть за ним.

Ефективну модель українського суспільства нам, сьогоднішнім, запропонували наші славні попередники. Ще на початку 1929 року полковник Євген Коновалець сказав: “…доба, в якій живемо, безмірно велика. Це одна з тих революційних епох, які простягаються на цілі десятиліття, і в якій кується новий світ і нова людина. У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору: або бути творцями, або жертвами історії…”.

Бути ж творцями, а чи жертвами сучасної історії – залежить від нас самих, українців, без поділу на східних і західних, без розмежувань за партійною чи конфесійною належністю, без зважань на соціальний стан, українців за географією, мовою, духом і чином.

Рецепт перемоги залишили нам, знову таки, наші великі прадіди. “Тільки пов­не усунення всіх окупантів з українських земель відкриє можливості для широкого розвитку Української Нації в ме­жах власної держави”. Мудро й пророчо.