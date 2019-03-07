Душевна і тепла зустріч

Марія ПОРОХ,

член Клубу інтелігенції ім. І. Пелипейка та Косівського РО “Просвіта”

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Надзвичайно цікавим видався день 21 лютого 2019 року — Міжнародний день рідної мови. У бібліотечній світлиці Косівської центральної районної бібліотеки зібралися представники творчої інтелігенції Косівщини — письменники і журналісти Аделя Григорук, Микола Близнюк, Василь Глібчук, Дмитро Арсенич, Ігор Маковійчук, Марія Лазарович, члени Клубу інтелігенції, педагоги, працівники Косівської ЦРБ та бібліотекарі району, рідні, друзі, щоб узяти участь у презентації журналу “Німчич” та другої поетичної збірки Вікторії (Бричкової) Абу-Кадум “Куди ж це ти, каче?..”

Віктор Максимчук — головний редактор літературномистецького та науковоосвітнього видання “Німчич”, поет, член НСЖУ, автор одинадцяти збірок — розповів про чергове число журналу, який щоразу презентує відомих і призабутих або й невідомих літераторів. На сторінках часопису публікуються автори з усієї України, зокрема з Косівщини (в цьому числі їх 8).

У журналі є все, що може зацікавити читача — вірші, проза, публіцистика, історичні твори, кольорові вкладки, що дозволяють насолоджуватись роботами майстрів.

Приваблює художня галерея “Дивлюсь на світ” — роботи АнниТерези Балагурак, робота Ігоря Дениса “Україно моя безталанна” (обкладинка), світлини Віктора Максимчука, Марини Кисилиці та авторів видання, що разом створюють цілісне уявлення про українську та, зокрема, прикарпатську, буковинську історію і літературу.

А перед присутніми виступили автори Володимир Довгун, АннаТереза Балагурак, Марія Порох. Оксана Ткачук і Ігор Маковійчук прочитали свої вірші.

Зворушливою була розповідь Вікторії АбуКадум. Народилася в Чернівцях, жила в Кутах. 2002 року доля закинула її в далеку мусульманську країну Йорданію, в столицю Амман. Поезія і любов до України допомогли адаптуватися на чужині. Вікторія стала гостею в українських дипломатичних установах Йорданії, учасницею багатьох культурномистецьких заходів, які організовує посольство. Спільнота українських емігранттів — педагоги, музиканти, художники, спортсмени, культурні діячі — створили осередок української культури в столиці — “Українська Хата в Йорданії”, двері якого відчинені для всіх охочих пізнати українську культуру та звичаї. У центрі організовано навчальні мовні курси (українська, арабська, англійська мови), створено гуртки дозвілля і творчості (Вікторія — викладач гуртка образотворчого мистецтва для наймолодших — від 2 до 7 років).

Перша збірка поезій Вікторії АбуКадум “Птахом перелітним” українською мовою видана в Йорданії за сприяння Міністерства закордонних справ України та підтримки Посольства України, де й відбулася її презентація. Видання книги присвячене 25й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Йорданією та 1й річниці з дня заснування Українського культурного центру.

Війна для Вікторії стала головною темою творчості в цей час. Віршіприсвяти воїнам, які віддали своє життя за волю України, за мирне небо над нами зібрала в одну книжку під назвою “Куди ж це ти, каче?..”

Збірка днями побачила світ у Косівському видавництві “Писаний Камінь” завдяки фінансовій підтримці Михайла Павлюка. Вірші висвітлюють трагічні події останніх п’яти років у нашій державі. “Ми повинні шанувати подвиг тих, хто виборює свободу ціною власного життя… Герої живі доти, доки жива пам’ять про них”, — зазначила автор.

Книжка є своєрідним поетичним реквіємом справжнім патріотам, які полягли за Україну.

У передмові літературний редактор Василь Шкурган пише: “…Нова книжка поезій Вікторії БричковоїАбу Кадум частково продовжує її ж поетичну ластівку “Птахом перелітним”, видану в Йорданії 2017 року. Лиш у новій виокремлено співпереживання на межі, коли чуже горе стає вкрай відчутним і нестримно відлунює словом. Авторка, щира українка, мати п’ятьох дітей, зізнається:

Я картаю себе за красиві і

ніжні слова,

Коли бачу сирітську сльозу і важку домовину…”

Галина Яремин, директор Черганівської ЗОШ I—II ст., присвятила Вікторії свої зворушливі поетичні рядки з побажаннями. Письменниця Аделя Григорук, мати сина, що два роки воював на сході, подякувала поетесі за мужність, з якою вона прийняла в своє серце сльози і біль матерів, дружин, дітей, які втратили на цій війні найдорожче — синів, чоловіків, батьків, що знайшла слово підтримки для кожної обпаленої війною сім’ї…

Вікторія Абу-Кадум висловила щиру подяку всім, хто долучився до видання книжки, а саме: Михайлові Павлюку — меценатові, директору видавництва “Писаний Камінь”, Василеві Шкургану — літературному редакторові та Анатолієві Гордійчуку, який працював над художнім оформленням.

Працівники бібліотек, педагоги говорили про важливе значення журнальної періодики, літературних видань, які допомагають їм у щоденній роботі з національнопатріотичного та громадянського виховання дітей і молоді.