Конкурс юних перекладачів «Мовограй»

Григорій ЖИБАК,

УІС

Оголошено підсумки Першого Міжнародного конкурсу юних перекладачів “Мовограй”, організованого та проведеного Спілкою Українських Освітян Діаспори серед учнів українських шкіл за кордоном.

Українській Інформаційній Службі керівник Українського Товариства у Франкфурті-на-Майні Юрій Рахлецький розповів, що на конкурс надійшли роботи з 11 країн — Австралії, Великобританії, Греції, Грузії, Італії, Німеччини, Норвегії, ОАЕ, Польщі, Португалії та Чехії. Особливо активними були учні та вчителі з Німеччини, зокрема з Української суботньої школи у Франкфурті-на-Майні “Сонце в долонях”, 9 учнів якої стали лауреатами конкурсу. Найбільш популярна номінація — “Переклад украї­нською мовою авторського твору для дітей” серед 11—14-річних. Відповідно, в ній була й найбільша конкуренція.

До складу авторитетного журі входили доктор педагогічних наук, професор, лауреат державної премії України Ольга Хорошковська, засновниця проекту “Мова — ДНК нації” Наталія Клименко, українська дитяча письменниця, член НСПУ, НСЖУ, літературний редактор журналу “Малятко” Оксана Кротюк, академічний директор Школи української мови та культури при Украї­нському Католицькому Університеті, автор підручників із вивчення української мови як іноземної Мар’яна Бурак, директор Школи української мови та культури УКУ Назар Данилків, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Туркевич та члени Правління Спілки Українських Освітян Діаспори.

Переможців Першого Міжнародного конкурсу юних перекладачів “Мовограй” визнали у номінаціях: “Найкращий переклад українською мовою казки народів світу” (вікова категорія 8—10 років); “Найкращий переклад українською мовою казки народів світу” (категорія 11—14 років); “Найкращий переклад українською мовою авторського твору для дітей” (категорія 8—10 років); “Найкращий переклад українською мовою авторського твору для дітей” (категорія 11—14 років).

Переможці конкурсу отримають грамоти та призи. Згодом твори призерів та номінантів, видадуть електрон­ною збіркою.