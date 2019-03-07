Просвітяни — співорганізатори На Полтавщині відбувся заключний етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика

Почесних гостей і учасників заходу приймала Полтавська гімназія “Здоров’я” №14. Передусім відзначили переможців попереднього (обласного) етапу. Юні поціновувачі української мови отримали дипломи та книгиподарунки. Учителів та викладачів відзначили грамотами Департаменту освіти та науки Полтавської облдержадміністрації. А активісти “Просвіти” подарували книжки.

Переможців вітали голова Полтавського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Микола Кульчинський, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Віталій Зелюк, ректор Полтавського національного педуніверситету Микола Степаненко. За дорученням Ліги українських меценатів її представник у Полтавській області Галина Вовченко відкрила пакет із завданнями. Учні 3—4 класів виконували завдання 1 годину, 5—8 класів — 2 години, студенти вишів та учні професійнотехнічних навчальних закладів — 3 години. Усі роботи надіслано до Ліги українських меценатів для перевірки.

Прес-центр Полтавського обласного товариства “Просвіта”